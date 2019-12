Đình chỉ thiếu tá công an đánh đồng đội gãy sống mũi, nhắn tin 'ghẹo' vợ đồng đội

Ngày 9/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành quyết định tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với thiếu tá Trần Lê Anh, công tác tại Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, vì đánh đồng đội.

Lý do tạm đình chỉ công tác thiếu tá Anh được cho là người này vi phạm các quy định của ngành công an, đánh đồng đội gây thương tích.

Trước đó, thiếu tá Anh đã nhiều lần nhắn tin cho vợ của một đồng đội tên C. công tác ở trại tạm giam, tạm giữ Công an tỉnh Đồng Nai trêu chọc. Sự việc được ông C. phát hiện nhắc nhở thiếu tá Anh. Sau đó, cả 2 cự cãi lớn tiếng với nhau. Bực tức, thiếu tá Anh đã đánh ông C. gãy sống mũi.

Sau khi bị tạm đình chỉ công tác, thiếu tá Anh được đưa về Phòng cảnh sát cơ động (PK20), Công an an tỉnh Đồng Nai. Ban giám đốc cũng yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa điều tra vụ việc thiếu tá Anh đánh đồng đội, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.