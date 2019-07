Điểm danh những homestay thơ mộng không thể bỏ lỡ mỗi khi đến Đà Lạt

Trong khoảng một năm trở lại đây, homestay đang dần "soán ngôi" khách sạn truyền thống để trở thành sự lựa chọn số một của những tín đồ yêu thích du lịch. Cùng với đó các nền tảng chia sẻ chỗ ở trực tuyến cũng xuất hiện liên tục. Tiên phong và dẫn đầu thị trường chỗ ở trong nước, Luxstay đang tìm được chỗ đứng vững chắc cho loại hình lưu trú vừa ấn tượng, độc đáo, hấp dẫn, với giá cả hợp lí sẽ là sự lựa chọn hàng đầu về lâu về dài của thị trường du lịch Việt Nam.



Đặc biệt, Đà Lạt là nơi chứng kiến sự "lên ngôi" mạnh mẽ của homestay. Mỗi căn homestay đều mang một vẻ đẹp riêng, giấu trong mình một câu chuyện riêng của người chủ trọ. Nếu chưa biết ở đâu khi đến Đà Lạt, hãy nghía qua những căn homestay dưới đây để thử một lần được "sống" đúng nghĩa ở Đà Lạt trong vài ngày nhé!

J’ADORE

Nằm trên đường Phù Đổng Thiên Vương, cách trung tâm thành phố chỉ gần 3km, J’ADORE là một trong những căn homestay được "săn đón" nhiều nhất tại Đà Lạt. Để tránh trường hợp "cháy phòng" vào mùa cao điểm, chúng ta có thể đặt trước qua Luxstay để tìm được chỗ ở ưng ý.

Nếu đã từng xem qua bộ phim The Notebook và trót yêu căn nhà trong mơ đầy lãng mạn của Noah và Allie, thì chắc chắn bạn cũng sẽ dễ phải lòng những ngôi nhà nhỏ xinh của J’ADORE. Được bao quanh bởi hàng rào trắng muốt, mơ màng giữa lớp sương mù bảng lảng, J’ADORE khéo léo tận dụng khí hậu mát mẻ của Đà Lạt để thiết kế những ngôi nhà kính ngập tràn ánh sáng.

J’ADORE sở hữu một khoảng sân lớn, ngập nắng, là địa điểm sống ảo "thần sầu" cho hội bạn thân. Với những ai thích tận hưởng không khí lành lạnh của Đà Lạt về đêm bên cạnh lò nướng BBQ đỏ lửa, đây cũng là một sự lựa chọn lí tưởng.

Đây cũng chính là căn homestay từng góp mặt trong MV "Đừng Yêu Nữa, Em Mệt Rồi" gây sốt cộng đồng mạng

Lữ Tấn Inn

Là ngôi biệt thự ngự tại con dốc Trần Hưng Đạo, Lữ Tấn nằm gần trung tâm Đà Lạt nhưng vẫn giữ được không gian yên tĩnh, an nhiên. Bất kì ai một lần có cơ hội đến thăm Lữ Tấn sẽ luôn gọi nơi đây là "nhà".

Chẳng phải bữa sáng buffet xa xỉ nhưng thay vào đó là những tô bún, tô phở nóng hổi, sạch sẽ tươm tất, mang đến cho khách một không gian ấm cúng và hương vị món ăn nhà làm. Chẳng phải nhà hàng với nội thất sang trọng, mảnh vườn rộng rãi, lò sưởi ấm áp hay những chiếc sofa dài và thư viện sách truyện mới chính là điều mang Lữ Tấn đến gần hơn với các lữ khách của mình.

Lọt thỏm giữa trung tâm Đà Lạt, chẳng ai nghĩ Lữ Tấn Inn cũng có những góc đẹp như tranh.

Bên trong được thiết kế nội thất đơn giản mà tinh tế với gam màu trắng sang trọng, Lữ Tấn sẽ dễ dàng chiều lòng những ai muốn tìm một không gian thư thái tuyệt đối.

