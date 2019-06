Đi ăn tại chuỗi lẩu P. nổi tiếng Hà Nội, cô gái trẻ sốc vì bị nhân viên miệt thị ngoại hình béo

Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa quên, cách đây vài tháng, chuỗi nhà hàng lẩu P. nổi tiếng Hà Nội từng dính phải lùm xùm gây tranh cãi suốt thời gian dài, vì nhân viên phục vụ lẩu P. bảo khách "Chị húp đi" khi khách xin chiếc thìa để ăn chè tráng miệng. Thái độ đùa giỡn thiếu chuyên nghiệp, cùng câu nói gây sốc của nhân viên đã khiến lẩu P. bị nhiều khách hàng tẩy chay không quay lại.

Bẵng đi một thời gian, lẩu P. lại bị dân tình réo tên, không phải để khen mà để... gạch đá tiếp, và lần này vẫn là thái độ của nhân viên khiến khách hàng ức chế. Câu chuyện được kể lại bởi cô gái trẻ H.C, người vừa mất tiền mua nguyên cục tức nghẹn cổ khi đi ăn ở cơ sở lẩu P. tại Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy cùng bạn bè.

"Thề, từ trước đến giờ, đi ăn ở lẩu P. rất nhiều lần rồi, chưa thấy cơ sở của nào TỆ đến như thế này! Mình đã tưởng cơ sở Thái Hà là tệ nhất rồi nhưng không, bên Hoàng Quốc Việt còn TỆ HƠN RẤT NHIỀU!

Lẩu P. nổi tiếng là chuỗi nhà hàng bình dân 99k được đông khách yêu thích ở Hà Nội.

Do các cơ sở khác hay ăn hôm nay full bàn nên mình thử bên Hoàng Quốc Việt. Cảm nhận đầu tiên là quán rất mát mẻ và sạch sẽ, nhà vệ sinh sạch hơn bên Thái Hà, + 1 điểm. Nhân viên lúc chỉ bàn và hỏi món cũng rất nhiệt tình, ok, + 1 điểm nữa. Các món mở đầu, khai vị mang ra rất nhanh, lúc đấy mình đã nghĩ phục vụ tốt và nhiệt tình, nếu các cơ sở khác hết chỗ, đi xa một chút để ăn ở đây cũng được.

NHƯNG KHÔNG mình đã nhầm, lúc phục vụ mang đồ mình gọi ra, nước lẩu CỰC KÌ ÍT! Chỉ được 1/3 nồi lẩu! Mình đã nghĩ chắc là do lấy thiếu nước nên không ý kiến gì, khi nào gọi thêm thịt thì bảo nhân viên thêm sau. Bạn mình có nhờ lấy thêm 1 cốc đá và một đĩa quất, nhưng bọn mình nhúng hết thịt rồi vẫn không thấy phục vụ mang ra. Ok, chắc do đông khách nên phục vụ không để ý, mình thông cảm. NHƯNG bọn mình gọi 7749 lần nhân viên cũng KHÔNG quay lại một lần...

Đồ trên bàn hết sạch, chờ mãi, gọi mãi không một ai thèm quay lại, không một ai để ý, đi qua như không nghe thấy gì! Các bàn khác gọi vẫn ra phục vụ rất bình thường TRỪ bàn bọn mình. Mãi đến khi có khách mới tới ngồi gần bọn mình thì nhân viên mới để ý.

Đi ăn hay đi để học tính kiên nhẫn? Đến từ 8h tối mà hơn 8h30 vẫn không thấy thịt mới, nước mới đâu, đợi hơn 30 phút đồng hồ chỉ để được ăn mấy miếng thịt thôi ư? Bỏ tiền ra để được ăn no, ăn ngon chứ không phải bỏ tiền ra để học cách kiên nhẫn và cách gọi nhân viên sao cho đúng.

Phục vụ đồ ăn chậm, cho khách ăn "bánh bơ", nước lẩu còn giống nước lã, lẩu P. nhận về vô số lời chê.

Thịt khi được mang ra nhúng vào nước lẩu có màu gần như màu trắng, ăn dai, khô, nhạt, cảm giác giống như ăn thịt lợn chứ không phải thịt bò vậy. Nước lẩu lần đầu thì chấp nhận được, vẫn có vị lẩu Thái nhưng cho 3 khay thịt thì không thấy nước đâu nữa, mình yêu cầu thêm thì khá lâu mới thấy nước mang ra và thứ mình nhận được trong veo như nước lọc, chẳng có một vị gì cả! Bọn mình gọi thêm bột canh thì mãi đến lúc bọn mình chán cảnh phải chờ đợi, buông đũa, báo với nhân viên là "thôi ạ, bọn em không cần thịt nữa đâu" thì mới thấy bột canh chấm được mang lên.

