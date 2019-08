Để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra, đây là những đồ dùng bảo vệ trẻ không thể thiếu trong nhà mà các mẹ cần biết

Mới đây nhất, vụ một bé lớp một bị tử vong do nhà trường bỏ quên trên xe đến 9 tiếng đồng hồ đã khiến cả xã hội vô cùng đau xót. Sự việc này làm dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc tới các bậc phụ huynh đang có con nhỏ và cần được bảo vệ. Liệu chúng ta đã trang bị cho con đầy đủ những vật dụng cần thiết, để trong mọi trường hợp hi hữu có thể xảy đến với con, con có thể tự xoay xở để tìm người ứng cứu. Hoặc đơn giản là những vật dụng bảo vệ con ở ngay trong chính ngôi nhà của mình. Và dù con bạn đang ở độ tuổi nào thì các bậc phụ huynh cũng cần có những biện pháp bảo vệ cần thiết để giúp con an toàn nhất.

1. Còi



Đây là vật dụng phát ra tiếng động vô cùng hữu ích và dễ sử dụng mà bất cứ trẻ em ở độ tuổi đi học đều có thể sử dụng thành thạo. Vật dụng này ngoài tác dụng làm đồ chơi, đồ vật trang trí còn có ưu điểm tuyệt đối trong các trường hợp như con bị thất lạc trong đám đông, bỏ quên, hay cần sự giúp đỡ của những người xung quanh. Giá thành của những chiếc còi này cũng vô cùng rẻ mà vị phụ huynh nào cũng có thể sắm cho con mình được.

Conbo năm chiếc còi chỉ từ 32.000 đồng là giá thành quá rẻ để các mẹ bảo vệ con mình trước những trường hợp hi hữu có thể xảy tới.

2. Vật che chắn ổ điện

Trẻ con chưa lường trước được những tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào với mình qua những trò chơi tưởng chừng như đơn giản. Và chúng cũng không thể phận biệt được đâu là dụng cụ có thể gây nguy hại tới bản thân mình. Chính vì vậy, bạn cần đi trước một bước để bảo vệ con mình khỏi những nguy hiểm trong nhà có thể ảnh hưởng tới con. Và ổ điện chính là nơi có thể đe dọa tới sự an nguy của con bạn nhất. Vật che chắn những ổ điện thấp trong nhà là cách bạn bảo vệ con mình khỏi những tai nạn có thể xảy đến.

3. Bít cạnh và góc bàn

Khi trẻ mới tập đi, những cạnh hoặc góc bàn sắc nhọn có thể gây tổn thương tới cơ thể của con nhiều nhất vì những va đập không thể tránh khỏi. Để giúp con được phát triển theo cách an toàn ngay chính trong ngôi nhà mình bạn có thể mua những bít cạnh và góc bàn đặc thù để giúp con có va chạm vào những bộ phận này cũng không xảy ra xây xát hay chảy máu.

Với giá thành chỉ 50.000 đồng/8 nút bịt cạnh, góc bàn là bạn đã phần nào yên tâm tới sự an toàn cho bé.

4. Khóa tủ tự động

Những đứa trẻ của bạn luôn thực sự hiếu động và tìm tòi những vật dụng trong nhà. Bạn không thể mọi lúc mọi nơi quan sát và trông chừng được chúng. Và một trong những trò chơi yêu thích của hội con nít chính là mở tung cửa tủ và lục lọi đồ đạc trong đó. Điều này vô hình trung gây ra một vài hệ lụy nguy hiểm như đồ đạc rơi vào người, cửa tủ đụng vào đầu. Để phòng tránh điều này, bạn có thể sắm cho những chiếc tủ nhà mình khóa tự động.

Bộ khóa tủ vừa để chống trộm vừa giúp con bạn được an toàn. Với nhiều tiện ích như vậy, phụ huynh cần sử dụng chúng trong ngôi nhà của mình.

5. Lưới bọc quạt

Lưới bọc quạt bảo vệ, phòng tránh trẻ cho tay vào cánh quạt. Lưới có dạng bo chun, dùng cho quạt tròn. Sản phẩm bao kín lồng quạt đường kính khoảng 30 -35cm, an toàn với trẻ em. Quạt có đường kính to hơn dùng loại lưới to. Chất liệu của sản phẩm dễ dàng vệ sinh sạch sẽ. Sản phẩm có giá khoảng 18.000/chiếc.

6. Rào chắn trong nhà

Việc phân vùng vui chơi trong nhà cho con là vô cùng cần thiết, đặc biệt hữu ích đối với những trẻ hiếu động, thích các trò chơi mạo hiểm. Được cài đặt dễ dàng, những rào chắn trong nhà sẽ là công cụ hữu ích của các bậc phụ huynh bảo vệ con mình trong vùng an toàn khi không thể trông giữ con theo cách chặt chẽ nhất.

Những rào chắn trong nhà là vô cùng cần thiết để bảo vệ con.

