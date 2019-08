Đồng Nai: Gần 400 quán karaoke, cà phê có biểu hiện mua bán dâm, kích dục

Nhiều vụ giải cứu giúp các cô gái thoát khỏi những "động quỷ"

Ngày 1/8, hiệp sĩ Lâm Phạm (Đồng Nai) cùng các đồng đội đã lên kế hoạch và giải cứu thành công một cô gái bị lừa bán vô quán cà phê kích dục Ly Ly ở xã Vĩnh Tân (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Trước đó, vào ngày 26/07, nhóm của hiệp sĩ Lâm Phạm cũng đã giải cứu thành công 3 cô gái bị lừa bán vào một quán cà phê kích dục ở P.Tam Phước và Thác Giang Điền (Đồng Nai).

Hay đầu tháng 5 vừa qua, nhận được lời kêu cứu của một số nữ tiếp viên quán cà phê võng Đăng Kiệt, thuộc địa bàn tổ 1, ấp Thiên Bình, xã Tam Phước (TP. Biên Hòa) bị lừa vào quán cà phê kích dục, Câu lạc bộ (CLB) hiệp sĩ Nhơn Trạch (do anh Lâm Hồng Hạng, ngụ huyện Nhơn Trạch làm đội trưởng) đã hướng dẫn các nữ tiếp viên bình tĩnh chờ đợi và cung cấp địa chỉ cho các hiệp sĩ tìm đường tới quán.



Trưa cùng ngày, các hiệp sĩ của CLB tiếp cận quán và phát hiện 4 nữ tiếp viên đang ngồi tiếp khách trong các chòi lá. Biết các hiệp sĩ đã có mặt, các tiếp viên vội vàng bỏ chạy và òa khóc nức nở cầu cứu, muốn ra khỏi quán, không muốn phục vụ nữa.

Các hiệp sĩ của CLB sau đó đã làm việc với chủ quán cùng một số người liên quan và giúp 4 nữ tiếp viên ra khỏi quán để trở về nhà.

L.T.H, 23 tuổi, quê ở Cà Mau, người từng được giải cứu ra khỏi quán cà phê Đăng Kiệt kể lại: "Qua mạng xã hội có đọc được thông báo của một Trung tâm tại TP.Hồ Chí Minh muốn tuyển dụng nữ tiếp viên bưng bê, bấm bài, gắp đá tại các quán Karaoke với mức thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng, thậm chí nếu có tiền bo, mức thu nhập sẽ lên đến trên dưới 20 triệu đồng nên đã tìm đến.



Tại đây, một người đàn ông (không rõ lai lịch) bảo các em lên xe ô tô chở đi lòng vòng đến các quán karaoke đang cần tiếp viên, nhưng thực chất sau đó chở xuống các quán cà phê chòi trên địa bàn Đồng Nai.

Sau khi đưa đến quán, người đàn ông đòi tiền công và tiền môi giới từ 6-10 triệu đồng/người. Chủ quán đã đứng ra bảo lãnh và hứa trả tiền công cho người đàn ông kia; đồng thời nói em ở lại quán phụ giúp bán cà phê sau 2 - 3 tháng sẽ trả hết nợ và còn có tiền dư để gửi về quê.



Ở lại quán bán được vài hôm, khi khách vào chòi, chủ quán yêu cầu phải vào ngồi chung phục vụ, kích dục, thậm chí quan hệ tình dục. Nếu không đồng ý, khách sẽ báo với chủ quán và các em bị la mắng hoặc bị đám đầu gấu dằn mặt buộc phải phục vụ"...



Suốt thời gian qua, rất nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra tại Đồng Nai. Nhiều cô gái tin tưởng vào những thông tin tuyển dụng trên mạng, sau đó trở thành nạn nhân của thực trạng mua bán người, lừa vào làm việc ở những quán cà phê, karaoke kích dục, mua bán dâm ở các huyện như: Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Trảng Bom...

Một vụ "giải cứu" các cô gái bị ép phục vụ mại dâm, kích dục ra khỏi quán cà phê ở Đồng Nai.

Xóa bỏ bằng cách nào?

Theo hiệp sĩ Lâm Phạm, hàng ngày, những tin nhắn cầu cứu mà anh nhận được từ các cô gái mong giúp giải thoát ra khỏi các quán cà phê, karaoke kích dục nhiều hơn số lần anh ăn cơm.

Lâm Phạm mong mỏi: "Tôi mong là chính quyền địa phương nên giải quyết triệt để tình trạng ấy. Các cô gái cũng cẩn trọng hơn khi đi xin việc để không sa vào các "động quỷ". Đừng nghe lời bọn lừa đảo xin việc làm trên mạng nữa".

Hiệp sĩ Trần Quang (Đồng Nai) thì cho rằng: "Hết sức cảnh giác với thủ đoạn đăng tin tuyển người lao động nữ làm việc ở trên mạng với mức lương hứa hẹn cao, không yêu cầu bằng cấp hay kinh nghiệm, chỉ cần có chút ngoại hình... nhưng đưa ra mức lương cao, hấp dẫn. Chắc chắn đó là những thông tin "dụ" vào các quán "cà phê... bậy bạ".

Bên cạnh đó, cần biết những quán karaoke, cà phê có biểu hiện mua bán dâm, kích dục, là mầm mống của tội phạm mua bán người, thế nên công an, các cơ quan chức năng cần phải đẩy mạnh việc kiểm tra thường xuyên, làm "gắt gao" hơn để dẹp bỏ những điểm tệ nạn ấy".

Trung tá Nguyễn Gia Định, Đội trưởng Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết qua rà soát xác định hiện trên địa bàn tỉnh có 399 quán cà phê, karaoke có biểu hiện mua bán dâm, kích dục. Công an tỉnh quyết xóa bỏ các tụ điểm này.



"Nhưng có một thực tế là khi vào cuộc điều tra các vụ việc lừa bán các cô gái vào quán cà phê để hoạt động kích dục, mại dâm, công an lại gặp không ít khó khăn. Vì các đối tượng sau khi lừa được bị hại đều xóa bỏ tài khoản mạng xã hội, bỏ số điện thoại.

Hay các nạn nhân sau khi được giải cứu đã không làm việc với cơ quan công an để cung cấp thêm các thông tin giúp điều tra nên rất khó để xác định hành vi mua bán người trong các vụ việc này", trung tá Định nói thêm.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, trước thực trạng nhiều cô gái bị lừa đưa người vào các quán cà phê, quán karaoke, nhà hàng để hoạt động kích dục, mua bán dâm..., Ban Giám đốc công an tỉnh đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, cũng như phương thức hoạt động của loại tội phạm này.

Yêu cầu công an địa phương thường xuyên rà soát và tiến hành kiểm tra các quán cà phê, karaoke nghi có hoạt động mại dâm nhằm kịp thời phát hiện các hành vi có liên quan.

Đồng thời hỗ trợ công an các địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các đường dây, tụ điểm môi giới mại dâm, các đường dây mua bán người hoạt động liên huyện, liên tỉnh...



Trung tá Định khuyến cáo: "Người dân, nhất là những cô gái trẻ khi tìm việc trên mạng cần cảnh giác, cẩn thận, nhất là đối với những thông tin tuyển dụng làm việc trong các quán karaoke, quán cà phê, cơ sở massage".