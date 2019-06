Đế chế hội bạn thân "nữ hoàng thị phi" quyền lực nhất Hollywood một thời: Từng đỉnh cao là thế nay sụp đổ đến điêu tàn

Cùng quay ngược trở về năm 2006 một chút, khi Paris Hilton, Britney Spears và Lindsay Lohan từng là những "bad girl" khét tiếng nhất Hollywood. Ở cái thời kỳ gia đình Kardashian chưa oanh tạc, 3 cô nàng này mới là những nhân vật thị phi thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo với loạt scandal ăn chơi và tiệc tùng thâu đêm. Và trong một dịp đặc biệt được cánh săn ảnh ghi lại được hồi đó, 3 "nữ hoàng thị phi" đã có mặt đông đủ bên nhau tại khách sạn Beverly Hills, chen chúc trong một chiếc xe thể thao chật ních. Paris Hilton từng gọi khoảnh khắc này là "màn ra mắt của bộ 3 thần thánh".

Quá khứ bất khả chiến bại của hội bạn thân "nữ hoàng thị phi" Hollywood

Lindsay Lohan

Khỏi phải bàn về độ nổi tiếng của Lindsay Lohan ngày đó. Sở hữu một xuất phát điểm tuyệt vời ngay từ khi còn nhỏ, cô nhanh chóng trở thành một gương mặt vàng của làng điện ảnh Hollywood. Cái tên Lindsay vụt sáng từ rất sớm, vào năm cô 12 tuổi, một mình cô đảm đương vai diễn cặp song sinh lém lỉnh trong "The Parent Trap" (1998).

Tiếp đó, sự nghiệp diễn xuất của cô đạt đến đỉnh cao với loạt vai diễn trong phim tuổi teen mà nổi bật là "Mean Girls" (2004), "Freaky Friday", "Get a Clue", "Herbie: Fully Loaded",... Thời kỳ từ 2003 - 2005, không một nữ diễn viên trẻ nào có thể vượt qua tài năng và danh tiếng của Lindsay Lohan. Cô sở hữu đầy đủ những tố chất để tự tin tiến bước và tỏa sáng tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Lindsay Lohan ngày ấy xinh đẹp và tỏa sáng không ai sánh bằng

Britney Spears

Trong làng nhạc quốc tế, ít người có được thành công nhanh chóng và thuận lợi như Britney Spears. Ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp của cô là "Baby One More Time" đã trở thành hiện tượng toàn cầu. Britney đã vụt sáng thành một ngôi sao trên toàn thế giới ở tuổi 18 tuổi.

Trên đà thành công, cô ca sĩ trẻ tiếp tục tung ra album thứ hai và lại phá vỡ kỷ lục về doanh thu, được tiêu thụ nhanh nhất trong tuần đầu phát hành tại Mỹ. Trong năm 2000, bài hát Lucky với video điển hình cho hình tượng "Công chúa nhạc Pop" là một trong những ca khúc được phát nhiều nhất trên sóng phát thanh, truyền hình. Dưới công nghệ lăng xê của Jive, hình ảnh tươi sáng sạch sẽ, mối tình đẹp như mơ với "hoàng tử nhạc Pop" Justin Timberlake cùng vẻ ngoài của một cô công chúa đã giúp Britney Spears trở thành thần tượng của hàng triệu cô bé, cậu bé tuổi teen thời bấy giờ.

"Công chúa nhạc Pop" - biểu tượng khiến giới trẻ toàn cầu hâm mộ điên cuồng

Paris Hilton

Paris Hilton - một cái tên như muốn gói ghém tất tần tật những gì mà người đời hình dung về một con người ngậm thìa vàng ngay từ lúc sinh ra: hào nhoáng, xa xỉ, hoa lệ với những bữa tiệc bất tận, những món đồ lấp lánh đắt tiền, những váy áo triệu đô quét trên thảm đỏ lộng lẫy. Thành tựu trong nghệ thuật của Paris Hilton nếu so ra sẽ hoàn toàn lép vế so với 2 người bạn còn lại là Lindsay và Britney. Nhiều người còn châm chọc rằng tác phẩm nổi tiếng và thành công nhất của Paris chính là... băng đĩa sex cùng bạn trai cũ mà cô từng làm rò rỉ ra ngoài. Nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng đến vị thế và danh tiếng của Paris Hilton.



Paris Hilton là minh chứng rõ ràng cho câu nói "Xinh đẹp và giàu có cũng là một loại tài năng"

Hát hò không quá nổi bật, đóng phim cũng thường thường bậc trung, sản phẩm thời trang chả gây ấn tượng mạnh nhưng ở Paris có một sự biến hóa khôn lường, khiến cho cả thế giới phải nín thở dõi theo từng bước giày cao gót của cô. Lợi dụng ưu thế có 1-0-2, Paris Hilton cho ra mắt show truyền hình thực tế "The simple life", mô phỏng lại chân thực nhất cuộc sống xa hoa và độ ăn chơi chác táng của người thừa kế tập đoàn Hilton. Nhờ vậy, Paris vẫn nổi như cồn, sở hữu một lượng fan hùng hậu mà chẳng cần thành tựu nghệ thuật gì nổi bật.



