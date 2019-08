Dự đoán chi tiết cụ thể chuyện tình cảm của 12 con giáp trong tháng 8 này: Người tìm được ý trung nhân, người thiếu sự lãng mạn

Tuổi Tý

Trạng thái cảm xúc của tuổi Tý tăng cao trong tháng 8 này. Với những người độc thân, đang có rất nhiều "vệ tinh" muốn được hẹn hò với bạn. Ngoài ra, nếu bạn đang "thầm thương trộm nhớ" một ai đó, tử vi khuyên rằng đây là lúc sự chủ động là cần thiết để bạn có thể nắm bắt được hạnh phúc của bản thân. Với những người đã có đôi, đây sẽ là một tháng vô cùng thú vị và lãng mạn. Trong tháng, hai bạn có thể xảy ra một vài tranh cãi nhưng nó cũng giúp tuổi Tý và người ấy trở nên thấu hiểu và gắn bó với nhau hơn.

Tuổi Sửu

Tâm trạng thất thường của tuổi Sửu trong tháng này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện tình cảm của bạn. Bạn thường xuyên cảm thấy tình cảm của mình lúc lên lúc xuống, lúc có lúc không và bạn không thể tìm ra được nguyên nhân của vấn đề. Vì thế, mối quan hệ giữa tuổi Sửu và người ấy gặp phải sự khủng hoảng mà cả hai đều không biết phải bắt đầu giải quyết từ đâu. Với những người đang có đối tượng để ý, bạn đang không dám bày tỏ tình cảm của mình. Tử vi dự rằng, nếu tuổi Sửu không chủ động hơn thì mối quan hệ này sẽ sớm "chết yểu".

Tuổi Dần

Lời nói của tuổi Dần trong tháng này giống như là một lưỡi dao sắc nhọn, bạn nói ra lời nào là sẽ làm tổn thương người khác đến đó. "Nửa kia" của bạn cũng không phải là ngoại lệ. Thậm chí, cái tôi của bạn quá cao để có thể nhận ra những lỗi lầm của mình và bạn hoàn toàn không nghĩ đến việc phải thỏa hiệp. Đây không phải là một tháng tốt lành để tuổi Dần đưa ra những quyết định quan trọng cho mối quan hệ hiện tại. Với những người độc thân, những kỉ niệm trong quá khứ bỗng trở về với bạn vào một ngày đẹp trời, và chính nó khiến bạn không dám mở lòng mình với người khác.

Tuổi Mão

Tuổi Mão dường như đang đặt kì vọng quá lớn vào mối quan hệ hiện tại và thực tế ném cho bạn một "cái tát" khá đau. Bạn cần phải kiểm soát cảm xúc của bản thân và không nên đặt ra quá nhiều mong muốn lên đối phương. Với những người còn độc thân, chuyện tình cảm của bạn không có dấu hiệu khởi sắc. Mọi thứ dường như vẫn "dậm chân tại chỗ" và vì thế bạn cần phải tích cực và chủ động tìm kiếm để cải thiện tình hình. Đừng quá lo lắng về tương lai, tuổi Mão sẽ sớm gặp được một người mà bạn yêu thương hết mình, chỉ cần bạn có đủ niềm tin.

Tuổi Thìn

Vì quá bận rộn với công việc nên tuổi Thìn không còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện tình cảm. Thời điểm này cũng sẽ có một vài thay đổi xảy ra trong mối quan hệ của bạn và người ấy. Nếu bạn đang cảm thấy ngột ngạt với sự kiểm soát của đối phương, nó có thể sẽ kết thúc sớm. Còn với những tuổi Thìn còn đang lẻ bóng, dù bạn nhận được kha khá lời mời hẹn hò nhưng chuyện tình cảm không phải là ưu tiên hàng đầu vào lúc này với bạn. Vì vậy bạn thẳng thừng từ chối những "cây si" khiến họ cảm thấy khá tổn thương.

Tuổi Tỵ

Sự vô cảm và lạnh lùng của tuổi Tỵ đang là nguyên nhân ngầm phá hủy chuyện tình cảm của bạn trong thời điểm này. Bạn thường xuyên vô tâm, không để ý đến tâm trạng và cảm xúc của đối phương, ngoài ra, bạn cũng đang cảm thấy bị đe dọa bởi tình yêu của người ấy, vì thế, tuổi Tỵ đang nghĩ đến việc trốn chạy. Tử vi cho rằng, tuổi Tỵ càng không muốn đối mặt với người ấy, bạn sẽ càng gặp phải nhiều rắc rối hơn. Với những người độc thân, dù có khá nhiều người ngỏ ý muốn ở gần bên bạn hơn nhưng bạn lại không thực sự rung động với ai và cần thêm chút thời gian để suy xét.

