Đen Vâu được cộng đồng mạng tán thưởng nhờ hành động đẹp với đàn anh Đan Trường

Mới đây nhất, Đen Vâu (tên thật Nguyễn Đức Cường) đã đăng tải bức hình chụp chung với đàn anh Đan Trường và khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Đen Vâu viết: "Like a dream. Can’t believe that i have an opportunity to meet the Legend on stage one day" (tạm dịch: Như một giấc mơ vậy. Không thể tin được có một ngày tôi có cơ hội gặp được huyền thoại này trên sân khấu).

Theo đó, đây là bức hình Đen Vâu chụp chung với Đan Trường trong hậu trường 1 lễ hội âm nhạc khá lớn tổ chức tại Hà Nội vào tối 26/10. Qua cách chụp hình và những chia sẻ có thể thấy, dù tên tuổi đã có nhiều tiếng vang trong làng nhạc Việt, Đen Vâu vẫn coi bản thân chỉ là người hâm mộ và gọi Đan Trường là "huyền thoại". Sự khiêm nhường của Đen Vâu khiến khán giả càng thêm yêu mến anh hơn.

Nhiều cư dân mạng còn tinh ý nhận ra hành động vô cùng tinh tế của Đen Vâu khi chụp hình chung với Đan Trường. Theo đó, khi chụp chung với Đan Trường, Đen Vâu đã cố tình cúi thấp người xuống, không để chiều cao của bản thân lấn át đàn anh.

Đen Vâu được biết tới với vai trò 1 nam nhạc sĩ và rapper người Việt Nam. Anh sở hữu những bài hát đạt hàng triệu views trên YouTube và nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín.