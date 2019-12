Đi du lịch đừng quên mang theo 7 sản phẩm này, anh hùng thầm lặng có thể cứu nguy bạn trong những trường hợp khẩn cấp

Với những người đi du lịch thì việc lựa chọn những vật dụng mang theo là vô cùng quan trọng. Ngay cả với những du khách đã dày dạn kinh nghiệm, những người biết cách thu dọn quần áo thông minh nhất vẫn cảm thấy khó khăn khi phải đưa ra những quyết định này.

Có một vài thứ bạn cảm thấy cần, có những thứ bạn muốn chúng mang đi để dự phòng. Các vật dụng nhỏ xinh. Một vài thứ bạn lại nghĩ chúng sẽ có ích khi mang đi. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ vật dụng nào sẽ cần thiết trong những trường hợp khẩn?

Tất cả chúng ta đều mong muốn có một chuyến đi hoàn hảo và an toàn. Nhưng mọi thứ có thể bất chợt xảy đến mà bạn không thể biết trước được. Chính vì thế, dưới đây là những vật phẩm đáng giá mà bạn nên mua để chuẩn bị cho chuyến du lịch của mình. Biết đâu chúng sẽ có ích hoặc thực sự có thể cứu mạng bạn.

1. Cột tóc

Đối với những ai có mái tóc dài thì dù chỉ đủ buộc thành chiếc đuôi ngựa thì cột tóc cũng là một cứu cánh. Theo Patricia Quinlan, một bác sĩ nội khoa tại Bệnh viện Lehigh Valley ở Pennsylvania đã sử dụng dây buộc tóc của mình để cứu mạng một người vào năm 2015. Cô Patricia Quinlan đã dùng cột tóc để treo chai rượu và khử trùng vết thương trong lúc khẩn cấp.

Sản phẩm đang được bán trên thị trường với giá là 19.000 đồng/túi.

2. Dụng cụ đa năng

Phòng trừ rủi ro là cách làm tốt nhất dành cho bạn trước những điều bất ngờ có thể xảy đến. Và một công cụ nhỏ gọn với nhiều chức năng có thể khiến bạn yên tâm hơn. Một sản phẩm kềm đa năng bỏ túi với 12 chức năng trong 1 dụng cụ sẽ khiến cho công việc đi du lịch của bạn trở nên an toàn hơn. Nó có thể hoạt động như một dụng cụ mở hợp, cắt thái, tháo dây, mở chai nước và rất nhiều hữu ích trong trường hợp khác nữa.

Giá bán của sản phẩm trên thị trường là 617.000 đồng.

3. Đèn pin

Trong nhiều tình huống ánh sáng không đủ hoặc cần di chuyển gấp thì chiếc đèn pin chính là cứu cánh không thể phủ nhận. Trời tối có thể khiến mọi thứ trở nên đáng sợ hơn và khiến tình huống mất kiểm soát khiến nguy hiểm rình rập. Saurabh Jindal, người điều hành Talk Travel cho biết, chiếc đèn pin là dụng cụ không thể thiếu khi đi du lịch của anh. Nó giúp ích bạn rất nhiều trong một nơi lạ lẫm và không đủ ánh sáng.

Giá bán của sản phẩm trên thị trường là 99.000 đồng.

4. Báo động cá nhân

Khi bạn đi du lịch một mình, đặc biệt là tới một nơi xa lạ, điều quan trọng chính là sự an toàn. Một sản phẩm báo động cá nhân có thể là ý tưởng tuyệt vời giúp bảo vệ bạn. Ông Namita Kulkarni, người điều hành blog yoga và du lịch Radively Ever After cho biết đây là sản phẩm không thể thiếu của ông khi đi du lịch.

Giá bán của sản phẩm trên thị trường là 99.000 đồng.

5. Sạc dự phòng

Với những người coi chiếc điện thoại như cuộc sống của mình thì việc đi du lịch phải sống chung với pin yếu có thể gây căng thẳng và ứng chế tột độ. Thậm chí nếu có trường hợp khẩn cấp xảy ra, thậm chí nguy hiểm thì việc cần nhất là chiếc điện thoại. Giữ một cục sạc dự phòng khi di chuyển trong khi du lịch là điều quan trọng và hữu ích. Nó sẽ không tốn quá nhiều không gian trong túi du lịch của bạn.

Giá bán của sản phẩm trên thị trường là 79.000 đồng.

6. Nước rửa tay diệt khuẩn

Bạn không muốn một mầm mống bệnh tật truyền qua cơ thể mình qua đôi bàn tay. Đặc biệt là trong không gian công cộng khó được kiểm soát. Bạn cũng có thể bị bệnh và làm hỏng chuyến du lịch chỉ vì những con vi khuẩn khó chịu. Vì lý do này mà một khách du lịch dày dạn như David Wills, tác giả của World Citizen: Allen Ginsberg luôn mang theo sản phẩm nước rửa tay diệt khuẩn.

Nó đủ nhỏ để bạn mang đi bất cứ đâu, cũng không tốn quá nhiều không gian trong túi bạn. Thậm chí, chất khử trùng tay chứa cồn còn có thể giúp bạn bắt đầu chữa cháy đấy.

Giá bán của sản phẩm trên thị trường là 59.000 đồng.

7. Viên lọc nước

Nếu bạn đang đi du lịch nhưng không dễ dàng tiếp cận với nguồn nước có thể uống được và một chai nước lọc lại quá cồng kềnh để mang theo. Giám đốc điều hành của Thrifty Points Ben Packard khuyên bạn nên mang theo viên lọc nước. Chúng có thể được giữ trong túi của bạn, rất tiện vì bạn không cần phải mang theo bất cứ thứ gì trong tình huống khẩn cấp không có nước uống.

Giá bán của sản phẩm trên thị trường là 256.000 đồng.