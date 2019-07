Đối tượng cắt cổ dì ruột rồi bỏ trốn cùng bạn gái khai gì với công an?

Tối 19/7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa tiếp nhận 2 đối tượng là Lưu Minh Nhị (SN 2001, ngụ ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thị Mỹ Châu (SN 2004, ngụ ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) từ Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi "Giết người".

Đôi nam nữ liên quan đến người phụ nữ bị sát hại ở Bình Dương.

Tại cơ quan công an, Nhị và Châu đã có khai báo về hành vi phạm tội. Theo đó, bà Lưu Thị Thu (SN 1968, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú tỉnh Bình Dương) là dì ruột của đối tượng Nhị. Bà Thu cùng Nhị và Châu cùng sinh sống ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nhị khai rằng trong quá trình sinh sống cùng người dì ruột thì bà Thu hay chửi bới y do Nhị hay ham chơi và không tu chí làm ăn. Cũng từ đây, Nhị bực tức nảy sinh ý định sát hại người dì của mình.

Khoảng 4h ngày 18/7, Nhị thức giấc và dùng tay bóp cổ bà Thu khiến bà ngất đi. Nhị kiểm tra nhưng bà Thu chưa tử vong nên dùng dao cắt cổ khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Nhị lấy 1 chiếc nhẫn vàng, ĐTDĐ rồi thu dọn đồ đạc của mình. Tiếp đó, Nhị cùng bạn gái là Châu lấy xe máy mang BKS: 95H1-0841 tẩu thoát từ tỉnh Bình Dương qua tỉnh Đồng Nai.

Ngày 18/7, cả 2 đi xe máy tới 1 tiệm Internet ở phường Long Bình, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để chơi game. Quá trình chơi game, chủ tiệm Internet phát hiện cả 2 cùng xe máy như báo chí đăng tải nên báo công an. Tuy nhiên cả 2 lại lấy xe máy rời đi.

Chiều 19/7, cả 2 quay lại tiệm Internet thì chủ quán phát hiện nên báo cho công an. Công an có mặt khống chế cùng xe máy đưa về trụ sở.