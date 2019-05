Đang chờ thi hành án, nam thanh niên 22 tuổi lại tiếp tục phạm tội

Ngày 22/5, TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Sơn, SN 1997, trú tại thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 18 tháng tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Điều đặc biệt, Sơn là đối tượng đang chờ quyết định thi hành án phạt tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nhưng lại tiếp tục phạm tội lần 2 với cùng một bị hại.

Bị cáo Sơn tại tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thành Sơn và em L.H.T.T. (sinh ngày 27/4/2005, trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có mối quan hệ quen biết với nhau. Vào tối ngày 20/12/2018, T. đang ở nhà và thấy ông Lê Trần Đ. (là cha của T.) say rượu và nằm ngủ ở phòng khách, nên T. đã nhắn tin cho Sơn và rủ Sơn đến nhà chơi, sau đó được Sơn đồng ý.

Khoảng 20h45 cùng ngày, Sơn đi bộ đến nhà T. và được T. mở cổng cho vào. Tiếp đến, cả hai vào phòng ngủ của T. và quan hệ tình dục. Đến 21h30, mẹ của T. bất ngờ về đến nhà, do nghi ngờ nên đã vào kiểm tra phòng ngủ của T. và phát hiện Sơn đang trốn tại đây.

Do biết không thể chối cãi nên Sơn và T. đã thừa nhận mới quan hệ tình dục với nhau xong. Do đó, ngày 28/12/2018, gia đình T. đã làm đơn trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Tại phiên tòa, bị cáo Sơn đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau thời gian nghị án, HĐXX đã căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Sơn 18 tháng tù giam.

Tuy nhiên, trước đó vào ngày 31/10/2018, Sơn đã bị TAND huyện Châu Đức xử phạt 12 tháng tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, bị hại cũng là em T.. Do đó, HĐXX đã tổng hợp hai bản án đã tuyên và bị cáo Nguyễn Thành Sơn phải lĩnh 30 tháng tù.