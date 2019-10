Đây là cách phòng bệnh truyền nhiễm đã được hơn 30 triệu người Việt áp dụng

Đẩy lùi bệnh truyền nhiễm từ một hành động nhỏ

Đôi bàn tay vốn là phương tiện giao tiếp cơ bản, là tiếp xúc điểm của con người với thế giới xung quanh, đồng thời là nơi lưu giữ nhiều cảm xúc và kỷ niệm đáng giá trong đời. Thế nhưng, bàn tay cũng là "nơi trú ẩn" của số lượng khổng lồ các vi khuẩn, mầm bệnh, trong đó ước tính trên mỗi bàn tay có thể có đến 4,6 triệu vi khuẩn. Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,1 triệu trẻ em tử vong do tiêu chảy và 1,2 triệu trẻ em mất đi sự sống do các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Đó đều là những căn bệnh có thể phòng chống được nếu giữ được thói quen vệ sinh tốt, đặc biệt là rửa tay với xà phòng. Theo báo cáo năm 2018 của Tổ chức đối tác rửa tay toàn cầu, việc rửa tay với xà phòng giúp giảm từ 35 - 47% các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, nhiễm khuẩn, tay chân miệng, cúm…

Rửa tay với xà phòng là một hành động đơn giản, hiệu quả để đẩy lùi bệnh truyền nhiễm mà ai cũng có thể thực hiện

Ý thức được tầm quan trọng đó, từ nhiều năm qua Lifebuoy đã phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức y tế để triển khai những hoạt động thiết thực nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua việc giáo dục thói quen rửa tay với xà phòng. Năm 2019 là một cột mốc ý nghĩa của Lifebuoy khi đã đạt đến con số 1 tỷ người trên toàn cầu được tiếp cận và giáo dục về thói quen rửa tay thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng và chương trình truyền thông cộng đồng.

Riêng ở nước ta, con số này đã đạt đến hơn 30 triệu người, góp phần đạt một trong các mục tiêu trong Kế hoạch Phát triển Bền vững của Unilever Việt Nam là cải thiện điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho hơn 20 triệu người Việt. Có mặt ở Việt Nam từ năm 1995, đến nay đã gần 25 năm Lifebuoy theo đuổi sứ mệnh giáo dục cộng đồng thói quen rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam khoẻ mạnh, với các hoạt động tuyên truyền tại hơn 8.000 trường học, 3.000 cộng đồng hội phụ nữ, 300 nhà máy, khu chế xuất, 35 bệnh viện và 21 tỉnh miền núi phía Bắc - Tây Nguyên - Nam Trung Bộ. Đây là một nỗ lực to lớn, một sứ mệnh xứng đáng được tiếp nối qua thời gian dài bởi Lifebuoy tin rằng bất kỳ ai không phân biệt giới tính, độ tuổi, vùng miền đều có quyền có điều kiện vệ sinh tiêu chuẩn và một bàn tay sạch khuẩn để bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Không dừng lại ở con số 30 triệu người

30 triệu người không phải là một con số nhỏ nhưng cũng chưa phải là mục tiêu cuối cùng mà Lifebuoy đặt ra trong hành trình vì cộng đồng của mình. Hàng năm, Lifebuoy vẫn tiếp tục tiên phong tổ chức nhiều hoạt động, các chương trình giáo dục bổ ích trên khắp đất nước để nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc rửa tay với xà phòng.

Nhiều hoạt động giáo dục thói quen rửa tay với xà phòng diễn ra dành cho cộng đồng và đặc biệt là trẻ em

Từ năm 2008, mít tinh, truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng là một hoạt động nổi bật hàng năm do Quỹ Unilever Việt Nam phối hợp cùng Bộ Y tế, các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức. Đặc biệt năm 2019 này, ngoài những thông tin liên quan đến tầm quan trọng của việc rửa tay với xà phòng, Lifebuoy còn hướng đến việc tạo ra "Vũ điệu tay sạch" quy mô nhất Việt Nam, mở đầu với tiết mục flashmob của hơn 2.500 học sinh – sinh viên trong mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng, được tổ chức bởi Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội và Quỹ Unilever Việt Nam vào ngày 13/10 vừa qua. Song song đó, để tạo ra điểm nhấn đặc biệt, Lifebuoy phát động cuộc thi online "Vũ điệu tay sạch" với tổng giá trị giải thưởng lên đến 89 triệu đồng. Vũ điệu tay sạch không chỉ là cách tiếp cận gần gũi, vui tươi hơn đến cộng đồng về thói quen rửa tay mà còn thể hiện sự cam kết của mỗi người để giữ bàn tay sạch và đóng góp cùng Lifebuoy để nâng cấp điều kiện vệ sinh cho các trường học tại vùng trung du và miền núi phía Bắc.

2.500 học sinh – sinh viên thể hiện quyết tâm giữ sạch tay của mình thông qua "Vũ điệu tay sạch"

Mục tiêu cải thiện điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho người Việt Nam sẽ đạt thêm những kết quả ấn tượng nếu mỗi người chúng ta đều đóng góp bằng cách lan toả thông điệp về lợi ích to lớn của thói quen rửa tay với xà phòng. Thông qua đó, nhận thức của người dân về thói quen vệ sinh và rửa tay với xà phòng sẽ ngày một nâng cao, số người nắm trong tay "bí kíp" để đẩy lùi các bệnh truyền nhiễm sẽ vượt trên con số 30 triệu người rất nhiều.