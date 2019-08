Đạo diễn “Về nhà đi con” lần đầu tiết lộ những sự thật không ngờ về Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân sau khi phim kết thúc

Có thể khẳng định, Về Nhà Đi Con chính là bộ phim truyền hình "quốc dân" trong năm 2019 bởi đây là tác phẩm nhận sự ủng hộ mạnh mẽ từ tất cả các đối tượng khán giả ở mọi lứa tuổi. Không chỉ gói gọn trong phạm vi truyền hình, phim còn gây bão mạnh mẽ trên khắp mạng xã hội với nội dung gần gũi, mang đậm yếu tố về gia đình. Chính nhờ "cú nổ" vượt ngoài mong đợi này, mới đây đạo diễn Nguyễn Danh Dũng - người đứng sau sự thành công của Về nhà đi con đã có những trải lòng về bộ phim này.

Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cho biết, yếu tố giúp Về nhà đi con nhận được sự đón nhận từ phía khán giả chính là nhờ đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã xây dựng bộ phim lấy cảm hứng từ Khi người đàn ông góa vợ bật khóc. Mặc dù là phiên bản "remake" nhưng Về nhà đi con không theo lối mòn của phim cũ mà xác định các nhân vật sẽ có lối sống và hoàn cảnh khác nhau. Bên cạnh đó, cách thể hiện và sự sáng tạo của các diễn viên - những người đóng vai trò như bộ mặt của phim là yếu tố không thể thiếu. Đặc biệt, ekip và dàn diễn viên đã có sự gắn kết với nhau như một gia đình.

Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cho biết ở mỗi phân cảnh ông đều mong muốn chúng thật sự "ấm áp" nhất, thế nên kịch bản chỉ là gốc rễ sau đó mọi người cùng nhau sáng tạo. Mỗi cảnh quay trong chuỗi cảnh quay của 85 tập phim đều được sự vun đắp bởi tất cả ekip bao gồm đạo diễn, diễn viên. Chính vì thế mà Về nhà đi con có những câu thoại đắt giá, khiến mỗi cảnh quay trở nên sinh động hơn.

Đề cập đến việc Về nhà đi con có tổng cộng 66 tập phim nhưng cuối cùng nhà sản xuất lại nâng lên 85 tập, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng chia sẻ trong quá trình ghi hình các nhân vật như ông Sơn, Huệ, cô Hạnh... dàn diễn viên lại muốn khai thác nhân vật của mình một cách thuyết phục hơn, nhằm mang đến cho khán giả góc nhìn toàn diện nhất. Ngoài ra, do biên kịch lần đầu chuyển từ viết phim 45 phút sang 25 phút nên chưa thể định lượng đúng thời lượng. Tuy nhiên, nếu so đi tính lại thì Về nhà đi con cũng đã cắt đi khoảng chục tập so với kịch bản ban đầu.

Để có được sự thành công của Về nhà đi con, yếu tố diễn viên góp phần rất quan trọng. Nhà sản xuất cũng đã tính toán kỹ lưỡng để có được cái gật đầu từ dàn diễn viên. Được biết, để mời NSƯT Trung Anh, ekip đã phải chờ đợi ông gần 1 tháng sau khi phim đã bấm máy. Nói về bố Sơn, đạo diễn Danh Dũng trải lòng: "NSƯT Trung Anh là người nghệ sĩ tuyệt vời. Tôi rất trân trọng anh ấy khi có nhiều ý tưởng để phát triển vai diễn vượt ra khỏi hình mẫu trong kịch bản. Chúng tôi đã đàm thoại, trao đổi với nhau để cùng hướng đến nhân vật ông Sơn chất chứa nhiều dằn vặt nhưng có nhiều điều chân thật, gần gũi như mang từ đời sống vào phim".

Chia sẻ về dàn diễn viên chính trong phim, đạo diễn Danh Dũng cũng dành vô số lời khen cho Thu Quỳnh, Bảo Anh, Bảo Hân, Quốc Trường. Nói về Thu Quỳnh, ông cho biết bản thân từng rất ấn tượng với vai My Sói trong Quỳnh búp bê. Thế nên để có được một bước chuyển mới với vai diễn chị Huệ là cả một thử thách lớn đối với cô. Tuy nhiên ekip đã cùng nhau thống nhất xây dựng Huệ chỉn chu theo đúng kịch bản đưa ra nên khi thực hiện không có gì trở ngại cả.

Với Bảo Thanh, cá nhân ông cho biết đã làm việc với cô ở nhiều phim, tuy nhiên vai diễn Anh Thư lại theo kiểu "dễ thì rất dễ nhưng lúc nào khó thì rất khó vì nó trải qua nhiều giai đoạn từ Xính Lao, thảo mai, thực dụng, chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, lấy Vũ rồi yêu Vũ và tự dằn vặt mình". Ông đánh giá Bảo Thanh là một nữ diễn viên có sự sáng tạo rất lớn và những có những điểm mạnh riêng để luôn cuốn hút người xem, khiến khán giả cảm thấy bị thuyết phục. Ngoài ra, cô luôn có sự đối thoại với ekip khi làm chứ không áp đặt cái tôi cá nhân của bản thân lên bất kỳ điều gì.

Với nhân vật Bảo Hân, dù lần đầu chạm ngõ với phim truyền hình nhưng cũng đã để lại rất nhiều ấn tượng. Đạo diễn tiết lộ thời gian đầu mới vào phim, Bảo Hân đã gặp khó khăn rất nhiều vì nói hơi ngọng và chưa có kinh nghiệm diễn xuất nhưng bù lại, cô có sự tự tin cũng như hội tụ đầy đủ các tài năng như hát, ngoại ngữ và là người có cá tính mạnh. Thế nên khoảng 1 tuần sau khi bấm máy, Bảo Hân đã bắt kịp nhịp độ của đoàn phim.

Quốc Trường cũng đã có màn "Bắc tiến" thành công với vai diễn Vũ. Đạo diễn cho biết, ông chưa làm việc với Quốc Trường mà chỉ xem qua những bộ phim mà anh đóng rồi mời tham gia diễn xuất ở Về nhà đi con, nhưng nam diễn viên cũng đã thể hiện vai diễn đầy thuyết phục.

Sở hữu kịch bản đơn giản, lấy đề tài gia đình, hôn nhân quen thuộc nhưng Về nhà đi con lại thành công trong việc thổi hồn vào từng nhân vật. Diễn xuất tự nhiên cộng hưởng với lời thoại "chất như nước cất" của dàn diễn viên đã giúp phim dễ dàng tạo cơn sốt, trở thành "cú nổ" lớn nhất của "Vũ trụ VTV" trong năm 2019.