Đăng quang chưa lâu Á hậu Thúy An vừa phải nhập viện, Hoa hậu Tiểu Vy đang ở Pháp vẫn kịp thời hỏi thăm

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 Thúy An vừa phải nhập viện. Được biết, người đẹp này không gặp phải tình trạng quá nghiêm trọng về sức khoẻ, cô phải tiếp tục điều trị cho một cuộc phẫu thuật bệnh nho nhỏ do bị trì hoãn lúc thi Hoa hậu. Dù vậy, thông tin này vẫn khiến cho nhiều bạn bè, người hâm mộ của Thúy An lo lắng. Đáng chú ý là Hoa hậu Tiểu Vy, cô nhanh chóng gửi lời hỏi thăm người bạn của mình dù đang bận rộn với lịch trình riêng. Trong khi đó, Bùi Phương Nga cũng nhanh chóng động viên người chị của mình. Cô nàng còn bình luận hài hước: "Nhớ em quá nên bệnh hay sao nè".

Dễ thấy trong showbiz, không có nhiều những mối quan hệ gắn bó giữa các Hoa hậu, Á hậu. Song sau cuộc thi vừa diễn ra, mối quan hệ giữa Tân hoa hậu Tiểu Vy và 2 nàng Á hậu vẫn khá tốt đẹp. Chia sẻ ở nhiều buổi giao lưu trực tuyến, họ cũng cho biết sẽ cố gắng duy trì điều đó trong tương lai.

Á hậu Thuý An đang nhập viện điều trị bệnh.

Hoa hậu Tiểu Vy đang bận rộn ở Pháp nhanh chóng hỏi thăm.