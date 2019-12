Vài năm trở lại đây, phim truyền hình Việt, đặc biệt là những bộ phim chiếu ở khung giờ vàng đã có cuộc lột xác ngoạn mục với nội dung ngày càng thực tế, các tình tiết gần gũi với cuộc sống đời thường. Ở phim Việt thế hệ mới, các tuyến nội dung về quan hệ vợ - chồng - tiểu tam, mẹ chồng - nàng dâu luôn là chiếc chìa khóa vàng khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn ảnh nhỏ mỗi ngày.

Nhưng tất nhiên, cả một bộ phim dài đến vài chục tập chỉ quan hệ yêu đương, gia đình không thể là đủ. Trong những bộ phim sốt xình xịch của năm như "Những nhân viên gương mẫu", "Hoa hồng trên ngực trái", "Yêu thì ghét thôi", "Mối tình đầu của tôi", "Chạy trốn thanh xuân", "Những cô gái trong thành phố", người mê phim Việt không ít lần cũng "vỗ đùi đen đét" trước những bối cảnh, tình huống và cả những hình mẫu không thể thật hơn của chốn công sở.

Nhân dịp năm 2019 qua đi, hãy cùng điểm lại 6 kiểu nhân vật chốn công sở không lẫn vào đâu được qua phim truyền hình Việt kể trên, để thấy tạo hình sếp - nhân viên chưa bao giờ là lỗi thời nhé!



"Sếp" cái tên chỉ nghe đã khiến dân công sở toát mồ hôi hột. Nhưng thực ra, sếp thì cũng có nhiều kiểu sếp, từ những ông sếp hay cằn nhằn nói giọng khó ưa với chiếc bụng phệ cho đến kiểu sếp... nhà người ta, mang trong mình nhiều nét đẹp cả về ngoại hình lẫn tính cách. Ở ngoài đời, họ là động lực của rất nhiều chị em đến văn phòng và làm việc chăm chỉ. Còn trong phim, họ xuất hiện như "visual" (gương mặt nổi bật) và dùng lối diễn xuất của mình đốn tim hàng trăm ngàn thiếu nữ.

Một vài anh sếp đi vào lòng khán giả năm 2019 có thể kể đến như Vũ (Quốc Trường thủ vai) trong phim "Về nhà đi con". Là con đẻ của ông chủ tập đoàn Luật gia, anh chàng này có quyền được quản lý và thừa hưởng cơ ngơi cha mình để lại. Luôn xuất hiện với bộ vest đĩnh đạc và vẻ ngoài điển trai, Vũ dường như đều toả sáng trong từng thước hình lên sóng. Mặc dù trong phim Vũ lăng nhăng và sống ích kỷ nhưng về cuối nhân vật này đã tỉnh ngộ cũng như biết cách trân trọng người vợ mình - Anh Thư. Hơn cả, khi tập đoàn lâm vào tình trạng phá sản, Vũ không hề chối bỏ trách nhiệm mà vẫn cố gắng vực dậy công ty bằng chính tài năng của mình.

Đó còn là Bảo (Hồng Đăng thủ vai) trong phim "Hoa hồng trên ngực trái". Trong phim Bảo là giám đốc của một công ty chuyên về ô tô, vì thế anh có thú vui là sở hữu phương tiện di chuyển đắt đỏ này. Hồng Đăng đã quá quen với khán giả Việt vì anh thường xuyên được đóng vai chính trong các bộ phim phát sóng khung giờ vàng. Hồng Đăng của 2019 không giống với hình ảnh đẹp trai của anh 10 năm về trước mà đã có thêm nét chững chạc, già dặn hơn. Đặc biệt, Bảo trong "Hoa hồng trên ngực trái" còn gây bão với hàng loạt các câu nói ngôn tình với người thương của mình là Khuê - Hồng Diễm thủ vai.

Một nhân vật sếp soái ca khác là Phong (Tiến Lộc thủ vai) trong "Những nhân viên gương mẫu". Phải nói chàng phó giám đốc toà soạn không chỉ để thương để nhớ đối với người xem mà còn làm chính các nhân vật trong phim lao đao. Thậm chí phim còn xây dựng tình tiết hai người "chiến nhau" để giành lấy sự yêu thương từ Phong.

Cũng đẹp trai phong độ nhưng lận đận về đường tình duyên như Phong còn có Hạo Nam (Mạnh Trường thủ vai) trong bộ phim "Chạy trốn thanh xuân". Nhân vật này dù tài giỏi và quán xuyến tốt công việc nhưng lại bị đứng giữa sợi dây ái tình của hai cô gái khác. Mặc dù vậy, không giống như Phong có kết cục tốt thì Hạo Nam lại chịu một cái kết mở với sự bước ra từ đổ vỡ hôn nhân.

