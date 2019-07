Đặt bánh sinh nhật "Nữ hoàng" tặng người yêu, chàng trai suýt bị chia tay vì lý do dở khóc dở cười

Mới đây, trong group cộng đồng nọ, một anh chàng có tên T.Đ.M đã vô cùng bức xúc chia sẻ về chiếc bánh mình đặt tặng người yêu dịp sinh nhật. Theo lời kể của anh chàng xui xẻo này thì anh đã cẩn thận dặn dò nhân viên ở tiệm bánh ghi dòng chữ "My Queen" lên bánh sinh nhật. Thế nhưng, kết quả là chiếc bánh lại được viết dòng chữ "Mai Queen" khiến khổ chủ khóc dở mếu dở. Thậm chí, dù không kể ra nhưng ai cũng đoán được chắc chắn tình huống bị bạn gái ghen tuông, giận dỗi, nghi ngờ mua bánh cho em Mai nào khác khiến T.Đ.M căng thẳng thế nào.



Sau khi nghe câu chuyện "buồn", mà dân mạng không nhịn nổi cười. Nhiều người hài hước trêu chọc anh chàng vì chuyện cũng đã rồi, đồng thời kể về những tình huống tương tự mình gặp phải khi đặt bánh:



- Chồng tui hồi trước tặng hoa Valentin cho tui đặt người ta ghi dòng chữ "Be my Valentine" thế nào bọn bán hoa ghi thành "Happy Valentine bé My". May mà tui cũng hiểu nó không có gì.

- Giống quả tui đặt bánh mời mọi người, rõ tui đặt trên tin nhắn "From Lisa with love", nó viết tên tui là Ly Sa. Ko biết ha ha hay sad luôn.

- Ha ha, thế ăn vả không trượt phát nào cũng không oan.

- Trời ơi, Mai Queen, nghe nó sợ ghê ha ha.

- Đang học tiếng Anh giữa chừng thì nghỉ đây mà.

- Đời nói chung là buồn, chia buồn với chủ thớt nha.

- Nghe tội vậy ha ha.

- Dù biết anh nhầm nhưng cô người yêu chắc cũng khó lòng mà vui nổi.

- Trời ơi, bày đặt ngọt ngào làm chi My Queen, cuối cùng kết quả nghe tức ói máu á.

- Ha ha, chắc có ý đồ gì đó sâu xa, chứ có ai lại ngây ngơ tới mức độ vậy được hả? Chữ "My" tưởng bài học tiếng Anh đầu tiên được học rồi mà.

- Chơi ác thiệt chứ. Mà nghi đây là ông nào chưa có người yêu cố tình rồi ha ha.

- Không bàn tới chữ viết sai nhưng có ai thấy cái bánh mà xấu như tui thấy không?

Hiện tại, bài đăng đã thu hút hàng chục nghìn lượt like và hàng ngàn lượt chia sẻ. Không rõ anh chàng T.Đ.M này có bị bạn gái giận dỗi gì nữa hay không, nhưng chắc chắn cô ấy cũng đã có một sinh nhật tuổi 19 nhớ đời với chiếc bánh "Mai Queen" độc nhất.