Đông Nhi ngày càng rạng rỡ, xinh đẹp sau khi lộ hậu trường chụp ảnh cưới với Ông Cao Thắng tại Úc

Tối 18/8, Đông Nhi, Trường Giang - Nhã Phương, Trấn Thành, Mỹ Tâm, Khởi My đã tham gia đêm diễn Chạm tay đến miền đất mới ở TP.HCM.

Đông Nhi.

Sau khi được cầu hôn và chụp hình cưới tại Úc, Đông Nhi ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ hơn, giọng ca "Bad boy" nay đã tìm được "Good boy" cho cuộc đời của mình. Đến với đêm nhạc, Đông Nhi liên tục khuấy động không khí với các bài hát một thời đình đám. Trong bộ trang phục lông vũ mềm mại, quyến rũ cùng vũ đạo điêu luyện cô đã làm fan phải đứng ngồi không yên khi xem cô biểu diễn.

Phần trình diễn của Đông Nhi nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Cùng với Trường Giang - Nhã Phương, dàn khách mời đình đám còn có Trấn Thành và Lâm Vỹ Dạ. Khi được mời lên sân khấu giao lưu, Trấn Thành, Lâm Vỹ Dạ không ngại đấu khẩu và thể hiện sự gato với cặp đôi vợ chồng hạnh phúc vì dự đêm nhạc một mình mà thiếu người bạn đời của mình. Trấn Thành dí dỏm: "Mời vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương, tại sao BTC không mời bà xã Hari Won của tôi và Hứa Minh Đạt, không lẽ tôi và Lâm Vỹ Dạ đi du lịch với nhau?".

Trấn Thành còn trêu ghẹo vợ chồng Trường Giang – Nhã Phương hạnh phúc như lúc mới yêu khi nhìn Trường Giang chăm sóc, lo lắng, thậm chí "bồng" vợ xuống sân khấu.

Trấn Thành.

Trường Giang.

Lâm Vỹ Dạ cũng góp mặt trong sự kiện.

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương.

Trấn Thành dù một mình tham dự đại nhạc hội vẫn không quên nhắc đến vợ của mình, anh đã chuẩn bị một chuyến đi Phú Quốc 3 ngày 2 đêm dành tặng cho vợ. Đối với anh, dù đi đâu làm gì đều quen có sự hiện diện của vợ, anh cũng bật mí rằng rất thích đi du lịch cùng vợ đặc biệt là đến Hàn Quốc - nơi vợ anh sinh ra và lớn lên. Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won cực kỳ mê ăn uống, anh còn chia sẻ "luôn được thưởng thức nhiều món ngon ở Hàn Quốc vì vợ anh là một vị "thổ địa" sành ăn bậc nhất tại đây.

Tại đêm nhạc, sự xuất hiện của Noo Phước Thịnh đã khiến cho fan vỡ òa. Cả khán phòng như bùng nổ với màn biểu diễn của Noo Phước Thịnh. Anh mang đến bầu không khí sôi động với các bài hát như Yêu em là điều anh không thể ngờ, I don’t believe in you, Đến với nhau là sai.

Noo Phước Thịnh.

Không khí đêm nhạc càng nóng hơn khi Mỹ Tâm xuất hiện. Diện bộ vest trắng cùng đường cut out khoe khéo vòng 2 thon gọn, Mỹ Tâm khiến cho khán giả trong nhà thi đấu không thể rời mắt khỏi phần trình diễn của cô.

Mỹ Tâm.