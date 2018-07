Dưới sự tác động của các yếu tô bên ngoài như môi trường, ô nhiễm, dị ứng mỹ phẩm lẫn các yếu tố liên quan đến nội tiết tố bên trong, con gái thường dễ lên mụn, thâm. Và để trị dứt điểm tình trạng này, lại không phải là việc một sớm một chiều. Có người mất hàng tháng, cả năm hay đôi khi là vài năm mới khiến làn da tổn thương trở lại hiện trạng ban đầu.

Nhưng ở một diễn biến khác, lại có người có thể xử lý gọn gàng đống mụn, thâm đáng ghét này, chỉ trong vòng 30 ngày. Và bí quyết chỉ nằm vỏn vẹn trong chai serum 30 ngày diệu kỳ, của thương hiệu mỹ phẩm Some By Mi của Hàn Quốc.

Đang từ mụn nhọt khắp mặt, da cô gái này bỗng trở nên trơn láng sau 30 ngày dùng loại serum thần thánh mới

Cái tên Some By Mi dạo gần đây khá hot, với siêu phẩm toner trị mụn đình đám hiện đang gây sốt. Có công thức na ná loại toner nói trên, serum trị mụn thâm của hãng cũng có thành phần chính là 14,5% chiết xuất rau má, 10.000ppm tương đương 1% chiết xuất lá tràm trà và đặc biệt là bộ 3 thành phần tẩy da chết hóa học nức tiếng là AHA, BHA và PHA giúp bề mặt da láng mịn hơn. Với sức công phá của ngần ấy thành phần lành tính, đặc trị cho việc trị mụn, thâm, Some By Mi hứa hẹn chỉ sau 30 ngày sử dụng, bạn sẽ có làn da láng mịn trở lại.

Hiện giá gốc của 1 chai serum này là 40$ (hơn 900.000 VNĐ) tuy nhiên nếu mua vào mùa sale, bạn có thể chỉ cần bỏ ra 25$ (khoảng 570.000 VNĐ).

Giờ thì hãy thử xem độ hiệu quả của sản phẩm, dựa vào trải nghiệm của cô gái này. Trước khi dùng serum, da của cô khá nhiều khuyết điểm nào là thâm, mụn, nhiều da chết, sần sùi và kém mịn màng.

Liệu sau 30 ngày, da của cô gái này sẽ được cải thiện đến đâu?

Cảm nhận đầu tiên sau 5 ngày sử dụng là nó giúp da cô khá mềm mượt.

Tới ngày thứ 10, tình trạng da chết ứ đọng đã được xử lý gọn gàng.

Kết quả nhận được vào ngày thứ 20: các vết thâm bắt đầu mờ dần, mụn cám li ti không còn xuất hiện. Da cũng sáng lên trông thấy.

Tới ngày 25, các vết thâm gần như đã mờ tới 90%, bề mặt da cũng ổn định hơn nhiều.

Sau 30 ngày, cuối cùng thì làn da tổn thương của cô cũng được hồi sinh. Da giờ đã đều màu, mịn màng và trông bóng, khỏe nữa.