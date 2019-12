Điểm mặt những “cô gái vàng” của dàn cầu thủ U22, U23 Việt Nam, có người còn sắp theo chàng về dinh, ngạc nhiên thay ai cũng từ xứ Nghệ

Võ Nhật Linh sinh năm 1996 là một trong những hotgirl nổi tiếng ở xứ Nghệ. Tháng 6/2019, những hình ảnh trong đợt thực tập của Võ Nhật Linh tại trường mầm non ở huyện Diễn Châu, Nghệ An được chia sẻ lên diễn đàn và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Cô nàng 9X được yêu mến bởi gương mặt xinh xắn, làn da trắng và nụ cười tươi.

Trước khi được biết đến là người yêu của cầu thủ Phan Văn Đức, cô nàng là một giáo viên mần non xinh đẹp

Nhật Linh từng chia sẻ cô yêu quý sự đáng yêu, tinh nghịch của trẻ nhỏ và được gia đình hết lòng ủng hộ khi lựa chọn ngành này. Cô mong muốn mình có thể phấn đấu trở thành hình tượng ''cô giáo như mẹ hiền''. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non của Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, 9X không theo đuổi nghề dạy trẻ mà chuyển vào sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Cuối tháng 8, Nhật Linh được cho là ngầm thừa nhận tin đồn là tình mới của cầu thủ Phan Văn Đức, CLB Sông Lam Nghệ An khi cô chủ động đăng bức ảnh chụp chung với anh.

Nhật Linh và Văn Đức dự định làm đám cưới vào tháng 1/2020

Sau một thời gian hẹn hò, mới đây, Nhật Linh cùng bạn trai cầu thủ đã chụp ảnh cưới, tiết lộ sắp về chung một nhà. Được biết, đám cưới của hai người sẽ diễn ra vào tháng 1/2020, đúng ngày mùng 6 Tết.

Nhật Linh có ngoại hình rất xinh đẹp

Trước khi được biết đến là bạn gái tiền vệ tuyển Việt Nam, Nhật Linh đã thu hút lượng người theo dõi lớn, nổi tiếng với biệt danh "hot girl cô giáo".

Nguyễn Ngọc Nữ (sinh năm 1994, Nghệ An) nhận được sự chú ý của dân mạng nhờ nhan sắc nổi bật khi là PG tại lễ trao giải Người đẹp Kinh Bắc 2017. Sau đó, cô lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2017 và thường xuyên có mặt ở các sự kiện về thời trang.

Ngọc Nữ là một trong những người đẹp dính tin đồn hẹn hò với cầu thủ Phan Văn Đức. T

Tên tuổi của cô chính thức được nhiều người quan tâm, để ý khi dính tin đồn tình cảm với cầu thủ Phan Văn Đức vào năm 2018.

Thế nhưng, sau hơn một năm chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội nhưng chưa một lần công khai, hiện tại, Văn Đức - Ngọc Nữ có nhiều hành động khiến dân mạng cho rằng họ đã "nghỉ chơi".

Tuy nhiên chỉ một thời gian sau đó, cả 2 đã ''đường ai nấy đi''

Thậm chí, trả lời trên báo chí, Ngọc Nữ thẳng thắn bày tỏ giữa cô và Văn Đức chỉ là mối quan hệ trong công việc. Sau đó không lâu, hot girl Nghệ An khiến dân mạng xôn xao khi dành nhiều lời lẽ không hay khi nhắc tới cầu thủ tuyển Việt Nam, thậm chí gọi Văn Đức bằng "nó".

Ngọc Quyên (sinh năm 1995) hiện đang sống tại TP. Vinh, Nghệ An - từng là bạn gái của cầu thủ Tiến Linh. Cô được nhiều người khen ngợi là nàng WAGs xinh đẹp của tuyển Việt Nam. Trước đây, trong mỗi trận đấu của bạn trai, cô luôn theo dõi và dành sự cổ vũ hết mình.

Bạn gái của Tiến Linh sở hữu vóc dáng đầy nóng bỏng.

Ngọc Quyên tốt nghiệp ngành Múa trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh, được đồn đoán là xuất thân trong gia đình có điều kiện khá giả. Những bức ảnh hàng ngày Quyên chia sẻ trên MXH cho thấy cô nàng có gia thế giàu có, nhà đẹp, xe ô tô riêng. Trên Ngọc Quyên còn 1 anh trai nữa, làm kinh doanh.

Khoảnh khắc ý nghĩa của Ngọc Quyên bên Tiến Linh trong đêm chung kết vô địch lần đầu tiên của chàng cầu thủ trẻ.

Thế nhưng, đôi trẻ dính tin đồn đường ai nấy đi từ tháng 9 khi Tiến Linh bất ngờ xóa hết ảnh bạn gái trên cả Facebook và Instagram. Tuy nhiên, Ngọc Quyên lên tiếng phủ nhận, cho hay vì công việc nên cả hai tạm thời ẩn hình ảnh của nhau trên mạng.

Tuy nhiên, đến tháng 10, trong dịp sinh nhật của tiền đạo CLB Bình Dương, Ngọc Quyên không gửi lời chúc, không còn follow nhau trên trang cá nhân nên dân mạng tin hai người đã chia tay.

Thương Võ (25 tuổi) - cô gái từng có thời gian hẹn hò với thủ thành Đặng Văn Lâm. Cô nàng có vẻ ngoài xinh đẹp, được khen xứng đôi với Lâm "Tây". Cô cũng là hot girl được chú ý với hơn 100.000 follower trên trang cá nhân.

Thương Võ từng dính tin đồn hẹn hò với thủ thành Lâm ''Tây''

Thương Võ từng tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Với giọng hát ngọt ngào, cô từng thử sức trong cuộc thi The Voice 2014 và được Mỹ Tâm lựa chọn.

Thương Võ có ngoại hình rất xinh đẹp

Bên cạnh đam mê ca hát, cô còn có niềm yêu thích lớn với bóng đá, thường xuyên cổ vũ cho các trận đấu của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc tình của cô với Lâm ''Tây'' cũng không kéo dài bao lâu, cả 2 đã ''đường ai nấy đi'' sau tin đồn hẹn hò chưa được bao lâu.

Cô nàng cũng có một niềm yêu thích lớn với bóng đá

Những ngày gần đây, Huyền My (sinh năm 1997, Nghệ An) thu hút sự chú ý trong cộng đồng mạng khi dính tin đồn là bạn gái mới của tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Huyền My (sinh năm 1997, Nghệ An) thu hút sự chú ý trong cộng đồng mạng khi dính tin đồn là bạn gái mới của tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Cô nàng sở hữu vẻ ngoài rất xinh đẹp

Trên mạng xã hội, Huyền My và Quang Hải đều follow lẫn nhau, thường xuyên có tương tác qua lại. Trên story cá nhân, người đẹp Nghệ An từng khoe bức ảnh chiếc áo có dòng chữ: “Anh thương vợ” song được 9X che một phần chữ ký. Đối chiếu với chữ ký của Quang Hải được công bố trước đó, nhiều người đồng tình hai chữ ký này khá giống nhau. Trả lời thắc mắc của dân mạng về mối quan hệ của mình và Quang Hải, Huyền My cũng chỉ úp mở rằng cô rất ngưỡng mộ nam tiền vệ.

Huyền Mi hiện đang làm chủ 1 Spa

Bạn gái tin đồn của Quang Hải có ngoại hình nổi bật với gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cân đối. Cô nàng ưa chuộng phong cách thời trang nữ tính, gợi cảm. Sau đồn đoán hẹn hò cầu thủ CLB Hà Nội, lượng follow và tương tác trên trang cá nhân của 9X đều tăng nhanh chóng.