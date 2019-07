Đây là yếu tố khiến siêu vi khuẩn nấm kháng thuốc càn quét toàn cầu và ngày càng phát triển, lây lan rộng

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, Maryland, Hoa Kỳ, còn nói rằng sinh vật này đã xoay sở để thích nghi với nhiệt độ cao hơn, thích hợp với sự biến đổi khí hậu ở thời điểm hiện tại.



Bình thường, các loại nấm "thích" nhiệt độ lạnh hơn. Đó là lý do tại sao hầu hết các bệnh nhiễm trùng do nấm thường xuất hiện ở những vị trí như bàn chân, dưới móng tay... chứ không có bên trong cơ thể vì nơi đó có nhiệt độ cao hơn và chúng không thể tồn tại được. Thế nhưng Candida auris (hay C.auris) lại khác.

Siêu vi khuẩn nấm Candida auris được phát hiện lần đầu tiên ở một bệnh nhân người Nhật Bản bị nhiễm trùng tai năm 2009

Từ đó đến nay, siêu nấm này đã càn quét toàn cầu, là nguyên nhân gây tử vong cho 8 bệnh nhân người Anh, hơn 260 người bệnh và 25 bệnh viện trên khắp vương quốc Anh bị lây nhiễm. Các chuyên gia cho biết, nó có thể trú ngụ, phát triển mạnh trên da trong một thời gian dài. Ngoài ra, nó cũng có thể bám và tồn tại tốt trên mọi bề mặt.

Những người có hệ thống miễn dịch suy yếu hoặc bị tổn thương thường có nguy cơ lây nhiễm cao. Đáng lo ngại hơn là có những người khỏe mạnh có thể cũng đã mang mầm bệnh mà không nhận ra vì không có triệu chứng cụ thể nào.

Sự ấm lên trên toàn cầu tạo cơ hội cho siêu nấm phát triển

Nghiên cứu mới, được công bố trên mBio, một tạp chí truy cập mở của Hiệp hội Vi sinh học Hoa Kỳ, tuyên bố mối liên quan giữa nhiệt độ toàn cầu nóng lên và sự lây lan nhanh của siêu vi khuẩn nấm kháng thuốc. Tác giả chính, Tiến sĩ Arturo Casadevall, nói: "Sự nóng lên toàn cầu có thể dẫn đến các bệnh nấm mới mà chúng ta thậm chí không biết".

Tiến sĩ Casadevall tiếp tục: "Điều bất thường về Candida auris là nó xuất hiện ở 3 lục địa khác nhau cùng một lúc và các ca bệnh từ Ấn Độ, Nam Phi và Nam Mỹ không liên quan đến nhau. Điều này khiến chúng tôi nghĩ đến khả năng có cái gì đó xảy ra khiến cho sinh vật này sinh sôi và gây bệnh. Chúng tôi bắt đầu xem xét khả năng đó có thể là biến đổi khí hậu".

Sở dĩ con người ít khi bị nhiễm nấm là vì hầu hết các loại nấm trong môi trường không thể phát triển ở nhiệt độ hoặc cơ thể chúng ta.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh tính mẫn cảm với nhiệt của siêu nấm C. auris với một số họ hàng gần gũi của nó. Họ phát hiện ra rằng siêu nấm C. auris có khả năng phát triển ở nhiệt độ cao hơn hầu hết các loài nấm khác.

Các nhà nghiên cứu cho biết sự thích nghi với nhiệt độ cao hơn là một nguyên nhân góp phần cho sự xuất hiện rộng rãi của C. auris. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể sẽ gặp nhiều vấn đề hơn sau này.

"Sự nóng lên toàn cầu sẽ dẫn đến việc lựa chọn các dòng nấm có khả năng chịu nhiệt cao hơn, do đó chúng có thể vi phạm vùng hạn chế nhiệt của động vật có vú", tiến sĩ Casadevall cho biết. Ông nói thêm rằng nếu các hệ thống giám sát tốt hơn được đưa ra, sự gia tăng của C. auris sẽ được phát hiện sớm hơn.