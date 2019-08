Diễn biến mới nhất của bão số 3: Đã có 1 người chết, nhiều nhà dân bị hư hại, mưa to, gió lốc xảy ra khắp Bắc Bộ

Hồi 7 giờ ngày 3/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên địa phận khu vực đồng bằng trung du Bắc Bộ. Trước khi suy yếu thành vùng thấp và đi vào đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, bão số 3 với sức gió giật cấp 9, cấp 10 đã gây ra nhiều thiệt hại cho các địa phương ở tỉnh Quảng Ninh.

Tại thành phố Móng Cái, địa phương đầu tiên đón áp thấp sau khi bão suy yếu đi vào đất liền, hàng loạt cây cổ thụ trên đường bị quật đổ, bật gốc. Nhiều nhà dân bị tốc mái. Lượng mưa lớn làm cho nước lũ trên sông ở địa bàn dâng cao.

Nhiều cây xanh bật gốc do mưa bão số 3 tại thành phố Móng Cái. Ảnh Fb.

Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn tại các địa phương gây nên tình trạng ngập lụt.

Nước ngập khá sâu tại các địa phương có bão đi qua ở Quảng Ninh.

Tại Hải Phòng, từ rạng sáng 3/8, mưa lớn kèm theo gió giật cấp 7 - cấp 8 cũng khiến nhiều cây lớn khu vực trung tâm thành phố gãy đổ. Một số địa phương mưa lớn cũng gây ra tình trạng ngập lụt.

Lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.

Với hoàn lưu gây mưa diện rộng, mưa dồn dập trong một khoảng thời gian ngắn bão số 3 đã gây ra thiệt hại khá lớn kể cả những địa phương không nằm trong vùng tâm bão.



Tại Thanh Hóa, ngày 31/7 đã có 1 người chết do mưa bão tại thôn Sài Khảo, xã Mường lý, huyện Mường Lát.

Sau đó, ngày 1/8 lốc kèm theo mưa lớn đã gây thiệt hại tại hai huyện Quan Hóa và Quan Sơn làm 34 nhà bán kiên cố bị thiệt hại.

Mưa lũ tại Thanh Hóa.

Tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ, mưa lớn gây ra lũ quét ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La...

Mưa lũ tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ lũ và sạt lở đất tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu và huyện vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay (3/8) có mưa to đến rất to. Khu vực nội thành Hà Nội hiện đang có mưa to đến rất to. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3m đến 0,5m như: Trường Chinh, Thái Hà, Chùa Bộc, Đội Cấn, Định Công, Linh Đàm, Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi...