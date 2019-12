Điểm danh những điểm đến chất lừ dịp Tết Nguyên Đán 2020 tại miền Bắc

Hà Giang, Mộc Châu

Ở nơi miền núi cao mây phủ, Hà Giang cuốn hút lòng người với những rặng núi đá vôi hùng vĩ, cao nguyên Đồng Văn huyền thoại bên bờ sông Lô, những cung đường uốn lượn, những ruộng bậc thang đẹp như tranh, dinh thự họ Vương trầm mặc, phố cổ Đồng Văn, và chợ tình Khâu Vai đậm sắc mầu vùng cao hay rượu ngô với men say nồng đượm. Có những du khách chẳng cần đợi tới mùa Xuân mà cứ rảnh là đi Hà Giang, bởi chất men say của núi rừng, của những cung đường quanh co uốn lượn theo triền núi khiến họ bị mê hoặc.

Ngoài Hà Giang, Mộc Châu cũng là điểm du xuân đặc biệt quyến rũ với du khách dịp nghỉ Tết. Những thung lũng rợp sắc hồng của hoa đào, trắng tinh khôi của hoa mơ, hoa mận, những cánh đồng hoa cải rực vàng sáng bừng cả một vùng núi, những món ngon dân dã khiến người ta quên đi sự ngấy ngán sau những ngày thịt mỡ dưa hành triền miên của Tết, Mộc Châu cứ giản dị kéo du khách vào những miền khám phá say mê như thế.

Sa Pa (Lào Cai)

Vẫn là không gian núi cao mây phủ, nhưng Sa Pa có nhiều trải nghiệm cho các gia đình hơn so với Hà Giang hay Mộc Châu.

Là bởi ngoài những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ, bản làng đơn sơ lẩn khuất giữa núi rừng trùng điệp, phiên chợ vùng cao muôn sắc màu, vũ điệu quyến rũ của cô gái H’Mông… cho những người ưa khám phá, thì Sa Pa còn là điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời cho những gia đình nhỏ. Là bởi khác với Hà Giang, Mộc Châu, Sa Pa sở hữu nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng đẹp để các gia đình có thể quây quần, cùng tận hưởng một cái Tết ý nghĩa.

Hơn thế nữa, Sa Pa có khu du lịch Sun World Fansipan Legend với cáp treo 3 dây kỷ lục đưa du khách lên với nóc nhà Đông Dương huyền thoại, chiêm ngưỡng khoảnh khắc thiên nhiên vi diệu từ đỉnh thiêng Fansipan, khám phá cảnh sắc sân mây bồng bềnh trắng xóa hay vầng dương chói lọi rực rỡ, bừng sáng cả một vùng trời Hoàng Liên…

Đặc biệt, những năm gần đây, không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên quyến rũ lòng người, đỉnh Đông Dương còn là chốn tìm về chiêm bái cầu an dịp đầu xuân năm mới của nhiều du khách, Phật tử, bởi nơi đây sở hữu quần thể văn hóa tâm linh linh thiêng với những công trình mang dáng chùa Việt thế kỷ 15-16, nép mình vào núi, ẩn hiện trong mây, với Đại tượng Phật A Di Đà cao nhất Việt Nam sừng sững trên khu vực đỉnh…

Tết cũng là thời điểm khu du lịch Sun World Fansipan Legend có nhiều lễ hội độc đáo, hấp dẫn, để trẻ con cũng thích và người lớn cũng vui. Lễ hội khèn hoa Tây Bắc năm nay sẽ diễn ra từ 27/1-27/2/2020 (tức từ mồng 3 Tết), quy tụ nhiều nghệ nhân khèn từ khắp các bản làng Tây Bắc tham gia thi đấu, cống hiến cho du khách những màn trình diễn mua khèn có một không hai. Nhiều trò chơi dân gian, biểu diễn đua ngựa và cả những món ngon Tây Bắc nức tiếng, đây sẽ là điểm chơi Xuân thú vị nhất dịp Tết này.

Từ ngày 02/2-27/3/2020 (tức mồng 9 Tết đến 4/3 âm lịch), tại Sun World Fansipan Legend còn diễn ra Hội xuân mở cổng trời. Lễ hội sẽ mở ra không gian văn hóa tâm linh đặc sắc, ấn tượng với tiểu cảnh hoa sen thuần khiết, thanh tịnh hay show nghệ thuật Quan thế Âm Bồ Tát huyền diệu… Lễ hội cũng khởi đầu một mùa du xuân bái Phật cầu an của du khách và Phật tử khi chọn Fansipan để hành hương năm mới.

Hạ Long (Quảng Ninh)

Nhiều người sẽ nghĩ Tết Bắc rét co ro, dở hơi lại đi biển Hạ Long. Nhưng thật tiếc cho ai chưa biết Hạ Long, Quảng Ninh mùa xuân đẹp đến thế nào.

Vịnh di sản trong ngày đầu năm mới đẹp ảo diệu, đảo đá vôi kỳ vĩ, mặt biển hơi sương mờ buông hờ hững, làng chài thanh bình, mộc mạc… Du ngoạn vịnh Hạ Long trong mùa xuân, thấy đất trời, biển cả như một mối lương duyên, ấm áp, êm đềm. Một chuyến du thuyền trên vịnh sẽ rất phù hợp với những cặp đôi muốn trốn Tết.

Còn với các gia đình, một kỳ nghỉ 2-3 ngày ở thành phố Hạ Long cũng là gợi ý không hề tệ. Bởi nếu không thể tắm biển mùa lạnh thì chỉ cần leo lên cáp treo, tới khu vui chơi Ba Đèo, dạo bước nơi vườn Nhật ngắm bonsai khoe dáng bên cầu Koi, bên hồ cá, đã thấy xuân đậm đà lắm rồi. Trẻ con sẽ rất thích Kidoland- khu vui chơi trong nhà với hàng trăm trò chơi xu xèng. Du khách tuổi teen sẽ khó bỏ qua Dragon Park, công viên chủ đề với những trò chơi thách thức cảm xúc thật đã như Phi long thần tốc, Tê giác cuồng nộ, Tàu hải tặc…

Trong khi đó, với các du khách lớn tuổi, Quảng Ninh đã từ lâu là điểm đến tâm linh và lễ hội mỗi dịp đầu xuân năm mới để chiêm bái cầu an cho gia đình, người thân. Những điểm đến tâm linh nổi tiếng nhất tại Quảng Ninh là Yên Tử (khai hội ngày 10 tháng Giêng âm lịch), Chùa Ba Vàng, Đền Cửa Ông…