Tuổi Ngọ

Nếu tuổi Ngọ cảm thấy không hài lòng hay nghi ngờ bất kì điều gì ở đối phương, bạn hãy thẳng thắn chia sẻ và nói cho đối phương biết thay vì im lặng hay gắt gỏng. Đối thoại trực tiếp luôn là cách tốt nhất để cả hai giải quyết ổn thỏa những mâu thuẫn và căng thẳng. Ngoài ra, với một số tuổi Ngọ, bạn cần phải triệt tiêu "con quỷ tinh thần" đến từ quá khứ của mình mãi mãi. Hãy nhớ rằng, bất kì nỗi đau nào trong quá khứ nếu không được xử lý hoàn toàn thì nó giống như là một vũng bùn lầy trong lòng bạn vậy.

Tuổi Mùi

Cảm giác an toàn và bình yên của tuổi Mùi dành cho đối phương đang ngày càng ít đi. Thay vào đó là sự hoài nghi, lo lắng và bất an. Nếu những người cầm tinh con dê chọn đi tiếp với mối quan hệ này, bạn cần phải cố gắng buông bỏ những điều không vui trong quá khứ. Còn nếu cứ tiếp tục do dự, tuổi Mùi sẽ chỉ khiến cho đối phương thêm tổn thương. Với những người chưa có đôi, tháng này mặc dù bạn có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác phái nhưng dường như "chân ái" của bạn vẫn chưa xuất hiện.

Tuổi Thân

Đây là một tháng vô cùng hạnh phúc với tuổi Thân trong chuyện tình cảm, kể cả là người độc thân hay người đã có đôi. Với những cặp đôi, hai bạn sẽ luôn quấn quít cạnh nhau mãi không chịu rời. Ngoài ra, một quyết định quan trọng có thể sẽ đến trong khoảng giữa tháng, khiến mối quan hệ giữa hai bạn đạt được một bước tiến mới. Với những người chưa có đôi, bạn sẽ luôn nhận được sự quan tâm, săn đuổi từ các "vệ tinh". Hãy chắc chắn vào tình cảm của mình và lắng nghe trái tim lên tiếng để chọn cho mình một người tâm đầu ý hợp nhé.

Tuổi Dậu

Khi đối mặt với những người khác giới, tuổi Dậu bỗng núp mình lại trong vỏ bọc. Sự tự ti, dè dặt của bạn khiến cho những người muốn tiếp cận bạn không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì thế, trong tháng này, nếu tuổi Dậu không mở lòng mình hơn thì chuyện tình cảm của bạn vẫn sẽ "ảm đạm" như cũ mà thôi. Với những cặp đôi, tình yêu diệu kì sẽ khiến tuổi Dậu hồi sinh trong tháng này. Những điều không vui trong quá khứ đều đã lùi xa và nay sự quan tâm và chăm sóc của người luôn dành tình cảm cho bạn bấy lâu nay sẽ khiến bạn rung động thêm một lần nữa, đừng để vuột mất người ấy nhé tuổi Dậu.

Tuổi Tuất

Chuyện tình cảm luôn ấm áp và lãng mạn ngọt ngào sẽ khiến tuổi Tuất luôn tràn đầy hứng khởi để chinh phục những đỉnh cao mới cả trong công việc và cuộc sống. Bên cạnh đó, bạn và người ấy luôn cố gắng làm mới mối quan hệ bằng những hành động đầy ngọt ngào, những chuyến đi xa, những buổi nói chuyện sâu sắc... Với những tuổi Tuất còn độc thân, bạn vẫn còn giữ khoảng cách với những người khác giới nên chuyện tình cảm của bạn không có điều gì mới mẻ.



Tuổi Hợi

Tháng này, những mâu thuẫn căng thẳng còn tồn đọng sẽ sớm được tuổi Hợi và người ấy giải quyết ổn thỏa. Hai bạn tìm được tiếng nói chung và không còn bất kì vướng mắc gì với nhau. Trong tháng, có thể người cũ của cả hai sẽ cố gắng tìm cách liên lạc lại. Tuổi Hợi cần hiểu rõ tình huống và sáng suốt đưa ra quyết định. Với những người còn độc thân, bạn bỗng nhận ra khi bản thân buông bỏ được quá khứ, bạn có thêm can đảm để theo đuổi những cảm giác mới. Tháng này hứa hẹn sẽ là một khoảng thời gian thú vị dành cho tuổi Hợi độc thân.

