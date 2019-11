Đúng như lời hứa, Trấn Thành - Thu Minh - Hồ Hoài Anh hát mừng siêu ngọt ở đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Tối 9/11, đám cưới của cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã diễn ra tại Phú Quốc. Đúng như dự đoán, gần như những ngôi sao đình đám nhất của showbiz Việt như Trấn Thành, Hari Won, Thu Minh, Lệ Quyên, Minh Hằng, Lan Ngọc, Thu Trang, Tiến Luật, Diệu Nhi, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, Phạm Quỳnh Anh, Lý Hải, Minh Hà, Noo Phước Thịnh, Ngô Thanh Vân, Nhã Phương đều đến chúc mừng cho đôi trẻ.

Trong sự kiện đặc biệt này, Hồ Hoài Anh - Thu Minh đã thực hiện lời hứa trước đó, đấy là đệm đàn và hát mừng cho Đông Nhi - Ông Cao Thắng cắt bánh kem, thực hiện nghi thức cưới. Trong khoảnh khắc ca khúc Phút yêu đầu với những lời ca da diết vang lên, Thu Minh - Hồ Hoài Anh và cả Trấn Thành cùng hòa giọng cực ngọt.

Thu Minh - Hồ Hoài Anh - Trấn Thành hát "Phút yêu đầu" trong đám cưới Ông Cao Thắng - Đông Nhi.

"Lần đầu gặp nhau phút giây ngập ngừng, dù đôi tim đã gieo mừng. Tay cầm tay muốn nói, mà tìm chưa thấy tiếng yêu. Tràn yêu thương hát ca bềnh bồng, tâm hồn ta như chấp cánh diều. Muốn gởi vào tiếng sóng, gởi gió nói thay lời yêu".

"Tình như say, nhẹ như mây. Tình là tia nắng sớm chứa chan, gần bên nhau quên thế gian. Tình yêu ta trao nhau mãi. Cầm tay nhau, tựa vai nhau. Ngồi bên nhau ta say hát ca. Tình yêu trao nhau mãi mãi, không bao giờ phai" - Những lời hát say đắm như thế này thì quả là quá phù hợp với đám cưới tưng bừng, hoành tráng của Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Những hình ảnh của khách mời tại đám cưới.

Một điều thú vị là trước đó, trong ngày Ông Cao Thắng - Đông Nhi công bố chuyện kết hôn, Thu Minh - Hồ Hoài Anh từng hứa sẽ đến hát đám cưới cho 2 người. Nay lời hứa thành hiện thực, chẳng những thế MC của đám cưới - Trấn Thành cũng cùng hòa giọng, quả là màn tam ca đặc biệt bậc nhất ở showbiz Việt.