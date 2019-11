Đỉnh cao của bắn tiếng Anh như gió là gặp từ khó lại bắn bằng tiếng Việt, dân mạng nghe xong cũng phải ngả mũ

Tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời đại ngày nay có lẽ chẳng cần nói thì ai cũng liệt kê chi chít kín 1 mặt giấy: Giúp bạn tiến xa hơn, cải thiện cuộc sống và tương lai, tăng khả năng thăng tiến, tự tin trong giao tiếp,...

Tuy nhiên, để giao tiếp được tiếng Anh cũng không phải là chuyện đơn giản. Thậm chí, không ít học sinh giỏi ở trong trường phổ thông rành rọt ngữ pháp nhưng phát âm vẫn không hay. Có lẽ vì vậy nên không ít bạn học sinh vẫn rất ngại phải giao tiếp bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, dịch và hát "Lạc Trôi" của Sơn Tùng M-TP cũng bằng tiếng Anh được thì khả năng ngoại ngữ của học sinh này cũng "không phải dạng vừa đâu". Đó chính nữ chính trong đoạn hội thoại đang "gây bão" trên MXH.

Cụ thể, hình ảnh chụp lại đoạn hội thoại giữa 2 người bạn xoay quanh khả năng hát tiếng Anh. Cô nàng nọ rất tự tin khẳng định mình thuộc lời bài hát "Peanut trôi". Thấy nửa Anh nửa Việt, đối phương đã hơi hoang mang rồi, liền hỏi lại "Lạc trôi?", nhưng nữ sinh này phủ nhận: "Nô, là peanut trôi".

Và như để chứng minh khả năng hát lẫn ngoại ngữ của mình, cô nàng ngân nga hát: "Người tell hương hoa may move young loir. Làn sương khói four five six seven eight nine ten."

Không biết Sơn Tùng M-TP có nhận ra bài hát của mình không nhỉ?

Ngay sau khi đăng tải được ít giờ, hình ảnh này đã thu hút hơn 19k lượt like và hàng ngàn bình luận. Đương nhiên, với khả năng ngoại ngữ "thần sầu" như cô bạn này thì ai nấy cũng phải "ngả mũ":

- Peanut trôi chứ không phải củ lạc trôi nha chưa mấy đứa.

- Có ai đọc mà tự dưng hát theo không?

- Ủa, rồi khoe học giỏi tiếng Anh hay giỏi hát hả bây?

- Học số đếm hay gì?

- Tiếng Anh thế này thì cũng ngã mũ, quỳ.

- Thánh ha ha.

- Nản thật sự luôn á.

- Ha ha y chang em mình nói tiếng Anh.

- Tự nhiên quên bản gốc luôn á.

"Peanut trôi".

Hiện tại, hình ảnh này vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Đa phần đều bật cười vì sự hài hước của cô nàng nọ.