Tình bạn "chắp vá" nhưng đem lại lợi ích cho cả 3

Hollywood chẳng thiếu những nhân vật "gái hư" dính dáng đến cả tá thị phi, nhưng chỉ có 3 cô nàng Lindsay Lohan, Britney Spears và Paris Hilton được nâng lên thành "nữ hoàng" bởi họ không chỉ nổi loạn mà còn cực kỳ nổi tiếng và tài năng. Một lý do khác là bởi vì những cô nàng nổi tiếng và "hư hỏng" bậc nhất showbiz lại tụ họp cùng một chỗ.



Khách quan mà nói, giữa 3 mỹ nhân Hollywood kể trên chưa chắc tồn tại thứ gọi là tình bạn thật sự. Ban đầu, Lindsay Lohan xuất hiện với vai trò người thay thế chỗ trống của Nicole Richie - người đẹp từng được xem là cặp bài trùng với Paris Hilton trước khi cả hai xảy ra xích mích.

Lý do Lindsay là người được chọn cũng vô cùng dễ hiểu. Trong mắt tiểu thư nhà Hilton, nữ diễn viên đủ tiêu chuẩn và đăng cấp để xứng đáng đứng ngang hàng và sóng bước cùng cô. Đủ xinh đẹp, đủ tài năng, đủ nổi tiếng và cũng đủ nổi loạn, làm gì còn ai thích hợp làm bạn với Paris Hilton hơn Lindsay Lohan? Sau đó, Britney nhập cuộc và thế là bộ ba nữ hoàng thị phi được thiết lập, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và khiến báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Nhưng hào quang chói lòa của 3 mỹ nhân tai tiếng của Hollywood cũng chỉ có kéo dài trong vòng 1 năm ngắn ngủi.

Cú trượt dài không phanh dẫn đến sự sụp đổ đế chế của những nữ hoàng thị phi thế hệ đầu Hollywood

Lindsay Lohan - Kẻ ngã ngựa đầu tiên

Thành công quá sớm và trở nên mất phương hướng là những gì chúng ta có thể nói về thiên tài diễn xuất Lindsay Lohan. Nổi tiếng từ khi còn quá trẻ là một con dao hai lưỡi, kiểm soát không cẩn thận sẽ làm đau chính mình. Sự nổi tiếng khi còn quá trẻ đã khiến Lindsay không thể kiểm soát được cuộc sống của mình. Từ sau "Just my luck", Lindsay bắt đầu trượt dài trong những thú vui trác táng ở Hollywood hào nhoáng và phù phiếm. Lindsay góp mặt trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại các câu lạc bộ đêm. Những bức ảnh tiệc tùng, say xỉn của cô dần trở nên quen thuộc trên các mặt báo. Trong "Bộ ba thị phi", Lindsay Lohan là người mất kiểm soát nhất.

Chính vì mải mê ăn chơi và tự cao tự đại, Lindsay bắt đầu gây chuyện ở trường quay, khiến các nhà sản xuất và bạn diễn rất khó chịu. Thậm chí, nữ diễn viên còn lấy cớ bị ốm không tới phim trường. Khi sự thực bị paparazzi phơi bày, chủ tịch của công ty sản xuất phim tức giận viết một bức thư công khai phê bình Lindsay khiến cô vô cùng bẽ mặt. Thời kỳ đỉnh cao của Lindsay Lohan vì thế mà trôi qua rất nhanh. Cô nhanh chóng rơi vào hố thẳm với việc nghiệp ngập, nhiều lần cai nghiện, vào tù ra tội, là gương mặt thường trực trên báo lá cải,... Cứ như vậy, ngôi sao trẻ hàng đầu Hollywood bị cả thế giới quay lưng và ngày càng lún sâu vào vũng bùn lầy.

Britney Spear - Công chúa bị kiểm soát và giam cầm

Bước trầm trong sự nghiệp bắt đầu đến với Britney từ năm 2002 khi cô chia tay Justin Timberlake. Sự suy sụp khi đánh mất mối tình trong sáng đẩy ca sĩ nổi tiếng vào những rắc rối như hủy show diễn ở Mexico khi đã trình diễn được một lúc, đám cưới kéo dài 55 giờ với người bạn thơ ấu, mặc váy không đồ lót khi ra ngoài, để con lên đùi khi lái xe, cạo trọc đầu, tiệc tùng thâu đêm cùng Paris Hilton và Lindsay Lohan...

