Điểm qua một số phương pháp trắng da toàn thân khiến chị em mê mệt mỗi khi đông về: Chuyên gia chỉ ra lưu ý

Trong thời đại phẫu thuật thẩm mỹ lên ngôi như hiện nay, nhiều chị em cũng rất ham mê làm trắng da toàn thân. Tất nhiên không còn rầm rộ như cái thời Ngọc Trinh gây sốt với làn da trắng sứ ai cũng ước ao nhưng trong thâm tâm của phụ nữ Việt, đa phần vẫn ước ao có được làn da trắng mịn toàn thân, không tì vết.



Nhất là vào thời điểm mỗi khi đông về, nhiều người tìm đến các dịch vụ làm trắng da toàn thân để mong da trắng sáng dần lên trong những lớp áo dày. Để rồi sau đó, ta được bung lụa với mùa hè tới, tự tin khoe vẻ đẹp trắng sáng mươn mướt của da thịt trong những bộ áo váy sexy. Vậy, chúng ta có thể làm trắng da toàn thân bằng những cách nào?

Trong thời đại phẫu thuật thẩm mỹ lên ngôi như hiện nay, nhiều chị em cũng rất ham mê làm trắng da toàn thân.

Tắm trắng da toàn thân

Tắm trắng là liệu trình giúp loại bỏ tế bào chết và sạm, xỉn màu trên da, từ đó cung cấp các dưỡng chất thiết yếu và độ ẩm cần thiết cho làn da. Từ đó mang lại cho bạn làn da trắng sáng, mịn màng. Theo đó, kỹ thuật viên sẽ thực hiện những liệu trình cơ bản, tác động sâu lên da và thấy hiệu quả rõ rệt, ngay sau khi tắm xong.

Mặc dù vậy, nhiều chị em hiện nay thường bị quảng cáo làm mờ mắt tin những quảng cáo giá rẻ, có thể sử dụng phải phương pháp lột tẩy rất nguy hại cho da.

Tuy nhiên, phương pháp này không an toàn, thậm chí nguy hại cho da về sau. Nguyên nhân là lớp da non này vô cùng nhạy cảm, dễ bị tổn thương dưới tác động của yếu tố bên ngoài, trở nên đen đi, dễ bị mẩn đỏ, dị ứng… Đó là lý do giới chuyên gia khuyên nên làm trắng da toàn thân bằng cách tắm trắng an toàn với nguyên liệu tắm trắng và liệu trình khoa học được kiểm chứng mới đem lại kết quả lâu dài.

Tiêm trắng da

Tiêm trắng da giúp bạn sở hữu làn da trắng mịn từ gương mặt đến toàn thân. Phương pháp làm trắng da này giúp xóa bỏ các vết sạm, nám da, những mảng tàn nhang hay đồi mồi. Theo đó, tế bào sẽ được nuôi dưỡng và bảo vệ từ bên trong. Giúp cơ thể tăng cường hệ thống tuần hoàn và miễn dịch. Không những làm trắng da từ bên trong mà còn giúp da săn chắc khỏe mạnh, bảo vệ làn da trắng sáng.

Thực hiện đường tiêm truyền bằng nước biển, bạn chỉ cần nằm một chỗ để xong một liệu trình làm trắng da toàn thân. Sau khoảng 3 tuần, da của bạn bắt đầu được cải thiện. Tùy thuộc vào da đen hay trắng, da lão hóa nhẹ hay nặng mà tác dụng cũng thay đổi khác nhau.

Phương pháp làm trắng da này giúp xóa bỏ các vết sạm, nám da, những mảng tàn nhang hay đồi mồi.

Hiện nay có những phương pháp tiêm trắng da được đông đảo chị em thích thú là tiêm vitamin C, Glutathione… Cũng giống như tắm trắng, thành phần tiêm truyền trắng da đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc đảm bảo da trắng sáng an toàn, không tác dụng phụ. Điều đó đòi hỏi nguồn chất truyền trắng cần có xuất xứ, nguồn gốc, không bị dị ứng với các thành phần trong đó.

Viên uống trắng da

Hiện nay trên thị trường loại thuốc uống trắng da Glutathione được nhiều người dùng. Khi uống sẽ hấp thụ vào máu và ức chế làn da ức chế quá trình sản sinh melanin từ đó sẽ làm sáng mịn làn da hơn. Nếu chỉ dùng viên uống với các thành phần làm trắng da thấp thì chủ yếu làm sáng nhẹ và mịn làn da. Chị em nên sử dụng kèm các sản phẩm bôi sáng da.

Thành phần trong những sản phẩm bôi làm trắng da bao gồm: tẩy sừng như AHA, BHA… các nhóm ức chế tổng hợp melanin như arbutin hay axit azelaic… Trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc vì thế bạn cần phải là người tiêu dùng thông thái để không phải sử dụng sản phẩm nhái làm nguy hại đến sức khỏe.

Khi uống sẽ hấp thụ vào máu và ức chế làn da ức chế quá trình sản sinh melanin từ đó sẽ làm sáng mịn làn da hơn.

Kết lại, chuyên gia nói gì?

BS Hà Sỹ Hoàng Tùng (BS thẩm mỹ nội khoa tại Hà Nội), dù làm trắng da toàn thân theo cách nào thì điều quan trọng là hãy tìm hiểu kỹ về phương pháp đó. Đặc biệt, trong phương pháp cụ thể cần tìm hiểu kỹ sẽ có những thành phần tác động vào cơ thể như thế nào, có an toàn cho sức khỏe hay không.

Tuyệt đối không được tắm trắng từ những sản phẩm không rõ nguồn gốc, tiêm truyền những chất không xác định hay uống thuốc chưa được chứng nhận bởi cơ quan kiểm duyệt. Tốt nhất, trước khi muốn làm trắng da toàn thân theo cách nào chăng nữa cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu để nhận được tư vấn cùng những phân tích lợi – hại để cân nhắc hợp lý.