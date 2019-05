Đời phất lên hay xuống dốc, tất cả đều an bài ở tuổi 35: Từ bỏ được 9 "vũng lầy" tư duy này, cuộc sống của bạn mới thực sự bắt đầu

35 tuổi là thời điểm nhạy cảm của cuộc đời, mang tính bước ngoặt cả về khía cạnh cá nhân lẫn sự nghiệp. Đây là lúc bạn cần nhìn lại bản thân và quyết định xem đâu là thói quen đáng để giữ, đâu là thói quen đang cản trở tương lai của chính mình.

Dưới đây là 9 thói quen bạn nên từ bỏ càng sớm càng tốt để có một cuộc đời tốt đẹp hơn.

So sánh bản thân với người khác

Khi so sánh bản thân với người khác, bạn đang hủy hoại lòng tự trọng của mình. So sánh sẽ khiến bạn dần trở thành con người tự ti và chỉ biết ghen tị với thành công của người khác. Bên cạnh đó, so sánh là một việc vô ích, bởi tất cả những gì bạn nhìn thấy có thể chỉ là vỏ bọc che đậy cho tâm tư, suy nghĩ thật bên trong mà họ không muốn lộ ra.

Chi tiêu hoang phí

Mua đồ mới và xe đẹp thì ai cũng thích, nhưng liệu chúng có thực sự cần thiết không? Sẽ đến lúc bạn phải tự hỏi bản thân mình: Nếu cứ tiếp tục chi tiêu như thế này, liệu mình có đủ để sống tới già? Nếu biết tiết kiệm từ sớm, bạn sẽ tích lũy được một khoản tiền đáng kể, giúp bạn trang trải cuộc sống khi đến tuổi xế chiều.

Nghĩ rằng mình phải làm hài lòng mọi người

Đến một độ tuổi nhất định, bạn cần ngừng làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh. Thay vào đó, hãy chọn ra những thành viên gia đình hoặc bạn bè mà bạn muốn tập trung chăm sóc. Nếu muốn giúp đỡ người khác, hãy sử dụng thời gian, năng lượng một cách khôn ngoan và có chọn lọc. Và quan trọng nhất là, không được lờ đi những nhu cầu của chính mình.

Trách móc bản thân vì những sai lầm

Hãy học cách tha thứ cho bản thân vì những sai lầm trong quá khứ. Đừng để chúng ám ảnh bạn, thay vào đó, hãy nhìn về phía trước và tìm cách lèo lái cuộc đời theo hướng mà bạn muốn đến.

Ngủ không đúng giờ giấc

Khi còn trẻ, bạn nghĩ mình ngủ lúc nào cũng được. Bạn nghĩ mình có thể thức đêm bất cứ khi nào muốn. Tuy nhiên, sớm muộn gì bạn cũng phải trả một cái giá đắt. Càng trưởng thành, cơ thể bạn sẽ không còn đủ sức để duy trì thói quen ngủ như thế này nữa. Hãy bắt đầu đi ngủ và thức dậy vào các giờ nhất định, nhờ đó, bạn sẽ tỉnh táo suốt ngày và rèn cho mình thói quen ngủ lành mạnh trong tương lai.

Lười vận động

Chúng ta đều biết, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu bản thân khỏe mạnh. Tuy nhiên, liệu bạn có biết rằng các cơ bắp sẽ mất dần đi sau tuổi 35? Chính vì vậy, việc tập thể thao là rất quan trọng. Phải để cơ bắp được vận động thường xuyên thì bạn mới khỏe mạnh khi bước vào giai đoạn trung niên.

Không dành thời gian cho bản thân

Việc dành thời gian cho bản thân là cực kỳ hữu ích, giúp bạn nạp lại năng lượng cho cơ thể và tinh thần. Những giây phút yên tĩnh một mình sẽ cho phép bạn nghĩ ngợi và suy ngẫm về những gì mình có. Nếu bạn không thoải mái khi ở một mình, bạn chẳng thể nào hạnh phúc khi ở cạnh người khác.

Không dám theo đuổi ước mơ

Giờ là lúc để bạn theo đuổi những giấc mơ trong đời mình. Đừng chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa, vì thời gian còn lại của bạn không còn nhiều đâu. Có thể bạn muốn xây dựng gia đình, đi du lịch vòng quanh thế giới, hoặc viết một cuốn sách. Dù tham vọng của bạn là gì, bạn cũng nên bắt đầu hoàn thiện nó ngay từ bây giờ. Càng để lâu, bạn sẽ càng mất dần động lực.

Giữ bực bội trong lòng mình

Nếu cứ giữ mọi phiền phức, bực bội trong lòng, bạn sẽ chỉ cảm thấy stress thêm. Tại sao bạn không thử viết nhật ký để trút nỗi lòng mình ra giấy? Nhờ đó, bạn sẽ bớt căng thẳng hơn và sẵn sàng đối mặt với những vấn đề căng thẳng trong cuộc sống. Hơn thế nữa, nhật ký cũng là một cách giúp bạn nhìn lại cả quãng thời gian tươi đẹp lẫn khó khăn khi về già sau này.