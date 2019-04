Đánh liều "úp sọt" người yêu chỉ vì quá đảm đang, cô vợ trẻ lại khiến chị em dậy sóng khi phát hiện điểm đáng nghi

Xưa nay, hễ nghe tới việc "úp sọt" người yêu để được cưới đa số mọi người sẽ nghĩ tới do cánh mày râu đa mưu túc kế thực hiện. Tuy nhiên, sẽ vẫn có một số trường hợp ngoại lệ khi chính con gái mới là người chủ động. Một trường hợp thực tế chính là cô vợ trẻ V.H.T đang gây xôn xao hội nhóm dành cho chị em vì câu chuyện "úp sọt" người yêu để được cưới. Lý do khiến V.H.T phải làm liều thế chỉ vì quá mê mẩn mâm cơm do anh người yêu đảm đang nấu. Cụ thể, cô viết:



"Ha ha, các mom khoe mâm cơm chồng nấu hay khoe chồng đi.

Còn đây là mâm cơm chồng em làm nha, lão tự trang trí luôn, em chỉ vểnh râu chụp ảnh, trêu chọc lão thôi.

Nhớ hồi mới yêu, rón rén tới phòng lão thấy đảm đang quá quyết định úp sọt luôn, ha ha. Giờ lấy về rồi mới thấy liều đúng ăn nhiều thật các mom ơi, mình không lấy nhanh đứa khác nó cướp mất. Ha ha."

(Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện rất hài hước này của cô vợ trẻ đã lập tức khiến hội chị em bật cười. Nhưng khi nhìn những mâm cơm do chồng của chủ thớt tự tay làm thì chị em chỉ biết xuýt xoa ghen tị: Đúng là chồng nhà người ta.

"Như mâm cơm nhà hàng luôn vậy trời, đảm đang hết phần thiên hạ rồi!" – Một tài khoản facebook thốt lên.

"Mâm cơm ở nhà hàng cũng chỉ đến thế này là cùng. Đúng là có phúc quá em ơi!" – Mẹ trẻ L.A.T cũng khen ngợi.

"Ha ha, nhìn mâm cơm thế này mà không úp sọt quả là hơi uổng. Đúng là phải tự mình nắm bắt hạnh phúc nhỉ, không nhanh cơ hội qua mất."

"Nhìn mâm cơm ngon lành thế kia em thấy quyết định úp sọt khi xưa của mom là hoàn toàn đúng đắn ha ha. Trai đảm thế này không hốt nhanh để lâu bị đứa khác nó xơi mất."

"Đêm dài lắm mộng, tốt hơn hết khi tìm được anh người yêu đảm thế thì hốt lẹ ha ha. Chúc mừng chủ thớt nhé."

"Hic, nhìn mâm cơm ưng kinh khủng khiếp. Bạn này có phước lắm đấy, chúc bạn hạnh phúc nhé!"

Tuy nhiên, nhiều chị em lập tức phát hiện mâm cơm này chẳng phải do ông chồng nào đảm đang làm cả. Trước đó, một page chuyên về nấu ăn đã chia sẻ để chị em lưu về làm dần. Nhiều chị em phản ứng dữ dội:

"Sống ảo quá!"

"Bệnh sống ảo nặng quá rồi đó."

(Ảnh chụp màn hình)

Mặc dù chưa lên tiếng giải thích về việc lấy ảnh trên mạng nhưng hiện tại, bài đăng này vẫn đang thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.