Được mẹ đưa đi massage để cải thiện sức khỏe, bé trai 4 tháng tuổi vừa vào thang máy rời đi liền hôn mê và tử vong ngay sau đó

Sự việc xảy ra tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. Trang The Paper đưa tin, ngày 30/11, người phụ nữ họ Dương đã đưa đứa con 4 tháng đến Trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng Chương Hử Trại ở quận Nhạn Tháp, thành phố Tây An để khám bệnh. Bác sĩ sau khi khám xong đã nói với phụ huynh của đứa bé rằng tình trạng của con họ không có gì nghiêm trọng. Đứa bé chỉ mới 4 tháng tuổi nên không cần uống hay tiêm thuốc gì cả. Chỉ cần dùng đến liệu pháp xoa bóp là được.

Hình ảnh đứa bé khi còn sống.

Cô Dương cho biết, khi gia đình cô ôm con rời khỏi phòng massage, lúc thang máy đi đến tầng 11 thì đứa bé có dấu hiệu bất thường và rơi vào hôn mê, gọi thế nào cũng không có phản ứng. Lúc đó, cô và chồng đã nhanh chóng đưa đứa bé đến bệnh viện tuyến cao hơn. Thật không may, các bác sĩ đã không thể giữ được mạng sống của đứa bé 4 tháng tuổi.

Người thân lay thế nào đứa bé cũng không có phản ứng.

Nơi đứa bé được massage.

Theo bác sĩ, nguyên nhân cái chết là vì đứa bé mắc phải hội chứng rối loạn chức năng đa cơ quan (Multiple Organ Dysfunction Syndrome).

Giấy chứng tử của đứa trẻ xấu số,

Ngay sau đó, Trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng Chương Hử Trại nhanh chóng đưa ra phản hồi: Các nhân viên của trung tâm đểu đủ tiêu chuẩn hành nghề, đứa bé khi ra về vẫn trong tình trạng ổn định. Nhưng 18 phút sau, người mẹ nạn nhân đã liên lạc với trung tâm để báo con mình đang cấp cứu.

Nguồn: Sohu