Dừng xe dưới vỉa hè nghỉ ngơi, tài xế xe ôm công nghệ bị chủ shop chửi bới, dọa gọi giang hồ

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cãi nhau, to tiếng giữa người phụ nữ trung tuổi và người tài xế xe ôm công nghệ.

Theo chia sẻ của người đăng tải đoạn clip cho biết: "Mình là tài xế, 12 giờ trưa nắng, mình vừa tấp xe định ngồi nghỉ dưới gốc cây ngoài lề đường tí cho đỡ mệt thì bị bà chủ shop và nhân viên ra chửi đuổi, rồi đòi kêu giang hồ chém giết. Bà tuyên bố đất này là đất của bà, đúng hay sai vậy mọi người?".

Đoạn clip đăng tải khiến nhiều người xôn xao bình luận.

Đính kèm dòng chia sẻ là đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người phụ nữ trung tuổi mặc áo xanh than (được cho là chủ shop quần áo) đang chỉ tay, lớn tiếng quát tháo người tài xế: "Mày nói cái gì? Mày bước lại đây. Mày đừng mất dạy".

Trong khi đó, người tài xế phân trần: "Tôi đứng ngay ngoài đường, chị làm gì mà chị đuổi tôi. Người ta đậu ở gốc cây, còn phần của chị là cái sân đây. Người ta đậu xe ở gốc cây chưa đầy 5 phút chị ra chị đuổi, chị gọi giang hồ ra giết".

Không chỉ chửi bới, đuổi tài xế xe ôm đi, người phụ nữ còn chế giễu hình thể anh này và so sánh "chẳng khác gì con heo". Ảnh cắt từ clip

"Mày biến khỏi đây cho tao, ngay! Chỗ này là chỗ người ta lên xuống mua bán. Mày đứng phơi cái bụng mỡ ra như con heo vậy đó. Biến đi mày!", người chủ shop quát lớn.

Thấy to tiếng, người phụ nữ mặc áo hồng đứng gần đó liền lại can ngăn, một mặt chị gật đầu, đồng cảm với người tài xế, mặt khác kéo người chủ shop quần áo vào nhà, tránh gây gổ, cãi nhau to.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều của những người xem video. Một số thì tỏ ra bức xúc với chủ shop quần áo trên, số khác thì đồng cảm với nỗi vất vả của người tài xế.

Mặc dù chưa biết nguồn cơn sự việc này ra sao, song những hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội vẫn là chủ đề được bàn tán không ngớt vài giờ qua.