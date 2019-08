Đi Nam Phú Quốc lần đầu, nhất định phải nằm lòng điều này

Đến Nam đảo Phú Quốc bằng cách nào?

Nam Phú Quốc, với thủ phủ là thị trấn An Thới, là nơi có những bãi biển thế giới phải trầm trồ như Bãi Kem, Bãi Sao…, có những hòn đảo hoang sơ mà khi đứng trước chúng, bạn cảm thấy mọi ngôn từ đều bất lực bởi vẻ đẹp ấy, sự trong veo ấy khiến bạn ngỡ như thiên đường đang ở trước mắt.

Nam Phú Quốc cũng nổi tiếng với những di tích, điểm đến tâm linh như khu du di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc, Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc, Giếng Tiên – Ngai Vua…

Từ sân bay Phú Quốc, du khách có thể bắt taxi, xe ôm hoặc thuê xe máy tự lái để đi về thị trấn An Thới- nơi tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng. Nếu đi xe taxi, bạn sẽ chỉ mất tầm 30 phút di chuyển với chi phí từ 320.000 – 350.000 đồng tùy loại xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ. Các khách sạn và resort tại Nam Phú Quốc cũng cung cấp dịch vụ đón tiễn sân bay, dịch vụ này thường đã nằm trong gói đặt phòng của du khách.

Đi vào thời điểm nào thích hợp nhất?

Nói chung, có thể đi Phú Quốc bất cứ thời điểm nào bạn muốn, bởi hòn đảo này quanh năm nắng ấm, bốn mùa thời tiết đều trong lành. Thời điểm du lịch hè từ cuối tháng 5 đến tháng 10, Phú Quốc đang là mùa mưa. Nhưng đây lại là quãng thời gian lý tưởng để bạn khám phá những con suối đầy nước, rừng nguyên sinh với thảm thực vật phong phú, hải sản đặc biệt nhiều và chi phí rất phải chăng.

Đi Phú Quốc đẹp nhất từ tháng 11 đến tháng 4, lúc trời trong xanh, biển lặng sóng, rất thích hợp cho các hoạt động lặn biển và đi cano/thuyền khám phá các đảo.

Nghỉ ở khách sạn nào phù hợp?

Nam Phú Quốc hiện đang sở hữu những khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới và châu lục. Nổi bật trong số đó là JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay – kiệt tác của Bill Bensley và Tập đoàn Sun Group tại Bãi Kem, An Thới, với thiết kế như một ngôi trường đại học và những trải nghiệm độc, lạ vô cùng sang chảnh. Khu nghỉ dưỡng này đã được thế giới vinh danh với rất nhiều giải thưởng kể từ khi đi vào hoạt động.

Mới đây nhất, khu nghỉ dưỡng vừa được Tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Travel + Leisure vinh danh ở vị trí số 1 trong Top 10 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á (Best Resort in South East Asia), thứ 2 trong Top 10 khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á (Best Resort in Asia) và thứ 6 trong Top 100 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới (Top 100 Resort in the World).

Bên cạnh đó, Nam Phú Quốc còn có kiệt tác nghỉ dưỡng Premier Village Phu Quoc Resort tại Mũi Ông Đội, nơi đem lại trải nghiệm ngắm bình minh và hoàng hôn ở cùng một vị trí hiếm có trên thế giới. Với những biệt thự sang trọng trên ghềnh đá, biệt thự nổi trên biển… cùng hệ thống bể bơi vô cực nhiều cao độ dài hơn 300m và diện tích lên đến 8000m2… và nhiều tiện ích đặc biệt khác, đây là khu nghỉ dưỡng mà rất nhiều sao Việt đã chọn nghỉ.

Liền kề với JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là condotel 5 sao Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay. Tọa lạc bên Bãi Kem- top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới, với những căn hộ nghỉ dưỡng ấm cúng và bể bơi tràn bờ rộng 5.000m2 vươn tới sát biển, đây là điểm nghỉ dưỡng yêu thích của các nhóm gia đình và bạn trẻ.

Ngoài ra, du khách cũng có thể tìm thấy nhiều cơ sở lưu trú tầm trung như Wanderlust bungalows, Phú Nam House resort hoặc khách sạn Hạnh Mai, với giá phòng dao động từ 410.000 đồng – 1.600.000 đồng/ đêm.

Ăn gì ở Nam đảo?

Muốn ăn ngon mà rẻ, phải tới Nam Phú Quốc. Gỏi cá trích, lẩu cá bớp "đế vương" ở Phương Đông quán ăn một lần là ghiền, giá lại cực kỳ phải chăng.

Đặc biệt, Nam đảo có nhiều quán dê ngon nổi tiếng, trong đó, người địa phương thích quán Dê Ngon ở 447 Nguyễn Văn Cừ, khu phố 6, An Thới, Phú Quốc. Giá trung bình cho một người ăn khoảng 200.000 – 300.000 đồng. Sang trọng và chuyên nghiệp hơn thì có Nhà hàng Phụng Hưng (60 - 62 Nguyễn Văn Cừ), phục vụ từ đồ ăn Âu- Á đến thức uống đa dạng…

Một số quán ăn vặt như Cháo lươn cô Lộc ở 23 Chương Dương (mở cửa từ 5h chiều đến 12 giờ đêm) hay quán Chè Phương (107 Nguyễn Văn Cừ) cũng được người An Thới gợi ý là rất đáng thử.

Cảng An Thới vốn là vựa hải sản của Nam đảo, ai thích dạo chợ cá buổi sớm thì tới đây để tha hồ mà hét lên sung sướng trước những thuyền nhỏ ắp đầy cá tôm mực, ghẹ… tươi roi rói. Mua về nhờ các nhà hàng trong khách sạn chế biến cũng là ý hay. Nhưng thường thì du khách thích dạo cảng cá mua hải sản về làm quà.

Chơi ở đâu, khám phá cái gì?

Quần đảo An Thới thu hút du khách với nhiều đảo nhỏ hoang sơ, nước xanh màu ngọc lục bảo. Du khách có thể đặt tour tham quan 3 hoặc 4 đảo bằng canô hay thuyền lớn với chi phí dao động từ 850.000 đồng – 1.200.000 đồng/ người theo đoàn ghép.

Lộ trình tour bao gồm tham quan và tắm biển tại Hòn Mây Rút Trong, Mây Rút Ngoài, Hòn Móng Tay – nơi có một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc, lặn ngắm san hô ở Hòn Gầm Ghì có rạn san hô phong phú với 17 loài cứng, mềm và hải quỳ. Tour thường xuất phát từ cảng An Thới và kéo dài hơn nửa ngày.

Du khách cũng có thể trải nghiệm cáp treo vượt biển đạt kỷ lục thế giới nối An Thới với Hòn Thơm và đặt tour khám phá các đảo lân cận xuất phát từ Hòn Thơm.

Đi cáp treo ngắm biển đảo Phú Quốc từ trên cao giờ là trải nghiệm bất cứ du khách nào đi Phú Quốc cũng không thể bỏ lỡ. Từ trên cao mới thấy Nam Phú Quốc đẹp đến nghẹt thở và chẳng có Maldives hay Bali nào sánh được với biển đảo nước mình.

Rời cáp treo, công viên Sun World Hon Thom Nature Park mở ra nhiều khám phá mới mẻ với các trò chơi trên biển như nhà phao nổi, kayak, lướt sóng, lặn biển hay đơn giản chỉ là đắm mình ở Bãi Trào cát trắng mịn, nước trong hơn pha lê… là cũng đủ thích mê cả ngày dài.