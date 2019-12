"Định mệnh anh và em" vừa lên sóng đã xuất hiện cảnh Tam Triều Dâng bị cả đám thanh niên sàm sỡ vùng nhạy cảm

Tập 1 của webdrama Định mệnh anh và em vừa lên sóng cùng với những tình tiết hấp dẫn. Trong tập này, các nhân vật chính do Thu Trang - Khương Ngọc - Tam Triều Dâng - Hải Đăng dần lộ diện và để lại cho khán giả những ấn tượng riêng.



Thiếu Nữ (Thu Trang) và Thiếu Lan (Tam Triều Dâng) là chị em ruột. Trong khi Thiếu Nữ làm nghề bói bài Tarot thì Thiếu Lan lại hoạt động ở tòa soạn với vị trí là phóng viên trẻ nhiệt huyết.

Tam Triều Dâng và Khương Ngọc.

Vào 1 ngày, Thiếu Lan được giao nhiệm vụ viết bài về những thanh niên nghiện ngập, trong quá trình thâm nhập thực tế, cô nàng đã va phải nhiều tình huống bất ngờ. Nhưng đáng nói nhất là khi say xỉn, mất đi khả năng phòng bị, Thiếu Lan đã có "tình 1 đêm" với chàng công tử nhà giàu Đại An (Hải Đăng) đóng. Sau cái đêm "ăn cơm trước kẽng" định mệnh đó, Thiếu Lan và Đại An đều quay trở về cuộc sống thường ngày của mình. Tuy nhiên, sự vương vấn về đối phương vẫn còn trong tâm trí của 2 người. Bởi lẽ, sau khi rời khỏi phòng khách sạn, Thiếu Lan có đánh rơi sợi dây chuyền gia bảo và người nhặt được không ai khác ngoài anh chàng Đại An.

Về phần cô chị Thiếu Nữ, vừa xuất hiện đã làm khán giả cười ngất vì màn bói toán nói đâu trúng đó. Khi chạm mặt với những tay giang hồ sừng sỏ, tưởng chừng Thiếu Nữ bị đánh tơi bời, ngờ đâu cô đã "thu phục" được đám giang hồ này bởi khả năng bói toán có một không hai của mình.

Tam Triều Dâng và Hải Đăng.

Đến lúc nghe cô em gái Thiếu Lan kể về chuyện qua đêm với trai lạ rồi mất luôn dây chuyền quý giá, Thiếu Nữ tức giận mắng em 1 trận tơi bời. Để tìm lại sợi dây chuyền, Thiếu Lan đến khách sạn mà cô từng ở cùng Đại Lan tìm kiếm thông tin, đến lúc nhân viên khách sạn yêu cầu cung cấp tên họ, Thiếu Lan lại tự nói rằng cô tên "Thiếu Nữ".

Tuy nhiên, mọi rắc rối càng được đẩy lên cao trào khi anh chàng Đại An cũng nhờ bạn thân là Toàn Thắng (Khương Ngọc) đến khách sạn tìm kiếm thông tin về cô gái đã ngủ với mình. Vì Thiếu Lan khai tên mình là "Thiếu Nữ" nên Toàn Thắng mới hiểu nhầm, mang thông tin sai lệch về cho cậu bạn.

Thu Trang và Tam Triều Dâng.

Chẳng biết duyên nợ giữa 4 nhân vật sẽ thế nào khi mối quan hệ tay tư bắt đầu chồng chéo lên nhau. Thiếu Nữ - Thu Trang ngồi không làm thầy bói cũng tự dưng rơi vào lưới tình, trong khi đó cô nàng Thiếu Lan - Tam Triều Dâng xinh đẹp lại vô tình va phải 2 cậu công tử nhà giàu biết ăn biết chơi, sang chảnh nhất thì khu vực.

Rồi định mệnh sẽ dẫn lối họ đến đâu? Liệu Rằng Thiếu Nữ có kết đôi cùng Toàn Thắng? Hay là Thiếu Lan sẽ sớm tìm ra người đàn ông ngủ với mình là Đại An bảnh bao?