Trong hai năm liên tiếp, cô không cho ra được một album nào và trở nên gần như khánh kiệt bởi việc chi tiêu quá đà trong khi không có nguồn thu nào bù lại. Trong vòng hai năm, cô tiêu hết 21 triệu USD (491 tỷ đồng), tức 60% số tiền kiếm được trong 9 năm ca hát.



Tuy nhiên, sự nghiệp phập phù và đời tư đầy rẫy scandal chưa phải bất hạnh lớn nhất đối với Britney Spears. 37 tuổi, Britney Spears đã trải qua những thăng trầm trong tình cảm mà ít người có thể tưởng tượng. Hai cuộc hôn nhân "đứt gánh", 20 người đàn ông đi qua cuộc đời nhưng cô chưa thể tìm được "bến đỗ" bình yên. Chưa hết, còn gì đau đớn hơn việc cô bị chính cha đẻ kiểm soát, vắt kiệt sức lao động và tiền bạc.

Cuối cùng, Britney Spears phải kiện lên tòa, đòi lại tự do từ chính người đã có công sinh ra mình. "Công chúa nhạc Pop" tố cáo cha ruột và ê-kíp đã ép cô phải vào viện tâm thần mặc dù tinh thần cô hoàn toàn tỉnh táo. Đó là cách thức Britney Spears bị giam lỏng và điều khiển như một con rối trong nhiều năm trở lại đây. "Công chúa nhạc Pop" cứ thế mà trở nên trầm cảm và kiệt quệ.



Paris Hilton - Bị chính cô "hầu gái" lật đổ và truất ngôi

Không sở hữu khả năng diễn xuất trời phú như Lindsay Lohan hay giọng ca đặc biệt như Britney Spears, điều duy nhất Paris Hilton có để níu chân công chúng và người hâm mộ là hình tượng chịu chơi và nổi loạn của một vị tiểu thư tóc vàng hoe xinh đẹp. Chính vì thế, sự xuất hiện của một gương mặt mới mẻ hơn, chịu chơi hơn và sở hữu ngoại hình ấn tượng hơn, Paris Hilton sẽ chẳng còn lại bất cứ ưu thế gì. Và nhân vật ấy đã xuất hiện. Trớ trêu thay, người đẹp này không ai khác chính là cô trợ lý từng bị Paris Hilton mặc sức sai bảo - Kim Kardashian.

Có nằm mơ Paris Hilton cũng không thể ngờ người cướp đi hào quang của cô lại chính là cô "hầu gái" một thời

Kịch bản Kim K dùng chẳng có gì mới mẻ, nếu không muốn nói thẳng ra là copy y nguyên hành trình nổi tiếng của Paris Hilton: chăm chỉ ăn chơi tiệc tùng, rò rỉ băng đĩa sex và cuối cùng là chương trình truyền hình thực tế riêng. Cuối cùng, chẳng còn ai quan tâm đến Paris Hilton nữa. Vương miện "nữ hoàng thị phi" cũng bị Kim "siêu vòng 3" cuỗm mất. Mặc dù cuộc sống của Paris Hilton vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là người thừa kế danh giá của đế chế Hilton, nhưng nỗi đau bị chính cô hầu gái cướp mất hào quang danh vọng có lẽ vẫn sẽ mãi để lại vết sẹo lớn trong lòng cô tiểu thư xinh đẹp.

Vén màn sự thật đằng sau tình bạn giữa 3 "nữ hoàng thị phi" của Hollywood ngày ấy

Mặc dù bộ ba "nữ hoàng thị phi" nhanh chóng tuột dốc và tan rã nhưng công chúng vẫn hy vọng giữa ba người họ không còn tình thì cũng phải còn chút nghĩa với nhau. Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn cuối năm 2018 với đài phát thanh Sirius XM, Paris Hilton lại tiết lộ sự thật gây bất ngờ về khoảnh khắc 3 "bad girl hội ngộ" nói trên: Chẳng phải 3 người họ cùng rủ nhau đi dự tiệc, mà Lindsay là vị khách không mời bám theo Paris và Britney.

Chẳng rõ tại sao chỉ sau một năm ngắn ngủi, Paris Hilton lại có thể thay đổi thái độ nhanh như thế. Cũng chẳng ai hiểu được mục đích nàng tiểu thư giàu có cố tình nhắc lại chuyện cũ là vì mục đích gì. Chỉ có một điều rõ ràng rằng: Thứ gọi là tình bạn của "bộ 3 thần thánh" hay cái gọi là tình bạn trong showbiz thực chất chỉ như bong bóng, mỏng manh và tan tành trong tích tắc. Có lẽ tất cả mọi người đều lờ mờ đoán ra được chuyện này, nhưng khi mọi thứ phơi bày quá rõ trước mặt lại không khỏi cảm thấy xót xa.