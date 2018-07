Trị mụn, giảm thâm hiệu quả với 12 sản phẩm tẩy trang dạng dầu luôn được các chuyên gia tin tưởng

Thoạt nghe thì có vẻ không mấy thuyết phục, bởi lẽ nhiều người sẽ cho rằng việc sử dụng thêm một sản phẩm dạng dầu sẽ khiến lỗ chân lông dễ bị bít tắc hơn và khiến lớp dầu thừa nhiều hơn trên da. Tuy nhiên, sự thật là dầu thừa trên da chỉ tiết ra nhiều hơn khi da của bạn bị mất cân bằng PH mà thôi.

Thông thường, các sản phẩm tẩy trang dạng nước có thể tẩy đi hết lớp trang điểm một cách sạch sẽ và nhanh chóng đôi khi lại làm mất đi độ ẩm tự nhiên của da. Khi da bị mất cân bằng, lỗ chân lông sẽ mở rộng để tiết thêm dầu cho da được cân bằng trở lại, đó mới chính là lí do vì sao tình trạng da đổ dầu lại thường xuyên xuất hiện nếu như bạn không cung cấp đủ độ ẩm cho làn da mụn của mình.

Do đó, một cô nàng có làn da mụn thì cũng nên làm bạn với những sản phẩm tẩy trang dạng dầu để vừa có thể làm sạch da nhẹ nhàng, vừa massage nâng cơ da, lại không còn nỗi lo da mất đi độ ẩm sau khi làm sạch. Các sản phẩm dạng dầu có chiết suất dầu hạnh nhân, hạt dẻ và thầu dầu sẽ là sự lựa chọn phù hợp với bạn. Và nếu như bạn vẫn chưa tìm thấy cho mình một sản phẩm tẩy trang dạng dầu nào ưng ý, hãy tham khảo một số những sản phẩm dưới đây nhé!

Monastery Rose Cleansing Oil ($39 – gần 900.000 VNĐ)

Với chiết suất từ 100 cánh hoa hồng Edwardian mỗi chai và các thành phần an toàn cho da mụn như dầu hạnh nhân ngọt, dầu hạt dẻ và dầu thầu dầu, dầu tẩy trang từ Monastery là một sản phẩm có khả năng làm sạch tốt và nhẹ nhàng nuôi dưỡng cho làn da được khỏe mạnh hơn. Để đạt được hiệu quả làm sạch tốt nhất, bạn nên thoa sản phẩm lên da khi bề mặt da còn khô, sau đó dùng một miếng bông tẩy trang có thấm nước để lau toàn bộ da mặt.



Shu Uemura Sakura Refreshing Cleansing Oil ($53 – khoảng 1.2 triệu VNĐ)

Dầu tẩy trang của Shu Uemura từ lâu đã được các chị em Việt Nam rất yêu thích bởi khả năng làm sạch xuất sắc, cực kì lí tưởng cho những cô nàng da dầu mụn. Sản phẩm có dạng dầu lỏng gần như nước, có khả năng loại bỏ dầu thừa và mụn đầu đen tắc nghẽn trong lỗ chân lông mà không hề gây cảm giác đau rát hay châm chích. Chiết suất từ vỏ quế và hoa anh đào có trong sản phẩm cũng đồng thời làm giảm bóng dầu cho da và thu nhỏ lỗ chân lông.



Julep Love Your Bare Face Hydrating Cleansing Oil ($28 – khoảng 650.000 VNĐ)

Đây là một sản phẩm tẩy trang dạng dầu lỏng, nhẹ, giàu chất chống oxy hóa, dễ dàng tẩy đi lớp trang điểm của bạn mà không hề gây kích ứng da. Tinh dầu tầm xuân có trong sản phẩm đồng thời cung cấp các chất dinh dưỡng để bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Trong khi đó, dầu hạt nho và ô liu giúp điều chỉnh và cung cấp chất chống oxy hóa, cấp ẩm cho da mà không làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Tiếp đó, tinh dầu từ những hạt cà phê xanh sẽ cũng sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình sản sinh của tế bào mới.

Nyakio Sweet Almond Cleansing Oil Balm ($28 – khoảng 650.000 VNĐ)

Sản phẩm tẩy trang của Nyakio là một sản phẩm nửa dầu, nửa sáp, có chứa chiết suất tinh dầu hạnh nhân ngọt của Tây Ban Nha giúp giữ cho làn da luôn sạch sẽ, ngăn cản sự sản sinh dầu thừa và mụn. Vừa có tác dụng làm sạch, vừa có khả năng cân bằng tốt, sản phẩm này còn có tác dụng làm sáng da, giữ cho bề mặt da của bạn luôn ở trạng thái hoàn hảo nhất.

