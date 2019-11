Đăng hình chân dung chồng sắp cưới một cách rõ nét, Hoàng Oanh lại khiến netizen thích thú vì cách đối đáp với người ấy

Mới đây, Á hậu Hoàng Oanh đã đăng tải hình ảnh rõ nét nhất của chồng sắp cưới lên trang Instagram cá nhân. Trong bức hình, Hoàng Oanh và chồng sắp cưới tươi cười rạng rỡ khi ở cạnh nhau trên bờ biển lúc hoàng hôn. Hình ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người nhận xét rằng, Hoàng Oanh cùng chồng sắp cưới rất có tướng phu thê khi cùng sở hữu nụ cười quá đỗi rạng rỡ.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng chú ý tới cách đối đáp của Hoàng Oanh cùng chồng sắp cưới. Hoàng Oanh chia sẻ: "Why don’t you post our best picture?" (tạm dịch: Tại sao em không đăng bức hình đẹp nhất của chúng ta lên). Ổng hỏi zậy đó mỗi lần mình đăng hình 2 đứa. Thì đây chiều anh bạn sắp chung nhà, để ảnh còn chiều mình mọi điều khác nữa chứ".

Đáp lại vợ sắp cưới, chồng tương lai của Hoàng Oanh lập tức chia sẻ: "This my favorite baby fish oiiii, that’s my Queen!" (tạm dịch: Đây là cô cá nhỏ mà tôi yêu thích nhất, đây là nữ hoàng của tôi).

Jack - chồng sắp cưới của MC Hoàng Oanh sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng body chuẩn. Trong suốt 2 năm yêu đương, Hoàng Oanh chỉ 2 lần nhắc nhẹ đến bạn trai và hoàn toàn không để lộ mặt anh trong những hình ảnh đăng tải lên trang cá nhân.