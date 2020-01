Đầu năm mới khoe ảnh con trai, vợ chồng Meghan Markle đã liên tiếp nhận tin vui “đại thắng”

Vào ngày 1/1, trang Daily Mail đưa tin, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã đón nhận một niềm vui trong ngày đầu năm mới đó là việc tài khoản Instagram chính thức của họ cán mốc 10 triệu người theo dõi.

Trước đó, tài khoản của cặp đôi này cũng đã phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới khi ra mắt vào ngày 2/4/2019. Nó trở thành tài khoản Instagram nhanh nhất đạt được 1 triệu người theo dõi trong vòng chưa đầy 6 tiếng đồng hồ. Họ sắp đuổi kịp số lượng người theo dõi trên Instagram của vợ chồng Công nương Kate là hơn 10,6 triệu người.

Tài khoản Instagram của nhà Sussex cán mốc 10 triệu người theo dõi.

Đặc biệt, 3 bức hình được yêu thích nhất trên tài khoản của vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle đó chính là những tấm hình của bé Archie. Rõ ràng cậu bé đã giúp cha mẹ phần nào thu về lượng người hâm mộ đông đảo.

Để chào đón năm mới 2020, cặp đôi hoàng gia cũng chiều lòng người hâm mộ khi chia sẻ bức ảnh mới nhất của bé Archie được bố Harry bế trong lòng khi gia đình họ đang nghỉ dưỡng dài ngày ở Canada. Nhiều người cho rằng dường như bé Archie chính là thần may mắn của cha mẹ khi đem đến những thành quả ngọt ngào cho cặp đôi hoàng gia.

Đặc biệt, một nhãn hiệu thời trang ở New Zealand đã bị ngập trong đơn đặt hàng sau khi Công tước và Nữ công tước xứ Sussex chia sẻ bức ảnh của con trai đầu lòng đội chiếc mũ tai gấu do nhãn hiệu này làm ra. Chiếc mũ bé Archie đội trị giá 47 đô la (hơn 1 triệu đồng). Đây là chiếc mũ len cặp đôi được tặng trong chuyến công du đến Úc và New Zealand vào tháng 10/2018.

Chiếc mũ do bé Archie đội rất hút khách hàng.

Rõ ràng, bé Archie không hề kém cạnh những em bé hoàng gia khác khi cậu bé đã tạo ra hiệu ứng cho riêng mình. Đây là một tin vui với gia đình nhà Sussex khi họ vẫn nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ.

Hiện chưa rõ cặp đôi hoàng gia và con trai đã trở về Vương quốc Anh hay chưa và mọi hoạt động của họ vẫn chưa có lịch trình cụ thể.

Nguồn: Daily Mail