Chán thực sự, cảm thấy tiếc tiền để nhận được một bữa ăn tệ chưa từng thấy, mình thà ăn bên Thái Hà còn hơn quay lại Hoàng Quốc Việt! Đến lúc bọn mình thanh toán để đi về thì nhân viên đưa cho bọn mình một mảnh giấy để lấy ý kiến khách hàng và đứng đấy nhìn mình viết từng chữ một??? Đọc xong còn tỏ thái độ khó chịu.

Không biết đây có phải chi nhánh thật của bên lẩu P. không nữa, hay là thấy lẩu P. hot nên ăn theo??? Chắc chắn là dù sau này cả hệ thống lẩu P. hết chỗ mình cũng không bao giờ quay lại đây.

Đây chỉ là ý kiến riêng của mình, mong các bạn tôn trọng và bạn nào đồng cảm hay bức xúc có thể nói tại đây ạ! Cảm ơn mọi người".

Nước lẩu có khá nhiều cặn và mỡ khiến nhóm Châu có trải nghiệm không vui.

Liên hệ với H.C khi cô nàng vừa nhận được cuộc gọi từ quản lý lẩu P. cơ sở Hoàng Quốc Việt, có vẻ như cơn ấm ức càng tăng cao hơn: "Họ ghi âm cuộc trò chuyện mà không hỏi bọn mình từ đầu. Xong anh quản lý còn tỏ vẻ hả hê, nghĩ mình hơn người và thông báo cho bọn mình theo style "Đổ lỗi về phía khách hàng". Một quản lý thông minh sẽ làm êm xuôi mọi chuyện chứ không phải tranh cãi với khách hàng. Xong còn cười khẩy khoe mười mấy năm kinh nghiệm, và khoe đã ghi âm cuộc điện thoại mà không hỏi ý kiến khách?



Một quản lý có kinh nghiệm như thế chắc sẽ không xử lý theo kiểu mất não thế đâu ạ. Bạn không nói đến vụ đồ ăn mà chỉ liên tục xoáy về thái độ của khách và bênh vực các bạn nhân viên. Bọn mình hoàn toàn thông cảm nếu biết xin lỗi xoa dịu đàng hoàng, nhưng như vậy thì không bao giờ nữa".

Buồn hơn, H.C còn bị nhiều nick Facebook ảo tấn công, dọa đánh vì tội review linh tinh, đăng bình luận miệt thị tới tấp, xúc phạm ngoại hình H.C là mập và mỉa mai cô nàng rằng "béo như thế thì đi ăn lẩu đắt tiền ấy chứ đừng ăn lẩu 99k" (?!?) Tổng thiệt hại nhóm 4 người của H.C hôm đó mất gần 500k, không ai tiếc tiền nhưng lại tiếc vì phải bỏ ra để mua bực tức vào người.

Có khuôn mặt khá xinh xắn dễ thương, nhưng H.C lại bị một số người lôi ảnh chụp ra để miệt thị body.

H.C cho biết, cô đã từng gặp sự cố 1 lần ở lẩu P., cũng dính dáng đến thái độ phục vụ của nhân viên cơ sở Thái Hà. Tuy nhiên, họ chỉ xin lỗi và nói đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng, nhưng H.C chờ mãi vẫn không thấy ai liên hệ lại (!) Lần đó, H.C cũng bị nhiều nick ảo gửi tin nhắn chửi bới dọa dẫm, lôi ảnh chụp của mình ra để đùa cợt, nhưng cô nàng chọn cách im lặng bỏ qua.

Ở khía cạnh khác, rất đông cư dân mạng đã quan tâm đến câu chuyện của H.C. Tuy nhiên, một bên thì ủng hộ, kêu than rằng lẩu P. có vấn đề trong khâu phục vụ, một bên khác lại góp ý rằng H.C quá khó tính và soi mói khi phản ánh chất lượng đồ ăn. Ảnh mà cô nàng đưa lên cho mọi người xem được đánh giá là bình thường, nước lẩu nhiều mỡ và đục bởi nhúng thịt vào, chứ không bị nhiễm bẩn hay dấu hiệu khác gây sốc. Có chăng, chỉ thái độ nhân viên phục vụ là đáng bị chỉ trích. Đọc những bình luận đó, ban đầu H.C còn tranh cãi để bảo vệ quan điểm của mình, nhưng sau đó thấy dân tình quá "hung hãn" nên cô nàng đã ngừng lại.

Một chi tiết khác mà H.C cảnh báo mọi người thêm là bộ phận chăm sóc khách hàng của hệ thống lẩu P. đã gọi điện lại một lần nữa, giải thích với H.C rằng "Đó chỉ là cơ sở thương nhân", nghĩa là lẩu bò P. tại Hoàng Quốc Việt không phải chi nhánh chính (?!?) Dù biết với cái giá 99k đi ăn buffet lẩu thì chẳng dám mong đợi chất lượng cao như nhà hàng đắt đỏ khác, nhưng cả H.C và nhiều tín đồ mê buffet đều cảm thấy khá thất vọng với cách phục vụ ở một số quán ăn như tiệm mà cô vừa phản ánh. Không rõ bây giờ khách hàng hay nhân viên mới là thượng đế?