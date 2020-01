Đọc vị các điểm đến miền Trung được “truy lùng” Tết này

Lãng mạn với bối cảnh chính trong "Mắt biếc"

Huế và Hội An năm nay được dự đoán sẽ là nơi được nhiều người tìm đến hơn bởi hiệu ứng của bộ phim đang làm mưa làm gió các phòng vé - Mắt biếc.

Dạo quanh một vòng Huế với những địa điểm đang trở thành trend của giới trẻ như "cây cô đơn" tại làng Hà Cảng bình yên- bối cảnh chính trong phim, đồi Vọng Cảnh với dòng sông trong lành và đồi thông vi vút gió, đồi Thiên An với rừng sim tím lãng mạn… Tất cả những địa điểm tưởng như quen thuộc này lại sẽ mang đến những cảm xúc lạ mà quen cho những fan của Mắt biếc.

Bên cạnh những bối cảnh chính trong phim đang được dân tình ráo riết "truy lùng", đến Huế dịp Tết Nguyên Đán, du khách còn được tận hưởng một cái Tết đậm chất truyền thống với những lễ hội cổ truyền như Lễ hội Huyền Trân, lễ dựng Nêu, lễ hội Đu tiên; thưởng thức ca trù Huế trên dòng sông Hương thơ mộng, bài chòi thôn Phước Yên, đêm thơ Nguyên tiêu…, tham gia các trò chơi dân gian như Vật làng Sình, đua ghe hay múa Lân sư rồng…

Cùng với cố đô Huế, Quảng Nam cũng là điểm xê dịch ở miền Trung được nhiều người tìm đến để tận hưởng những ngày xuân yên bình và lãng mạn. Chợ Tây Giang với những hình ảnh tuyệt đẹp của làng quê Trung bộ- phiên bản đời thực của làng Đo Đo nổi tiếng trong truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh, thánh địa Mỹ Sơn hay phố cổ Hội An… đều là những địa điểm quen thuộc chưa bao giờ thôi hấp dẫn du khách trong hành trình du xuân tại Miền Trung.

Thỏa sức vẫy vùng ở Đà Nẵng

Nếu không phải là fan của Mắt biếc, và là người yêu thích khám phá với những trải nghiệm khác biệt, Đà Nẵng hẳn là miền đất hứa không thể nào bỏ qua. Được mệnh danh là điểm du lịch "all- in- one" tích hợp hàng trăm trải nghiệm, thủ phủ du lịch miền Trung này luôn biết cách khiến du khách thấy thiếu thời gian và thừa trải nghiệm.

Chốn bồng lai tiên cảnh Bà Nà Hills xuân này sẽ tiếp tục đưa du khách đến với đất nước Hà Lan trong mùa lễ hội hoa tulip không thể quyến rũ hơn. Những ai đã trót bỏ lỡ Lễ hội hoa tulip lớn bậc nhất Việt Nam năm 2018 thì năm nay, một chuyến du xuân tới vùng Núi Chúa sẽ giúp du khách thỏa sức thưởng lãm lễ hội hoa tulip 2019 với chủ đề "Xứ sở muôn hoa" kéo dài từ 20/1- 31/3. Nếu như năm ngoái, 1 triệu bông tulip đủ chủng loại và màu sắc đã giúp cho du khách có được những bức hình đẹp ngất ngây như đang ở "xứ sở của cối xay gió" thì dịp Tết Canh Tý năm nay, quy mô lễ hội còn lớn hơn, tới 1,5 triệu bông hoa thuộc 54 chủng loại khác nhau sẽ còn khiến du khách "phát cuồng hơn".

Không chỉ có tulip, lễ hội hoa xuân Bà Nà Hills năm nay còn thết đãi du khách yêu hoa một vườn hồng triệu bông, với 50 loại hoa hồng nổi tiếng từ nhiều nước được mang về ươm trồng, cùng các tiểu cảnh ngộ nghĩnh được kết tạo từ chính những loài hoa độc đáo đang hiện diện tại Bà Nà.

Bên cạnh thiên đường hoa lộng lẫy, mỗi ngày lễ hội tại Sun World Ba Na Hills sẽ được khắc họa sống động bằng những vở nhạc kịch đặc sắc do các nghệ sĩ Châu Âu, Châu Phi thể hiện, kể câu chuyện về loài hoa tulip lung linh, huyền diệu. Chỉ mới hình dung thôi, đã muốn Tết đến thật nhanh rồi đấy!

Nếu "ngại" đến xứ sở Cầu Vàng mà vẫn muốn đắm chìm trong sắc hoa và giai diệu mùa xuân, nhất định phải ghé thăm lễ hội hoa lớn bậc nhất miền Trung tại Công viên văn hóa – giải trí Sun World Danang Wonders. "Công viên của những kỉ lục" sẽ hóa thành một hội chợ quê duyên dáng, ấm áp không khí xuân về Tết đến, trong "Lễ hội xuân phát tài", diễn ra từ 25/1-1/2 ( tức từ mùng 1 - mùng 8 tết). Du khách đến với lễ hội tha hồ check in những đại cảnh làm bằng hoa tươi, tượng trưng cho những lời chúc năm mới may mắn, thịnh vượng như đồng tiền âm dương, rương tiền vàng khổng lồ cao 6m, con đường phát tài với những đồng tiền may mắn.

Một "phiên chợ quê Trung bộ" nồng ấm, đủ đầy với các trò chơi dân gian, các màn trình diễn trống hội, múa lân sư rồng trên cột, mai hoa thung trên nước và một chương trình đại nhạc hội chào năm mới quy mô, hoành tráng, với sự xuất hiện của dàn ngôi sao hàng đầu như Chí Tài, Hồng Vân, Jack &KICM, Min… sẽ là những món quà chào năm mới chắc chắn không đụng hàng nếu bạn chọn chơi Tết ở Sun World Danang Wonders.

Và cũng đừng quên, Đà Nẵng không thiếu những điểm nghỉ dưỡng tuyệt diệu giúp chuyến du xuân của bạn trở nên hoàn hảo và đáng nhớ hơn như "Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới dành cho gia đình" Premier Village Danang Resort, "khách sạn lãng mạn bậc nhất thế giới" Mercure Danang French Village Bana Hills hay "Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới" InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort.

Tết này, đừng phải băn khoăn nhiều việc đi đâu chơi Tết, bởi nếu đã chọn đi miền Trung, bạn sẽ không hối tiếc với tầng tầng lớp lớp trải nghiệm hấp dẫn.