Khi theo dõi tuyến nhân vật này, chị em công sở hẳn sẽ ước mình được làm việc dưới quyền của họ, để mỗi ngày đi làm đều được ngắm trai đẹp đúng không nào?

Chị đại công sở thường được biết đến là kiểu nhân vật có quyền có chức, xinh đẹp tài năng và đủ "dữ" để nói phải nghe, đe phải sợ. Tuy nhiên nhân vật có tính cách "chị đại" như vậy cũng chẳng tránh khỏi thị phi trong công ty. Nổi bật với kiểu tính cách ấy không thể không nhắc đến hai người là San (Diệu Hương đóng vai) trong "Hoa hồng trên ngực trái" và An (Lưu Đê Ly đóng vai) trong "Chạy trốn thanh xuân".

Ở công ty, San là quản lý truyền thông nổi tiếng với sự nghiêm khắc và đanh đá, tuy nhiên sâu bên trong lại là một người sếp có tầm và quan tâm tới nhân viên. Khi công ty của cô dính "phốt", cô không chọn cách im lặng mà nhất định sẽ phải xin lỗi công chúng. Tuy nhiên cách làm này vướng phải sự phản đối của người sếp trên đểu giả và hám lợi. Chính vì thế, San không ngại ngần mà rời công ty chứ cô không chấp nhận gắn bó với kiểu sếp ấy.

Bên cạnh đó, An của "Chạy trốn thanh xuân" là kiểu người cá tính mạnh mẽ, dứt khoát và bộc lộ khí chất phụ nữ hiếm có mỗi khi rảo bước trong công ty. Điểm chung giữa An và San là dù có mạnh mẽ đến đâu, hai cô này vẫn có những phút yếu mềm trong tình yêu. Cái cách họ thể hiện ra bên ngoài khác hẳn những gì họ suy nghĩ bên trong. Dù vậy, chị đại công sở vẫn sẽ khiến người khác phải e sợ mỗi khi xuất hiện. Bằng chứng là trong phim cứ mỗi khi có ai đó nói xấu mà phát hiện An, San đang đứng gần, họ đều phải tránh đi chỗ khác cho đỡ... quê!

Phim có nhân vật tốt thì ắt sẽ có kẻ phản diện. Có thể những người này đấu đá nhau vì tiền, vì danh, nhưng cũng có thể là vì tình cảm, tư thù cá nhân. Tuyến nhân vật công sở "ác ôn" của phim truyền hình Việt xin phép gọi tên ba người: chị Nguyệt (Diễm Hương thủ vai) trong "Những nhân viên gương mẫu", Trang (Thu Hoài thủ vai) trong "Yêu thì ghét thôi" và Lý (Viết Thái thủ vai) của "Những cô gái trong thành phố".

Nổi bật nhất phải kể đến chị Nguyệt. 20 năm trôi qua, kể từ cô Nguyệt đanh đá của "Phía trước là bầu trời", chúng ta mới lại được chứng kiến một cô Nguyệt thảo mai nữa. Nhưng lần này, cô Nguyệt thảo mai của "Những nhân viên gương mẫu" oái oăm và chiêu trò hơn rất nhiều. Dùng quyền để đàn áp nhân viên mới, dùng mưu để hãm hại cấp trên nhằm chiếm lấy ghế trưởng phòng và dùng sự khéo léo của mình để đoạt trái tim sếp Phong - đó là tất cả kế bẩn của nhân vật Nguyệt này.

Còn với Trang của "Yêu thì ghét thôi", cô tiếp tục dùng thủ đoạn để lôi kéo Du về bên mình. Cô công khai thách thức Kim nhằm bảo vệ cho tình yêu mù quáng. Có thể nói, điểm chung của Nguyệt và Kim chính là "tiểu tam cố chấp". Một nhân vật nữa trong tuyến này là Lý của "Những cô gái trong thành phố". Lão ta dùng quyền để chèn ép nhân viên cũng như bày mưu để lạm dụng tình dục với cấp dưới.

Sau cùng, cả ba nhân vật này đều không có cái kết tốt đẹp. Lý và Nguyệt bị đuổi việc, ngậm ngùi rời công ty, còn Trang đắng cay ôm sự thất bại của mối tình đơn phương. Cái kết này khiến khán giả không thể hài lòng hơn. Với tư cách là người xem, ai cũng muốn kẻ xấu phải bị trừng trị và chịu hậu quả thích đáng vì những việc họ gây ra.

Mọi người thường cho rằng COCC (con ông cháu cha) chốn công sở thường là những kẻ cậy mình có quan hệ nên muốn làm gì thì làm. Nhưng trên thực tế, COCC chốn công sở của màn ảnh Việt năm 2019 lại gây được thiện cảm lớn đối với người xem. Đó là Chi (Nguyễn Kim Oanh thủ vai) của "Những nhân viên gương mẫu" và Khang (Trọng Nhân thủ vai) của "Hoa hồng trên ngực trái".

