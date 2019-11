Dự tiệc tại cung điện hoàng gia, Ivanka Trump bị chê xuống sắc với vẻ ngoài kỳ lạ, nghi vấn mang thai lần 4

Vào tối ngày 7/11 (giờ địa phương), Ivanka Trump xuất hiện trong bộ váy sang trọng chấm gót của nhà thiết kế người Ma - rốc Fadila El Gadi khi đến dự tiệc tại cung điện hoàng gia ở Rabat. Cô được Công chúa Lalla Meryem tiếp đón tận cửa và cả hai cùng sánh bước trong hành lang cung điện.

Con gái cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump thân thiện bắt tay các vị khách cùng đến dự tiệc tối. Ivanka đã gặp một số nhân vật quan trọng của Ma - rốc trong bữa tiệc. Cô ngồi cùng bàn với Công chúa Lalla Meryem và cả hai được nhìn thấy vui vẻ trò chuyện trong suốt nữa ăn.

Ivanka Trump xuất hiện trong bộ trang phục lấp lánh khi dự tiệc tại cung điện Ma - rốc.

Trước đó, ái nữ nhà Trump đã đặt chân đến quốc gia Ma - rốc vào sáng ngày 6/11 và cũng được đón tiếp bởi Công chúa Lalla Meryem. Cô mặc bộ đồ dài tay màu xám của cùng nhà thiết kế Fadila El Gadi. Vào chiều cùng ngày, Ivanka thay bộ trang phục khác đó là bộ quần áo đen trắng để gặp gỡ những phụ nữ đã đổi đời sau khi có được quyền sở hữu đất đai nhờ thay đổi luật ở Morocco.



Vào sáng ngày 7/11, con gái của Tổng thống Mỹ diện váy lụa màu xanh và áo choàng với họa tiết vàng trong cuộc gặp với Thủ tướng Saadeddine el-Othmani và Bộ trưởng Ngoại giao Nasser Bourita của Morocco. Ivanka Trump lịch sự bắt tay Thủ tướng Saadeddine el-Othmani.

Ivanka trong ngày đầu tiên đến Ma - rốc.

Cô thay trang phục khác và tham gia một số hoạt động tại đây.

Ivanka Trump vào sáng ngày 7/11.

Được biết, con gái Tổng thống Mỹ có chuyến công du 3 ngày tại đây. Cô đi cùng Sean Cairncross, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Thiên niên kỷ (MCC), cơ quan viện trợ nước ngoài độc lập của Mỹ - giúp tài trợ cho các nước đang phát triển để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm đói nghèo và tăng cường thể chế.



Nhiều người dùng mạng tỏ ra thất vọng trước lần xuất hiện mới nhất này của Ivanka Trump. Một số ý kiến bình luận rằng con gái của Tổng thống Mỹ lựa chọn những bộ trang phục quá to so với vóc dáng của cô khiến Ivanka trở nên cồng kềnh, kém quyến rũ hơn. Trong khi đó, một số người nghi ngờ rằng có thể cô đang mang bầu lần thứ 4 với vòng 2 lớn hơn so với bình thường. Hiện tại, Ivanka chưa lên tiếng về nghi án mang bầu này.

Ivanka lộ vòng 2 to bất thường.

Nhiều người dùng mạng cho rằng Ivanka Trump có thể đang mang thai.

Nguồn: Daily Mail