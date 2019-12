Địa chỉ sắm Tết Nguyên Đán Canh Tý tin cậy cho mọi gia đình

Theo đó, MM đưa ra gói kế hoạch hàng Tết khoảng 400 tỉ đồng để phục vụ cho nhu cầu mua sắm cao điểm của khách hàng trong dịp Tết Canh Tý 2020. Bên cạnh đó, MM liên kết với các nhà sản xuất đưa ra các chương trình khuyến mãi với mức giảm giá lên đến 50% các sản phẩm với các chủ đề như: sắm sửa cho nhà mới, thế giới bánh kẹo… Chương trình bắt đầu từ ngày 19/12/2019 đến ngày 24/01/2020.

Đánh giá về nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán sắp đến, ông Đinh Quang Khôi, Trưởng phòng Marketing và Chăm sóc khách hàng Công ty MM Mega Market Việt Nam nhận định: "Năm nay, với thời gian nghỉ Tết đến 9 ngày, khách hàng có xu hướng mua sắm sớm hơn để có thời gian chuẩn bị cho các chuyến du Xuân. Do vậy, MM đã lập kế hoạch chuẩn bị hàng Tết từ rất sớm để đảm bảo lượng hàng hóa dồi dào, giá cả cạnh tranh và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, tập trung phục vụ nhu cầu mua sắm thực phẩm, đồ trang trí, cũng như quà tặng Tết của khách hàng."

"Đối với mặt hàng thực phẩm, đặc biệt là thịt heo, ngay từ đầu tháng 10, chúng tôi đã lên kế hoạch làm việc với nông dân để đảm bảo sản lượng cung ứng ra thị trường. MM sẽ tăng thêm 30% lượng thực phẩm tươi sống để đảm bảo đủ hàng cung ứng trong thời gian Tết. Song song, chúng tôi kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ nuôi, trồng đến thu hoạch để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao nhất khi tới tay khách hàng. Nguồn rau tại Đà Lạt, thủy hải sản tại Cần Thơ và thịt heo từ Đồng Nai đã sẵn sàng tại các trung tâm của MM trên toàn quốc để phục vụ nhu cầu tiêu dùng vào dịp Lễ quan trọng nhất trong năm", ông Khôi cho biết.

Bên cạnh chất lượng nguồn hàng, giá cả cũng là lợi thế mà MM luôn nỗ lực mang lại cho khách hàng của mình. Tại hệ thống siêu thị MM năm nay không có nhiều biến động về giá, thậm chí có những mặt hàng giá cả còn thấp hơn, nhờ vào các chương trình hợp tác khuyến mãi giữa MM và nhà cung cấp. Các nhóm hàng đang có giá tốt tập trung vào các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, bánh kẹo, sản phẩm trang trí nhà cửa, ...

Đặc biệt, MM cũng bắt đầu tung ra các mẫu giỏ quà Tết với mức giá hấp dẫn dao động từ 98.000 đồng đến 2.999.000 đồng dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tặng quà cho nhân viên và đối tác. Bên cạnh đó, khách hàng khi đến MM còn có thể tự thiết kế những giỏ quà tặng lựa chọn từ 200 sản phẩm theo nhu cầu riêng.

Là một trong những khách hàng lâu năm của MM, chị Hoài Mai, khách hàng tại Quận 7, Tp. HCM chia sẻ: "Mỗi dịp Tết đến là thời điểm tôi mua sắm khá nhiều cho gia đình và tặng quà cho đối tác, người thân, nên tôi luôn tìm đến các điểm mua sắm tin cậy. Tại MM, tôi rất yên tâm về chất lượng, giá cả và đặc biệt hài lòng về sự đa dạng hàng hóa tại đây. Đó chính là lí do vì sao tôi đã chọn MM làm điểm sắm hàng hóa Tết trong suốt 4 năm qua."

Trong dịp cao điểm này, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là vấn đề MM đặc biệt quan tâm với mục tiêu đem lại một cái Tết an toàn cho mọi khách hàng. Theo đó, đội ngũ kỹ sư nông nghiệp, chuyên gia của MM làm việc trực tiếp với nông dân để đảm bảo yếu tố đầu vào đạt chất lượng cao nhất. Tiếp đó, đội ngũ kiểm soát chất lượng phối hợp với các phòng kiểm nghiệm độc lập tăng cường kiểm tra chất lượng thực phẩm, mang đến nguồn hàng an toàn nhất phục vụ khách hàng trong dịp Tết.

Trong giai đoạn cao điểm cận Tết, MM sẽ tăng thời gian phục vụ bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 11 giờ tối từ ngày 17/1 đến 23/1/2020 tại các trung tâm MM, để khách hàng có thể dễ dàng mua sắm trong thời điểm cận Tết.