Đêm tân hôn, chồng thì thầm rồi chỉ chiếc còng tay trên bàn khiến cô dâu mới lạnh run người

Nghi 22 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, mới tốt nghiệp Đại học và chưa từng yêu ai. Không hiểu sao cô luôn thấy những cậu bạn đồng trang lứa như trẻ con, khó mà rung động được. Cô luôn thích đàn ông lớn tuổi. Cô nghĩ rằng đàn ông lớn tuổi sẽ hiểu đời hơn, giỏi kiếm tiền và chiều vợ hơn.

Gặp Hùng, Nghi ấn tượng ngay. Nghe nói anh đã từng ly hôn vợ vì không hòa hợp. Hùng có vẻ ngoài rất nam tính, lạnh lùng và khô khan. Thế nhưng, một vài lần Nghi gặp khó khăn trong công việc, anh lại giúp đỡ cô nhiệt tình và chu đáo đến bất ngờ. Cô cứ yêu thầm anh rồi nghĩ cách tỏ tình mãi mà không dám mở lời.

Một lần tiếp khách say rượu khiến Nghi bạo gan ngả đầu vào đầu Hùng nghỉ ngơi. Hùng dường như nhận ra cô cố ý, nhưng vẫn để yên cho cô dựa dẫm. Sau ngày hôm ấy, anh quan tâm đặc biệt đến cô và bày tỏ tình cảm. Khỏi phải nói, Nghi hạnh phúc đến thế nào. Cô lần đầu biết yêu nên trong mắt chỉ có Hùng, anh nói gì cũng là chân lý của cô.

Nghi là con gái quê, nên dù yêu say đắm nhưng cô vẫn khá cứng nhắc trong chuyện ấy. Cô nhất quyết giữ gìn khiến Hùng nhiều lần giận dỗi khó chịu. Đã từng có một đời vợ nên việc yêu “chay” có vẻ khó khăn với Hùng.

Sau 4 tháng yêu nhau, Hùng đề nghị cưới vì năm nay Nghi hợp tuổi. Anh không muốn phải đợi cô thêm 2 năm nữa. Nghi cảm thấy hơi vội vàng, nhưng vẫn bị Hùng thuyết phục. Đám cưới diễn ra vui vẻ và ấm áp. Bố mẹ cô vui mừng vì cô mới ra trường đã yêu được anh trưởng phòng giàu có, đĩnh đạc và nghiêm túc.

Cô cứ tưởng mình là người phụ nữ may mắn nhất trên đời khi được Hùng yêu thương, nhưng đêm tân hôn cô đã hiểu ra mọi chuyện, lý do thực sự khiến anh ly hôn, lý do khiến anh đòi cưới cô gấp gáp như vậy.

Ảnh minh họa

Khi đèn vừa tắt, chỉ còn ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, Hùng ôm ghì lấy cô thì thầm: "Anh sẽ cho em một đêm khó quên" rồi chỉ tay vào chiếc còng đang để trên bàn cạnh giường cưới. Rồi không đợi cô kịp hiểu ra chuyện gì, Hùng nhanh chóng ghì tay cô thật mạnh, cầm chiếc còng sắt lạnh lẽo khóa lại.

Nghi đau đớn nằm trên giường như một con thú bị bẫy. Hùng không dạo đầu, không hôn cô nồng nàn như khi yêu nhau. Anh như biến thành con người khác, khiến cô đau đớn. Hơn thế nữa, Hùng liên tục chửi rủa cô bằng những câu tục. Nghi hoảng hốt, sợ hãi đến mức run bần bật cả người. Khi cô bật khóc tức tưởi, Hùng nổi khùng lên tát thẳng vào mặt cô và quát tháo: "Tôi không làm em thỏa mãn hay sao mà phải khóc?".

Sáng hôm sau, Hùng lại trở về với bộ dạng trước đó, lại dịu dàng với cô như mọi khi. Nhưng cô run sợ trước con người hai mặt ấy. Tại sao một người đàn ông đạo mạo, nghiêm túc như thế lại biến thành kẻ bạo dâm ở trên giường.

Ảnh minh họa

Nghi muốn bỏ chạy khỏi ngôi nhà này. Đây không phải cuộc sống vợ chồng mà cô mơ ước. Đây là địa ngục trần gian của người phụ nữ. Anh ta không làm chuyện ấy như người bình thường.

Cô thì thầm bảo Hùng: "Em muốn ly hôn" trong khi Hùng nhìn cô đầy kinh ngạc. Anh ta ôm ghì lấy cô khóc lóc rồi xin lỗi. Cô không dám tin anh ta sẽ để cô yên khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại về đêm. Nhưng cô cũng lưỡng lự, lo lắng vì mới cưới đã ly hôn. Cô còn trẻ quá, giờ ly hôn thì mang tiếng một đời chồng, bố mẹ cô làm sao chịu nổi? Trời ơi, cô biết phải làm sao bây giờ?!