Foret By Legume

Là người "anh em" của chiếc homestay hình khối lục giác - Légume từng "gây bão" cộng đồng mạng, Foret By Légume chính là phiên bản độc đáo hơn nhờ không gian trang nhã mà ấn tượng.

Tọa lạc trên đường Hùng Vương, Foret By Legume nấp mình giữa thiên nhiên với rừng thông và ánh nắng chan hoà nhưng chẳng hề gắt gỏng. Đến với Foret By Legume bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác thức dậy trong tiếng chim hót ríu rít vô cùng thú vị. Được khơi nguồn cảm hứng từ phong cảnh thoáng đãng của những cánh rừng thông bạt ngàn Đà Lạt, cùng vẻ đẹp ấm áp của thung lũng đèn Trại Mát về đêm, Foret By Legume ra đời là sự lựa chọn lí tưởng cho những tâm hồn lãng mạn.

Khi ông mặt trời đi ngủ, phố lên đèn, cũng là lúc Foret By Legume khoác lên mình vẻ đẹp lộng lẫy nhất.

Lâm Phượng Các

Từng xuất hiện trong MV "Anh Nhà Ở Đâu Thế?" của ca sĩ Amee, Lâm Phượng Các là căn homestay mang đậm dấu ấn châu Âu giữa lòng Đà Lạt. Sang trọng nhưng vẫn giữ được những nét mộc mạc đặc trưng của thành phố ngàn hoa, Lâm Phượng Các luôn là một trong những địa điểm "hot" được các tín đồ Luxstay săn lùng mỗi mùa du lịch đến.

Điểm đặc biệt của Lâm Phượng Các, đó là mỗi căn bungalow đều được thiết kế theo một màu sắc riêng với nội thất bên trong khá đặc biệt. Tuy không gian nhỏ nhưng các vật dụng đều được sắp xếp một cách hợp lí đem đến cảm giác ấm cúng mà gần gũi.

Trái ngược với cái tên khá Á Đông, thiết kế của Lâm Phượng Các mang hơi thở của kiến trúc đương đại đậm chất phương Tây. Ngoài ra, Lâm Phượng Các còn trang bị ngôi nhà nấm phù hợp cho nhóm bạn từ 3-5 người với nhiều hoạt động thú vị.

Ana Mandara

Ana Mandara là một khu resort với những biệt thự mang đậm kiến trúc cổ Châu Âu giữa rừng thông xanh Lê Lai, Đà Lạt. Ở Ana Mandara không khí trong lành, bình yên như một ngôi làng nhỏ xưa cũ.

Không chỉ là một khu resort được đón nhận rất nhiều lời khen về không gian, kiến trúc tinh tế, Ana Mandara còn là một trong những khu nghỉ dưỡng đồng hành cùng khách hàng trong những chiến dịch bảo vệ môi trường. Bảo vệ Đà Lạt khỏi rác thải nhựa, bảo vệ du lịch Việt Nam thân thiện, trong xanh. Khách đến khu nghỉ Ana Mandara Villas Dalat đều kể với Ana rằng họ rất thích bình thủy tinh nước lọc đặt ngay ngắn ở trên bàn cạnh một nhành hoa xinh xắn, vì cảm tưởng như đang về nhà, được uống nước do chính tay người thân mình nấu sau một chặng đường dài.

Nhìn từ bên ngoài, Ana Mandara hệt như một căn biệt thự kiểu Pháp cổ điển giữa rừng thông xanh.

Việc bắt lấy một khoảnh khắc "xuất thần" ở Ana Mandara chẳng khó khăn một chút nào

Đà Lạt đẹp, ngắm kiểu gì hay ngắm ở đâu thì Đà Lạt vẫn đẹp. Nhưng Đà Lạt đẹp nhất là khi được chiêm ngưỡng qua khung cửa sổ của những căn homestay nho nhỏ nấp mình giữa núi rừng thiên nhiên. Vì lúc đó Đà Lạt không chỉ được vẽ nên bởi cảnh sắc vạn vật mà còn bởi vô vàn câu chuyện chân thành và muôn màu cảm xúc.