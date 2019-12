Định hâm nóng chuyện phòng the, cặp đôi trẻ suýt chết vì cùng nhau thực hiện hành động dại dột này

Chia sẻ với Ettoday, bác sĩ khoa cấp cứu Tian Zhixue đến từ Bệnh viện Chấn Hưng, Trung Quốc cho biết, bệnh viện mới tiếp nhận 1 cặp vợ chồng trong tình trạng hôn mê, nằm bất động trên giường.

Ban đầu, ai cũng nghĩ cặp đôi này đã cùng nhau tự tử. Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại, cặp đôi đã khai thật một việc khiến mọi người đều phải bật cười: Vì muốn có một đêm nồng nàn bên nhau và để cảm xúc dâng trào hơn, họ đã thắp rất nhiều nến thơm trong phòng.

Cặp đôi gặp tai nạn vì muốn "đổi gió" chuyện ấy.

Tuy nhiên, vì phòng quá kín lại thắp nến quá nhiều, cặp đôi trẻ đã bị ngộ độc carbon monoxide. Rất may được người thân phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu nếu không khó mà qua khỏi.



Sau tai nạn nhớ đời, cặp đôi sợ hãi đến mức tự hứa sẽ không bao giờ dám bày trò lãng mạn như vậy nữa.

Theo bác sĩ Tian Zhixue, carbon monoxide (CO) là chất độc khí rất phổ biến, gây ra trong quá trình đốt cháy của xăng, than, dầu hỏa, nhựa, nến… Nó hoàn toàn không gây kích ứng, không màu, không mùi, nhưng lại âm thầm khiến bệnh nhân mất tỉnh táo. Nếu không rời khỏi nơi nhiễm độc ngay lập tức, bệnh nhân có thể mất dần ý thức do khó thở và trường hợp nặng có thể mất trong vài giờ.

Thắp nhiều nếu trong phòng kín đã khiến cặp đôi trẻ phải nhập viện cấp cứu.

Vì sao canbon monoxide lại có thể gây tử vong

Bác sĩ Tian Zhixue cho rằng, CO gây tử vong vì khả năng liên kết với heme mạnh hơn oxy gấp 200 lần. Quá nhiều heme kết hợp với CO sẽ gây hại cho việc thiếu oxy trong máu, và máu sẽ mang ít oxy hơn từ phổi đến các mô cơ thể. Khi các tế bào của cơ thể bị thiếu oxy, chúng sẽ chết, bộ não và trái tim sẽ phải gánh chịu gánh nặng.

Các triệu chứng ban đầu của ngộ độc CO bao gồm đau đầu, chóng mặt, mắt mờ, thấy có đốm đen trước mắt, sợ ánh sang và mất thính giác, cuối cùng bị chuột rút, lờ đờ và tử vong.



Bác sĩ Tian Zhixue cũng cho rằng, một số trường hợp bị ngộ độc tập thể trong nhà hàng lẩu có thể là do cửa của nhà hàng bị đóng quá chặt và điều hòa không khí có vấn đề.

Vào mùa đông, rất nhiều người thích sưởi ấm và ăn lẩu.Vì thế, những trường hợp bị ngộ độc carbon monoxide cũng tăng cao. Bác sĩ Tian Zhixue nhắc nhở mọi người nên duy trì sự lưu thông không khí và tránh lắp đặt máy nước nóng trong nhà. Nếu sưởi ấm trong nhà, bạn cần chú ý hơn đến việc loại bỏ khí thải do vật liệu đốt tạo ra.

Theo Ettoday