Doanh nhân thành đạt như chồng Á hậu Thanh Tú nhưng vẫn tự tay làm điều này cho vợ

Trong khi các mỹ nhân Việt đua nhau khoe quà đắt tiền, hàng hiệu sang chảnh được bạn trai, ông xã tặng nhân ngày 20/10 thì Á hậu Thanh Tú mới đây mới chia sẻ hành động lãng mạn của chồng mình.

Trên trang cá nhân, Thanh Tú chia sẻ hình ảnh ông xã ngồi bệt dưới sàn, tỉ mỉ cắm hoa làm quà tặng vợ cùng tiết lộ: "For the first time of his life" (Lần đầu tiên trong đời của anh ấy).

Ông xã của Á hậu Thanh Tú lần đầu tiên trong đời tự tay ngồi cắm hoa tặng vợ

Thành quả đẹp bất ngờ. Thanh Tú không quên cảm ơn chồng vì món quà lãng mạn.

Thanh Tú và ông xã kết hôn vào cuối tháng 12/2018. Chồng cô là tổng giám đốc tập đoàn điện lạnh, điện máy lớn vào cuối năm 2018. Cuộc hôn nhân của Thanh Tú vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì khi đó cô chỉ mới hơn 22 tuổi và sự nghiệp đang trên đà phát triển tốt.

Tuy nhiên, sau khi lấy chồng và sinh con, Thanh Tú lại có cuộc sống khá bình yên và hạnh phúc. Ông xã cũng rất yêu chiều và thường tặng cô nàng những món quà hàng hiệu.