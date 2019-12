Đột nhập kho hàng thu giữ hàng nghìn sản phẩm cho mẹ và bé xuất xứ Trung Quốc nghi nhái hàng Nhật

Theo thông tin ban đầu, tại 4 kho chứa hàng của công ty, lực lượng chức năng phát hiện nhiều mặt hàng như: miếng dán hạ sốt, chỉ nha khoa, bình sữa, núm ti giả,…



Chủ cơ sở trên được xác định là ông Nguyễn Hữu Hưng, 34 tuổi, ở cùng địa chỉ. Bước đầu, ông Nguyễn Hữu Hưng đã khai nhập số hàng hóa trên từ Trung Quốc.

Sản phẩm rất quen thuộc bị thu giữ tại công ty

Đại tá Bùi Đức An, Trưởng phòng 7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an cho hay: "Đây là các sản phẩm chủ yếu nhập từ Trung Quốc đưa về Việt Nam tiêu thụ, trong đó có rất nhiều sản phẩm có in chữ Nhật Bản, để người tiêu dùng nhầm tưởng đó là sản phẩm của Nhật. Đúng là toàn bộ các thông tin trên sản phẩm đều được viết bằng tiếng Nhật. Thậm chí in cả dòng chữ sản xuất theo công nghệ Nhật Bản.”

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu giám đốc công ty thừa nhận có một số mặt hàng vi phạm không có giấy tờ hóa đơn chứng từ hợp lệ.

Tại thời điểm kiểm tra, nhiều thùng hàng hóa đã được đóng gói, vận chuyển lên xe tải chuẩn bị phân phối ra thị trường.

Thương hiệu nổi tiếng của Nhật

Rất nhiều vỏ hộp được in sẵn

Hàng trăm sản phẩm bị thu giữ

Bình sữa

Theo tài liệu điều tra, những sản phẩm từ doanh nghiệp này được bán buôn với số lượng lớn trên mạng internet và các đại lý ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.



Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa, niêm phong và tiếp tục làm rõ.