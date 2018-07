Điều dưỡng hiếp dâm bệnh nhân: Lợi dụng chưa tỉnh thuốc mê, "tôi đã thực hiện hành vi"

Liên quan đến thông tin nam điều dưỡng hiếp dâm nữ bệnh nhân đang hôn mê sau ca nội soi, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận có sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa T.T trên địa bàn phường Phước Long, TP Nha Trang.



"Cụ thể nội dung như nào, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra", Thượng tá Kỳ trả lời phóng viên báo Đất Việt.

Hiện nam điều dưỡng Hoàng Văn Dương (25 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú tại TP Nha Trang) đã được gia đình và cơ quan bảo lãnh cho tại ngoại.

Theo trình báo của bà H. (57 tuổi, trú tại Khánh Hòa), sáng 24/7 vừa qua, bà đến Bệnh viện đa khoa T.T Nha Trang để khám đại tràng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định nội soi kiểm tra.

Trưa cùng ngày, sau khi thực hiện xong nội soi, các bác sĩ ra khỏi phòng và giao bệnh nhân H. cho điều dưỡng Dương vệ sinh cá nhân, chờ bệnh nhân hồi tỉnh sau gây mê.

Theo thông tin trên Zing.vn cho hay, lúc 12h50, bà H. có cảm giác đang bị xâm hại nhưng do trong người chưa hết thuốc mê nên không thể phản ứng. Khi tỉnh lại, nữ bệnh nhân yêu cầu gặp giám đốc bệnh viên và điều dưỡng Dương để làm rõ.

Phòng Nội soi đại tràng của Bệnh viện T.T (Ảnh: VOV)

Đến chiều cùng ngày, bà H. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP Nha Trang đã triệu tập điều dưỡng Dương đến làm việc. Tại cơ quan công an, nam điều dưỡng Hoàng Văn Dương thừa nhận hành vi của mình.



"Trong lúc vệ sinh cơ thể bệnh nhân H., tôi nảy sinh ý định quan hệ. Lợi dụng lúc chị ấy chưa tỉnh thuốc mê, tôi đã thực hiện hành vi", trang Zing trích dẫn lời Dương khai với công an.

Năm 2017 cũng xảy ra một vụ việc nam điều dưỡng bị tố cáo giở trò đồi bại với nữ bệnh nhân. Vụ việc được đăng tải trên báo Kiến thức với nội dung tối 7/5/2017, bệnh nhân Hoàng L.N (27 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) tố cáo điều dưỡng Nguyễn Đ.L. (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) có hành vi hiếp dâm ngay tại phòng tiểu phẫu của bệnh viện.



Cụ thể, hôm đó, chị N. đến thay băng vết thương chân tại phòng tiểu phẫu, Khoa Chấn thương chỉnh hình BV quận Thủ Đức và được điều dưỡng L. thay băng. Theo tố cáo của chị N., trong quá trình thay băng, giữa chị và điều dưỡng L. có trò chuyện vui vẻ.

Tuy nhiên khi chị N. đứng dậy ra về, bất ngờ điều dưỡng L. đóng cửa phòng lại và có những hành vi đồi bại nhưng bị chị N. chống cự quyết liệt, vùng chạy thoát ra ngoài và đến Công an phường trình báo vụ việc.

Đến sáng 9/5, Công an quận Thủ Đức, TP HCM xác nhận đã đình chỉ điều tra, không khởi tố vụ án hiếp dâm đối với Nguyễn Đ. L., điều dưỡng Bệnh viện quận Thủ Đức vì người bị hại đã có đơn yêu cầu không khởi tố vụ án.

