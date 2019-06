Dân tình cãi nhau ầm ĩ chỉ vì bát phở lõi bò 90k trên phố cổ, người khen ngon, người chê phí tiền

Vẫn là chuyện "bình mới rượu cũ", nhắc đến phở đắt phở rẻ là dân mạng lại nhiệt tình cào phím đến mức hăng say. Ở Hà Nội thì đi đâu cũng có thể tìm được hàng phở, dù trong ngõ ngách nhỏ tí xíu hay là ngoài mặt phố xa hoa, muốn ăn phở kiểu gì cũng có chỗ chiều được lòng thực khách.

Tuy nhiên, mỗi người lại có một sở thích khác nhau, người thì bát phở bò 20 nghìn vỉa hè đã rất ngon miệng, người thì phải lặn lội ăn "phở dân chơi" 90 - 200.000/bát như chàng trai dưới đây mới thỏa mãn nỗi lòng.





Khen nức nở sau khi ăn bát phở đắt nhất nhì Hà Nội, chàng trai không ngờ mình lại "châm ngòi" tranh cãi.

Rất đông tín đồ mê phở ở Hà Nội đã nhận ra địa chỉ mà chàng trai tên N.T post lên. Cũng là status review món ngon như bao người khác từng đăng lên MXH, tuy nhiên, cái giá 90k của bát phở lõi bò tái lăn đã khiến dân tình nhào vô tranh luận ầm ĩ.

"Ôi 90k ăn được 3 bát phở bò chỗ khác rồi, bò nuôi kiểu quý tộc hay sao mà đắt thế?".

"Ông này thừa tiền thật, đói đêm thì có bao nhiêu hàng vừa ngon vừa no, lại chọn chỗ đắt lòi ra, gần trăm nghìn mà bát lèo tèo có vài miếng thịt".

"150 nghìn combo phở, quẩy với nước, thà đi ăn nồi lẩu còn hơn, ở Phùng Hưng chả thiếu!".

"Khiếp nghe giá chát chúa mà xót cả ruột, cho tiền tôi cũng chẳng phung phí ở đây".

"Cứ tưởng phở Thìn phở Sướng 60k là đắt lắm rồi, chỗ này gần gấp đôi, mà quýt trồng ở đâu vắt ra tận 50k/cốc thế nhỉ?".

Hàng trăm người kinh ngạc ngó bát phở bò này, không hiểu sao trông cũng bình thường mà tận 90k.

"Tổng thiệt hại" thêm cốc nước quýt và rổ quẩy là 150k, khá "chát" so với combo phở trà đá quen thuộc.

Hàng trăm bình luận đánh giá, đôi co, so sánh đủ kiểu dưới bài viết khiến câu chuyện càng ngày càng đi xa. Dân tình "chia phe" đấu khẩu bàn phím: 1 bên thì chê đắt đỏ giá cắt cổ, 1 bên thì khẳng định "tiền nào của nấy", 90k đắt hơn mặt bằng chung nhưng lại hợp lý cho giá trị của miếng thịt lõi. Một số ý kiến còn "tổ lái" sang việc đừng dạy nhà giàu cách tiêu tiền, bởi lắm đại gia còn sẵn sàng chi gần 1 triệu để ăn bát phở chọc trời trong khách sạn xịn, họ không thấy tiếc thì tại sao chúng ta phải kêu than phí phạm thay cho người khác làm gì?

Trích lời của một cô nàng mê phở lâu năm sành sỏi thì 150k tổng chi phí ăn khuya của anh chàng N.T không có gì phải bàn cãi: "Hôm qua mình vừa mua bắp lõi ngoài chợ 520k/kg, chần qua xong nó sẽ quăn queo lại nhìn như thịt vụn nhưng bắp lõi ăn rất ngon, ngọt và giòn sần sật, nên các bạn đừng nói oan cho cửa hàng. Nói chung mình thấy giá đó không phải rẻ, nhưng so với mặt bằng phố cổ thì cũng là bình thường. Hàng này mình ăn rồi, thực sự thịt bò của họ rất ngon".

Người chê quán phở cậy mác "phố cổ" để moi tiền khách, người thì nhận xét hương vị rất ngon.

Quán phở mà dân mạng đang tranh cãi từng bị gọi tên khá ồn ào trên MXH vài lần trước đây, khởi đầu từ review của một chị gái ăn mỗi bát bắp bò chần xong đứng dậy suýt ngất khi chủ tiệm báo giá 130k. Ai cũng lắc đầu bảo chỗ này chỉ dành cho những người sành điệu, giàu có, nên đặt luôn tên cho quán là... "phở dân chơi".

Tuy nhiên, lạ lùng ở chỗ, từ lúc mới nổi danh trên phố Hàng Lược cho tới khi chuyển sang địa chỉ mới ở Phùng Hưng, quán phở này chưa bao giờ vắng khách. Có thể vì thói quen của người Hà Nội, luôn sẵn sàng rút ví để được ăn ngon, ăn những món đặc biệt, xứng với số tiền đắt đỏ mà họ bỏ ra. Song, lý do chuẩn xác của sự mâu thuẫn trên là ở đâu?

Quán phở bình dân bán giá đắt, nhưng nhiều người vẫn thích ăn, thấy đáng tiền vì chất lượng bát phở tốt.

Lý giải về mức giá cao gấp đôi gấp ba cho 1 bát phở ở cửa hàng mình, vợ chồng chủ quán phở Phùng Hưng từng chia sẻ thẳng thắn rằng, nhiều năm nay họ chỉ dùng thịt lõi để phục vụ thực khách, là phần lõi bên trong của bắp bò, nơi tập trung nhiều gân nhất, ăn rất giòn, có đặc điểm là không thái mỏng được vì như thế sẽ mất ngon.

Ai hay đi chợ thì đều biết, lõi rùa được cho là nguyên liệu khó tìm, nhiều khi có tiền cũng không mua nổi. Phần bắp bò hoa giòn, ngọt còn phải xếp sau lõi rùa, bởi lõi rùa sống đã rất đắt, khoảng 70.000 - 80.000 đồng/lạng. Mấy lát thịt "lèo tèo" mà dân mạng chê trong bát phở 90k ở trên, tính ra cũng cỡ gần 1 lạng, thêm bánh phở, hành mùi, nước dùng... thì 90k là mức quá hợp lý. Còn cốc nước quýt 50k, nhiều hàng nước ép trái cây nguyên chất còn đề giá cao hơn, có lẽ một phần vì quán phục vụ ban đêm nên mới đắt vậy chăng?

Những ai quen ăn uống theo kiểu bình dân thì sẽ giữ quan điểm rằng combo 150k ở trên quá đắt, nhưng ai hiểu quá trình làm nên bát phở "sang chảnh" ấy sẽ thấy chẳng có gì phải kêu ca. Nhìn bằng mắt làm sao nhận xét đúng giá trị của món phở được, phải nếm thử, tận hưởng và thẩm thấu hết chất lượng của từng yếu tố tạo nên bát phở lâu đời phố cổ, mới thấy đồng tiền xứng đáng cho một bữa ngon lành.