Đang tắm chung, cặp vợ chồng bỗng đột tử không rõ nguyên nhân nhưng khi mở cửa nhà tắm, cảnh sát đã hô hào mọi người chạy gấp

Chia sẻ với phóng viên, ông Cao, cha của cặp đôi kể lại rằng ngày xảy ra tai nạn đau lòng, vợ chồng ông có việc cần ra ngoài từ sáng, họ có nhắn tin cho con trai, con dâu rủ đi ăn trưa ở nhà hàng. Người con trai trả lời sẽ đến sớm xong đến 1 rưỡi chiều, vợ chồng ông vẫn không thấy các con đến.



Ảnh cưới của cặp đôi xấu số.

Khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, vợ chồng ông trở về nhà và ngửi thấy mùi lạ ở hành lang.



Sau khi bước vào nhà tìm con, ông hốt hoảng khi thấy cả con trai lẫn con dâu đều nằm bất tỉnh trên sàn phòng tắm trong tình trạng không mặc gì do đang tắm chung. Khi kiểm tra, ông Cao đau đớn khi phát hiện cả 2 con đã ngưng thở nhưng vẫn gọi điện cho cấp cứu, dù vậy 2 người con của ông vẫn không qua khỏi.

Phòng tắm nhà ông Cao.

Ngay khi nhận được thông tin có người tử vong không rõ lý do, công an Thượng Hải đã đến hiện trường. Họ đã sử dụng máy dò khí và nhận ra rằng trong phòng vệ sinh nhà ông Cao có chứa lượng khí hydro sunfua cao gấp 3 lần so với tiêu chuẩn.

Hydro sulfua (H2S) là một loại khí axit dễ cháy, có độc tính cao, không màu, có mùi trứng thối ở nồng độ thấp và có mùi lưu huỳnh khi ở nồng độ cực thấp. Chính vì vậy người trong khu nhà đã được khuyên di tản cho đến khi hết sạch khí độc.



Nhờ sự can thiệp của các chuyên gia, lượng khí hydro sunfua trong căn nhà đã giảm dần. Đến 12h đêm cùng ngày, cảnh sát thông báo không còn lượng hydro sunfua nào vượt quá mức cho phép nữa.



Cuối cùng, đại diện cảnh sát xác nhận cặp vợ chồng trẻ tử vong do bị ngộ độc khí hydro sunfua, đây hoàn toàn là 1 tai nạn.

Dù vậy, cả từ phía gia đình nạn nhân lẫn cơ quan chức năng đều chưa thể tìm ra nguyên nhân xuất phát khí hydro sunfua. Phía cơ quan điều tra cho biết hiện sự việc vẫn đang được tìm hiểu thêm.

Có thể nhận biết khi hydro sunfua hay không?

Thông thường, khí hydro sunfua sẽ có mùi trứng thối ở nồng độ thấp. Còn khi khí này ở nồng độ cao, mọi người sẽ không thể ngửi thấy mùi vì ở mức này khí hydro sunfua sẽ làm tê liệt dây thần kinh khứu giác.

Nồng độ hydro sulfua nguy hiểm như thế nào?

Ngộ độc hydro sulfua chia thành hai loại chính: Ngộ độc mô và kích thích niêm mạc.

- Ngộ độc mô: Khi 1 người hít phải lượng lớn hydro sulfua sẽ dẫn đến việc thiếu oxy trong cơ thể và thiếu oxy trong não, từ đó gây tử vong.

- Kích thích niêm mạc: Hydro sulfua là một loại khí gây khó chịu. Loại khí này có tính axit, cay và natri sulfua hình thành khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt.

Làm thế nào để ngăn ngừa ngộ độc khí hydro sunfua?

- Tránh đến các khu vực trũng thấp, nơi tập trung rác thải sinh hoạt.

- Tránh xa các cơ sở đang được sửa chữa và xây dựng, như xử lý rác và nước thải, có nguy cơ rò rỉ hydro sulfua do hư hỏng đường ống .

- Tránh đến các nhà vệ sinh công cộng cũ, không còn sử dụng.

- Vào mùa đông, phòng tắm phải thoáng khí.

Cần làm gì khi phát hiện có người bị ngộ độc khí hydro sunfua?

Khi phát hiện người bị ngộ độc khí trên cạn, cần bình tĩnh và nhanh chóng thực hiện các bước sau đây:

- Mở hết tất cả các cửa (nếu là phòng kín), đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nhiễm độc. Lưu ý, người cấp cứu nạn nhân phải chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân, trước khi tham gia cứu nạn (đặc biệt với việc cứu nạn ngạt khí dưới nước);

- Nếu nạn nhân còn tỉnh, nên để nạn nhân nghỉ ngơi ở nơi thoáng khí. Hà hơi, thổi ngạt nếu nạn nhân thở yếu hoặc có dấu hiệu ngừng thở;

- Gọi cấp cứu, nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Theo Sohu