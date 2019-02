Đi chơi cùng gia đình, bé gái mất tích 2 năm sau tìm thấy hộp sọ, kẻ thủ ác nghi được cảnh sát bao che

Ngày 18/10/1984, Laura Bradbury, 3 tuổi rưỡi cùng anh trai Travis được bố mẹ chở đi cắm trại tại Vườn quốc gia Joshua Tree, bang California (Mỹ). Đây là địa điểm vui chơi quen thuộc mà gia đình Bradbury thường lui tới vào dịp cuối tuần rảnh rỗi.

Khi đó, Laura và Travis rủ nhau đi vệ sinh ở toilet di động. Trong lúc Travis đi vệ sinh thì Laura đứng chờ bên ngoài. Một lúc sau cậu bé trở ra thì không thấy bóng dáng em gái mình đâu. Sau khi nhận được báo cáo về vụ mất tích, ban quản lý vườn quốc gia lập tức thành lập lực lượng cứu hộ bao gồm 250 người, ngựa, chó nghiệp vụ và trực thăng để tiến hành tìm kiếm dấu vết của Laura. Nỗ lực trong suốt 3 ngày liền nhưng cuối cùng cả đội vẫn không thu được gì. Sau đó, công cuộc tìm kiếm được thông báo tạm ngừng.

Không chấp nhận kết quả này, bố mẹ của Laura, Patty và Michael, tự mình phát động phong trào tìm kiếm con gái. Họ in hàng nghìn tờ rơi và những chiếc áo in hình Laura để đi phát khắp nơi. Truyền thông khi đó cũng thể hiện sự ủng hộ gia đình Bradbury bằng cách mời 2 người xuất hiện trên radio, talk show để nói về vụ mất tích của con gái. Chưa hết, đường dây nóng dành riêng cho vụ việc này cũng được thiết lập nhằm thu thập những thông tin có thể giúp ích cho công cuộc tìm kiếm. Đây cũng là lần đầu tiên vụ mất tích của một đứa trẻ được in thông tin trên cả hộp sữa.

Một nhân chứng khi đó kể lại anh từng nhìn thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi lái xe tải màu xanh lảng vảng quanh khu vực Laura biến mất. Cảnh sát thậm chí còn mời nhà ngoại cảm đến để hỗ trợ thêm thông tin cần thiết để tìm kiếm nạn nhân. Người này cũng nhìn thấy một người đàn ông có râu, bụng bia lái xe tải. Tuy nhiên, những thông tin này không đủ giúp cảnh sát xác định danh tính kẻ thủ ác. Nỗ lực của cơ quan chức năng vẫn không làm hài lòng Michael, ông thậm chí còn nghi ngờ phía cảnh sát biết rõ hung thủ nhưng cố tình che đậy vì một lý do nào đó.

Năm 1986, nhóm người leo núi phát hiện một hộp sọ nằm ở cổng tây Vườn quốc gia Joshua Tree, cách vị trí cắm trại của gia đình Bradbury hơn 3km, được cho là thuộc về Laura. Thế nhưng, trình độ xét nghiệm ADN khi đó lại không thể xác định liệu hộp sọ ấy có phải là Laura hay không. Thậm chí, họ còn không biết được nhóm máu và giới tính của hộp sọ, chỉ biết nó thuộc về một đứa trẻ.

Một giả thiết được đề ra khi đó là Laura trong lúc chờ anh trai đã đi vòng quanh khu vực nhà vệ sinh rồi không may bị té ngã đến tử vong. Bằng một cách nào đó, thi thể của đứa trẻ bị vùi lấp bởi đất cát. Việc bất ngờ tìm thấy hộp sọ của Laura có thể là do gần đây, nó được đào bới lên bởi sói hay sư tử trong rừng. Thế nhưng, giả thiết này không thuyết phục bởi trước đó, lực lượng cứu hộ đã rà soát rất kỹ khu vực xung quanh nhà vệ sinh.

Bó mẹ của Laura đứng ngồi không yên sau vụ mất tích của con gái.

Năm 1990, kết quả xét nghiệm ADN xác định hộp sọ đó chính là Laura song nguyên nhân cái chết của đứa trẻ vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp. 11 năm sau, mẹ Laura qua đời nhưng bố em vẫn nhất quyết không từ bỏ. Tháng 10/2009, Michael mong muốn được nhận lại hộp sọ của con gái nhưng do Văn phòng quận Bernardino chưa cấp giấy chứng tử cho đứa trẻ nên yêu cầu của ông chưa được chấp thuận.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2010, Michael chia sẻ ông được cảnh sát cho xem lại hộp sọ của con gái nhưng phát hiện nhiều điểm bất thường. Đó là một hộp sọ có kích thước đầy đủ, thiếu mất răng và hàm dưới, hoàn toàn khác với hộp sọ của Laura mà cảnh sát đưa cho vợ chồng ông xem vào khoảng thời gian nó vừa mới được tìm thấy.

"2 hộp sọ hoàn toàn không giống nhau. Tôi tự hỏi họ đang cho tôi xem cái gì, hộp sọ kia là của ai và tại sao họ phải làm vậy?" - Michael kể lại.

Dựa theo báo cáo của 4 lần xét nghiệm ADN hộp sọ mới, chỉ có duy nhất 1 lần xét nghiệm cho ra kết quả trùng khớp với mẫu máu của mẹ Laura. Ngay cả mẫu tóc lấy từ lược của Laura cũng không khớp với ADN từ hộp sọ. Điều này càng chứng tỏ nghi ngờ của Michael về việc cảnh sát tiếp tay che giấu danh tính hung thủ thêm đáng tin cậy. Thế nhưng, tất cả những sự lo lắng, sốt ruột mong muốn biết được nguyên nhân cái chết của Laura hay danh tính kẻ thủ ác đã sát hại cô bé của Michael đều đi đến kết cục vô vọng. Đến nay, vụ án vẫn bị bỏ dở và chưa thể khép lại với câu trả lời thích đáng.

(Nguồn: Tổng hợp)