Đây là những sản phẩm tiêu dùng thiết thực cho cuộc sống được tìm mua nhiều nhất trên trang điện tử Amazon (Phần 2)

14. Những túi than nhỏ loại bỏ mùi tự nhiên: Làm mát không khí và che giấu mùi hôi nhờ những chiếc túi than nhỏ này. Mặt khác, nó cũng giúp trung hòa mùi trong giày thể thao, túi tập thể dục, tủ và bất cứ nơi nào khác bạn cần. Các túi than nhỏ này có hạn sử dụng đến hai năm (đặt chúng dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp mỗi tháng để làm mới) và cũng rất tuyệt vời trong việc ngăn ngừa nấm mốc nhờ vào đặc tính thấm hút của chúng. Giá tham khảo: 437.000 đồng.