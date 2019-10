Đang hút dở cốc trà sữa vừa mua, anh chàng giật mình phát hiện “topping lạ”, nhưng bình luận của dân mạng còn bất ngờ hơn

Trà sữa là một đồ uống yêu thích của rất nhiều người, nhất là giới trẻ. Tuy nhiên, cũng vì được quá nhiều người thích thú như vậy mà có không ít những vụ "bóc phốt" xoay quanh cốc trà sữa khiến dân mạng chú ý. Nào là trà sữa có ruồi, có gián, có thạch sùng, có dị vật... nói chung là đủ thứ quái lạ trên đời.

Và mới đây có một anh chàng đã gặp phải sự cố đáng sợ như thế trong lúc nhâm nhi uống cốc trà vừa mua qua ứng dụng Grab food.

Sự vụ này đã được anh chàng nhân vật chính đăng đàn kể trong một hội nhóm chuyên review thức ăn rất lớn trên mạng xã hội với nội dung như sau:

''Order trà sữa qua ứng dụng của Grab mà được bonus thêm quả topping lạ quá. Các bạn *** liên hệ mình để lấy lại nắp bình lắc nha, đang hút thì hú hồn tưởng cái bao cao su trong cốc''.

Bài viết này khiến dân mạng xôn xao bàn tán

Topping khá to trong cốc trà sữa.

Điều này khiến khách hàng hoang mang về độ cẩn thận và ''có tâm'' của cửa hàng.

Dù đã có vô số vụ việc tương tự xảy ra nhưng ngay lập tức, chia sẻ của anh chàng V.A đã khiến dân mạng chú ý. Nhiều người tỏ ra vô cùng lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm cũng như bày tỏ cảm giác khiếp sợ của mình thông qua các bình luận: "Nhìn sợ thế!'', "may mà chưa nuốt phải topping ruồi, nuốt rồi thì có mà mua thuốc xổ để tống nó ra khỏi người gấp", "đấy chị em cứ mê trà sữa đi", "cái nắp bình lắc to thế mà quán không phát hiện ra trước khi tới tay khách hàng à", "topping này nuốt vào thì hóc không cứu được quá", "có tâm đến sợ luôn"...

Trong khi đó, số người khác thì bày tỏ trải nghiệm tương tự không kém phần kinh hoàng của mình.

''Kinh khủng, có đợt mình uống ngay phải cốc trà có con ruồi, đen cái là uống gần hết rồi mới biết, chỉ muốn nôn hết ra mà móc họng mãi không ra hết được'', bạn H.A bày tỏ.

Tài khoản D.D viết: ''Đợt trước em đặt trà sữa ở T cũng bị như này, nhưng là thạch sùng cơ, uống vào đau bụng gần chết, từ đó cạch trà sữa luôn''.

Mặc dù chưa biết thực hư của sự việc trên ra sao, xong hiện tại, độ hot của bài viết về cốc trà có topping nắp bình lắc bên trên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mọi người vẫn cứ xôn xao kháo nhau về sự vụ và đưa ra bài học cảnh tỉnh rằng sau này, dù có ăn gì, uống gì ở đâu, chỉ cần không phải trong gia đình mình thì phải luôn cảnh giác và để ý kỹ. Nếu không kẻo có ngày mang họa vào người chứ chẳng chơi!