Chi vì có mối quan hệ bất chính "tiểu tam" với một người đàn ông có chức có quyền nên đã được vào làm ngay tại toà soạn. Trong khi đó Khang lại là con trai của một người giàu có, chức cao nên anh cũng được vào thẳng công ty truyền thông ở trong phim. Tuy nhiên, hai người này lại rất biết điều và không tỏ ra bề trên với đồng nghiệp.

Trái lại, trong khi Chi rất cố gắng để học hỏi và hoàn thành công việc của mình thì Khang không những làm tốt nhiệm vụ mà còn biết đứng lên bảo vệ người yêu San trước gã sếp tham lam. Mặc dù vậy, COCC như Chi và Khang cũng vấp phải không ít những gian truân chốn công sở vì họ bị những người khác xem thường năng lực, cho rằng nhờ có quen biết mới được vào làm. Và cũng chính vì lý do đó, khán giả rất tán thành và ủng hộ Chi lẫn Khang bởi họ vượt lên trên những mặc cảm về thân phận và luôn nỗ lực trong công việc.

Hai nhân vật đại diện cho tuyến này là Liên (Thu Trang thủ vai) và sếp Như Ý (NSND Lan Hương thủ vai) trong phim "Những nhân viên gương mẫu". Mặc dù thoạt nhìn qua họ có vẻ khó tính và hay bắt lỗi đồng nghiệp, nhưng sâu xa thì họ đều có ý muốn người khác cố gắng phát triển hơn.

Với Liên, dù cô này vướng phải trận chiến với chị Nguyệt thảo mai nhưng thay vì trả thù bằng mưu hèn kế bẩn, Liên rất thẳng tính và không để bản thân phải dùng chiêu trò. Cô biết rằng chỉ cần không quan tâm đến Nguyệt, đồng thời biết đứng lên đòi quyền lợi thì chẳng ai dám động chạm gì cô.

Trong khi đó, sếp Như Ý lại là một người chỉn chu. Mặc dù đã bị Nguyệt chơi xấu đến bẽ mặt trước công ty nhưng sếp Như Ý vẫn chứng tỏ mình là một cây đa cây đề lão làng khó lòng mà qua mặt được. Bằng sự tâm huyết và chỉn chu với nghề, hai người là Liên và sếp Như Ý quả thật rất đáng để chúng ta học hỏi theo. Làm tốt phần việc của mình và bỏ ngoài tai những thị phi chính là bước đầu cho hành trình trở thành một dân công sở "chính hiệu" như thế.

Tất nhiên rồi kiểu này làm sao mà thiếu được trong chốn công sở cơ chứ! 3 nhân vật điển hình đại diện cho tuyến này là Nam (Đỗ Duy Nam thủ vai), Tiên (Thu Thuận thủ vai) và Loan (Trang Moon thủ vai) trong "Những nhân viên gương mẫu". Chuyện trên trời dưới biển mà qua mồm của những người hay ngồi lê đôi mách này kiểu gì cũng sẽ bị tam sao thất bản. Trong cuộc sống công sở đời thật, các nàng nhớ chú ý và dè chừng với người như thế nha.

Tuy vậy, trong phim, đạo diễn lẫn biên kịch vẫn xây dựng 3 nhân vật này thật đáng yêu và mặc dù đôi lúc hơi vô duyên quá nhưng bản chất họ là những người thiện lành. Thôi thì thà là thể hiện cảm xúc ra bên ngoài còn hơn bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng giống chị Nguyệt thảo mai đúng không nào?

Tạm kết

Một bộ phim muốn sống lâu trong lòng khán giả, ngoài yếu tố nghệ thuật, nó cần có yếu tố "đời". Phim Việt 2019 sở dĩ đi được vào lòng khán giả, cũng là nhờ sự thực tế, gần gũi giữa các nhân vật trong phim và đời thực. Trong đó, các nhân viên văn phòng "kiểu mẫu" kể trên không ngoại lệ.

Từ những bộ phim, bên cạnh tính giải trí, hẳn mỗi khán giả cũng ít nhiều rút ra cho mình được điều gì đó, như ngoan ngoãn cố gắng thôi là chưa đủ, chúng ta còn cần gạt bỏ những ích kỷ cá nhân và hơn cả là biết vùng lên đấu tranh cho chính quyền lợi của mình.



Hi vọng trong năm 2020 màn ảnh Việt các khung giờ vàng sẽ tiếp tục xuất hiện những bộ phim hay và các anh chị em công sở sẽ có một năm mới nhiều thuận lợi, thăng tiến trong sự nghiệp nhé!