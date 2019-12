Đừng nghĩ rằng việc "kết thân" với đồng nghiệp là điều tối kỵ, 7 lợi ích này sẽ giúp chị em công sở thay đổi suy nghĩ

Cùng nhau dùng bữa trưa vui vẻ

Khoảng thời gian nghỉ giải lao buổi trưa có lẽ là khoảng thời gian ít ỏi và quý giá nhất, bởi sau hàng giờ làm việc căng thẳng thì đây là lúc để nghỉ xả hơi. Tưởng tượng xem, nếu không có bạn thân, chị em sẽ vội vàng ăn xong bữa trưa rồi lại vội vàng chạy lên phòng làm việc và sử dụng hết khoảng thời gian quý giá buổi trưa trong nhàm chán.

Tất cả sẽ thay đổi nếu chị em có một người bạn thân, buổi ăn trưa sẽ đầy ắp tiếng cười và tất nhiên là mọi căng thẳng trong công việc cũng sẽ tan biến hết.

Hiểu qua từng ánh mắt

Thật tuyệt vời nếu có một người thấu hiểu mình dù chỉ qua một ánh mắt. Đôi lúc công việc nặng nề khiến việc chia sẻ cũng làm chị em mệt mỏi. Những lúc như thế này, một người chỉ nhìn là hiểu tâm trạng mình đang buồn hay vui thực sự cần thiết. Chị em sẽ cảm thấy điều này vô cùng hạnh phúc.

Cảm giác được sẻ chia ngay khi ở công ty

Chị em chắc hẳn sẽ tìm tới người bạn thân của mình để khóc lóc và than vãn khi bị “bồ đá” hoặc con chó cưng của mình bị lạc mất. Thường thì mọi dỗ dành và an ủi sẽ kết thúc khi chị em tới công ty. Tuy nhiên, có bạn thân cùng công ty lại là một trường hợp ngoại lệ, bằng cách nào đó người bạn ấy vẫn có thể chia sẻ và an ủi nỗi buồn chị em vừa trải qua. Được an ủi mọi lúc mọi nơi thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Là “phao cứu trợ”

Hãy tưởng tượng, sếp cần chị em phải nộp kết quả công việc được giao trong ngày mai mà hiện tại chị em chưa chuẩn bị gì cả, quả là một điều tồi tệ khi phải cuống cuồng với deadline phải không? Vấn đề này sẽ hoàn toàn được giải quyết khi có bạn thân cùng công ty, cùng lĩnh vực và trình độ, người bạn này sẽ chia sẻ công việc cùng chị em khi gặp những vấn đề về công việc.

Luôn được tin tưởng

Đôi khi trong cuộc sống, không cần cho lời khuyên cũng không cần phải giúp đỡ gì nhiều, chỉ cần có một người luôn tin tưởng mình thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Có một người bạn thân nơi công sở, người đó không chỉ lựa chọn tin tưởng mà còn có thể chia sẻ cùng chị em.

Luôn được động viên

Thật tuyệt vời khi bên cạnh mình luôn có một người luôn khích lệ, động viên mình cố gắng. Dù sau khi hoàn thành tốt công việc nhưng sếp không “ngó ngàng” thì cũng chẳng sao, bởi chị em luôn có một người bạn thân ở đằng sau công nhận mỗi lần chị em cố gắng làm tốt công việc. Cho chị em cảm thấy bản thân là một phần quan trọng, không thể thiếu trong công ty.

Nơi trút bầu tâm sự

Làm việc cùng nhau trong một công ty khó tránh có những lúc chị em không hài lòng về một số đồng nghiệp, có những lúc chị em rất muốn bày tỏ những khó chịu trong lòng nhưng lại sợ “vạ miệng” nên thôi, đành ôm “cục tức”.

Tuy nhiên, nếu có một người bạn thân nơi công sở, chị em có thể thỏa sức chê bai và than thở về những thói hư, tật xấu của người khác mà không sợ người khác biết. Có bạn thân nơi công sở là điều tuyệt vời. Hãy thử kết giao và tìm cho mình một người bạn thân, chị em sẽ cảm thấy hạnh phúc và hào hứng hơn trong công việc.