Clinique Take The Day Off Cleansing Oil ($28 – khoảng 650.000 VNĐ)

Sản phẩm tẩy trang dạng dầu này của Clinique có tác dụng tốt trong việc làm sạch, dễ dàng tẩy đi lớp trang điểm một cách nhẹ nhàng và trôi ngay sau khi rửa mặt lại với nước ấm. Điểm đặc biệt nhất của sản phẩm đó là sẽ không có một lượng dầu nào dư thừa trên da, do đó sản phẩm có khả năng làm sạch và ngăn chặn mụn không hề thua kém gì so với những sản phẩm đã được giới thiệu ở trên.

Burt's Bees Cleansing Oil ($16 – khoảng 370.000 VNĐ)

Là một hỗn hợp gồm tinh dầu dừa và tinh dầu argan, đây là sản phẩm đã được chứng nhận của các bác sĩ da liễu về khả năng tẩy trang nhẹ nhàng và hiệu quả, với 100% thành phần tự nhiên không có paraben, phthalates, hoặc petrolatum. Thêm vào đó, các chất có trong dầu tẩy trang này sẽ kết hợp với các loại dầu tự nhiên có sẵn trên da để giúp làm sạch, nuôi dưỡng, và loại sạch vi khuẩn có hại.

BareMinerals Oil Obsessed Total Cleansing Oil ($30 – khoảng 690.000 VNĐ)

Cách tốt nhất để sản phẩm phát huy được hết tác dụng làm sạch của nó chính là việc thoa sản phẩm này trực tiếp lên da lúc da còn khô, sau đó thêm một chút nước để dầu được nhũ hóa, từ đó phát huy tác dụng của các thành phần tự nhiên có trong sản phẩm như dầu cây mồ hôi, tinh dầu hướng dương, cây ỏng ảnh và chiết suất dưa chuột.

Aster & Bay Cleansing Oil ($9 – khoảng 200.000 VNĐ)

Với công thức có chứa tinh dầu thì là đen giúp chống viêm và dưỡng ẩm nhẹ nhàng, sản phẩm này không những không gây bí tắc lỗ chân lông mà còn có thể cung cấp dưỡng chất cho làn da mềm mại và săn chắc hơn. Việc bạn cần làm chỉ đơn giản là sử dụng một lượng dầu nhỏ để massage toàn bộ da mặt, sau đó lau mặt sạch bằng khăn ấm.

Neutrogena Ultra Light Cleansing Oil ($9 – khoảng 200.000 VNĐ)

Sản phẩm tẩy trang của Neutrogena là một hỗn hợp các loại dầu dạng nhẹ hoạt động như một chiếc nam châm giúp hút sạch bụi bẩn và tạp chất sót lại trên da, để lại cho bạn một làn da láng mịn, đủ ẩm và tươi mới hơn.

Biossance Squalane + Antioxidant Cleansing Oil ($30 – khoảng 690.000 VNĐ)

Không độc hại và không hương liệu là những đặc điểm đáng chú ý của sản phẩm này. Thành phần có trong sản phẩm đều có nguồn gốc từ cây mía, giúp cho làn da của bạn đủ ẩm nhưng vẫn có khả năng làm sạch hiệu quả.

Sephora Collection Supreme Cleansing Oil ($15 – gần 350.000 VNĐ)

Với dầu hạt bông và thầu dầu, Sephora đã mang đến một lựa chọn mới cho việc làm sạch da bằng các sản phẩm dạng dầu vô cùng hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Sản phẩm này sẽ làm sạch da làn da (loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn), và chỉ để lại trên da những dưỡng chất có lợi.

Shiseido Perfect Cleansing Oil ($33 – khoảng 760.000 VNĐ)

Với công nghệ làm sạch vượt trội giúp loại bỏ triệt để lớp trang điểm và bụi bẩn còn sót lại trên da, đây là một sản phẩm tẩy trang có thể sử dụng được cả lúc da khô hoặc ẩm ướt. Sản phẩm sẽ giúp việc làm sạch da trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn, đồng thời để lại cho bạn một bề mặt da láng mịn.

Nguồn: Byrdie