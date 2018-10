Đi ăn bánh mì chảo ở cửa hàng nổi tiếng Hà Nội, cô nàng nhận được 2 suất sơ sài, lõng bõng như "ma vầy"

Những tín đồ mê ăn uống ở chắc hẳn không còn xa lạ với những suất bánh mì chảo thơm nức mũi một thời từng làm mưa làm gió trên bản đồ ăn khắp nơi từ Hà Nội cho đến Sài Gòn. Bánh mì chảo dù được làm với bất kì công thức nào cũng luôn được xem là món khoái khẩu của các bạn trẻ, đặc biệt khi cơn đói bụng ập đến bất thình lình.

Thay vì vào bếp lách cách, mất thời gian mà khó lòng chế biến được món bánh mì chảo đặc trưng như ngoài hàng, nhiều người lựa chọn việc ra hàng ăn cho nhanh. Thế nhưng cũng xuất phát từ nhu cầu này mà nhiều ''thượng đế'' cũng lắm khi gặp phải cảnh tréo ngoe như món ăn không ngon, chế biến không hợp vệ sinh thậm chí nhìn đến ám ảnh như trường hợp của cô gái dưới đây.

Đăng tải trong một hội nhóm dành cho các bạn trẻ chuyên review đồ ăn ngon, cô nàng đăng tải bài viết cùng bức ảnh ghi lại 2 suất bánh mì chảo do chính bản thân mình trải nghiệm, mà theo cô nàng thì ''hết sức thất vọng'' và tự hứa với lòng mình ''không bao giờ quay lại nữa''.

Nguyên văn bài review, cô gái viết: ''Đây là 2 suất bánh mì chảo mình nhận được tối nay khi ăn ở một quán ở Đặng Văn Ngữ (xin lỗi mình không nhớ chính xác số) và trải nghiệm thì không mấy vui vẻ gì.

Bài viết đăng tải sau vài giờ đã nhận được rất nhiều bình luận, nhận xét của cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Mình vào quán thì có một bạn ra order bình thường. Sau khoảng 5 - 7 phút, có một bạn ra order tiếp thì mới vỡ lẽ là bạn trước đó quên in phiếu. Phiếu mình được in lại và dĩ nhiên đồ sẽ sau một số bạn vào sau mình. Ok, không sao cả. Quán đông, nhân viên có thể sai sót.

Chờ thêm 10 phút, mình chưa được phục vụ gì ngoài 2 cốc trà đá. Hỏi nhân viên thì nhận được thông tin quán đang hết bánh mỳ, đã có bạn đi mua rồi. Ok, không sao tiếp. Có đồ ăn là được.

Chờ thêm 10 phút nữa, thì mình nhận được 2 suất như hình. Mình gọi 1 chảo thường và 1 chảo đầy đủ không pa-tê và nhìn 2 cái chảo thì thấy buồn như đang thất tình mà gặp trời mưa.

Bạn nhân viên có báo do hết thịt nên thay thịt bằng khoai tây, các bạn thấy có buồn cười không? Nếu hết thịt thì nên báo với khách để mình đề nghị thay bằng thứ khác hoặc không được thì giảm tiền hoặc làm thế nào đó, chứ sao lại có cái kiểu tiền trảm hậu tấu thế này nhỉ? Về giá trị thì mình không biết là thịt và khoai tây có bằng giá hay không, nhưng mình là người thích ăn thịt hơn tinh bột, ok? Và mình cũng hiểu sao 1 suất có 2 phần khoai, còn 1 suất thì không. Miếng pa-tê của mình vừa cháy vừa nát 1 cách buồn thảm và 2 quả trứng ốp thì có hình dạng đến kỳ cục.

Mình đã từng ăn quán này vài lần trước đó rồi, thấy đồ ăn ổn, giá sinh viên, nhưng lần này thì hết sức thất vọng. Dĩ nhiên không bao giờ quay lại nữa, chẳng thiếu gì quán bánh mỳ chảo ở đất Hà Nội này.

À, tổng thiệt hại là 64k nhé''.

2 suất bánh mì lõng bõng nước khiến người xem thấy hết hồn.

Đính kèm bài viết của cô gái là hình ảnh 2 suất bánh mì chảo nhìn ám ảnh đến thảm hại, từ màu sắc nước sốt đến thức ăn. Khẩu phần thì lèo tèo bởi thịt đã được thay bằng... khoai tây và chẳng có lấy một vài cọng rau thơm cho đẹp mắt. Chưa biết khẩu vị ra sao, nhưng thoạt nhìn cách bày biện của 2 suất bánh mì chảo trên dân mạng chỉ còn nhìn nhau mà lắc đầu ngao ngán vì quá tệ. Thậm chí nhiều bạn còn đùa rằng, nhìn chẳng khác nào suất bánh mì chảo bị... ma vầy.

Thành viên Nguyễn Huân thốt lên: ''Quá dã man! Nhìn đến kinh, chưa biết ăn ra sao nhưng nhìn không nuốt nổi''.

Đồng quan điểm, tài khoản Hammy Hip tiếp lời: ''Bê ra vậy mà bạn vẫn ăn được, là mình mình đứng dậy về không trả tiền luôn ý''.

Bạn Phương Anh thì bức xúc: ''Mình kiểu dạng ưa hình thức, ở nhà nấu ăn cũng tự bày biện cho đẹp mắt nhìn mới ngon miệng. Phục vụ ở quán ăn mà nhìn 2 suất chán hẳn, nói bạn đừng chửi chứ nhìn như bữa của con Milu nhà mình ở quê ý. Nhìn lõng bõng nước, trứng ốp cũng mất hình mất dạng, nhìn sợ luôn chứ nói gì thưởng thức''.

Hoàng Oanh - người từng có dịp ''trải nghiệm'' ở quán này kể lại: ''Mình ăn quán này rồi. Nước sốt thì ngọt lợ, xúc xích thì bột bột, pa-tê bình thường không có gì đặc sắc. Nói chung hôm ý đói phi bừa vào mà ăn giật hết cả mình''.

Nick Vân Phan cũng đồng tình, kể lại: ''Haizzz, quán này còn thu tiền bố láo cơ. Cách đây 3 - 4 năm trước, thu quá của mình 3 lần liền là 50 - 50 - 100 nghìn. Mình toàn đi đông tầm 5 - 7 người ấy, từ đó mình cạch luôn rồi''.

''Lần trước mình đi ăn ở đây quán cũng báo hết thịt và đề nghị thay bằng khoai tây, trong khi lúc đó là 5 giờ chiều'', Ngô Đạt kể lại trường hợp của mình.



Bên cạnh đó, nhiều bạn đã tranh thủ review lại cho cô gái những quán mì chào thơm ngon mà giá tiền rất phải chăng để cô gái này lựa chọn nếu có dịp trải nghiệm món ăn này lần sau.

Qua trải nghiệm này của cô gái lại càng thấy rõ một điều rằng, đôi khi mất tiền, muốn làm ''thượng đế'' cũng chẳng phải điều dễ dàng. Thậm chí mất tiền, đói bụng mà vẫn phải mang ấm ức vào người.