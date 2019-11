Dàn sao Việt quẩy hết mình, đua nhau nhảy xuống nước trong đám cưới thế kỷ của Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Tối ngày 9/11, sau lễ cưới chính thức bên bờ biển Phú Quốc, cặp vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã cùng bạn bè, dàn sao Việt quẩy hết mình tại hồ bơi của khách sạn.

Có thể khẳng định một điều rằng đám cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên đối với những nghệ sĩ trong Vbiz. Hơn ai hết, họ là người chứng kiến hành trình 10 năm yêu thương, vượt qua bao sóng gió, cùng nhau cố gắng nỗ lực từng ngày của Đông Nhi và Ông Cao Thắng.



Bỏ qua hết áp lực cuộc sống, hôm nay những nghệ sĩ Vbiz đến đây chỉ để chung vui, chúc phúc và làm minh chứng cho hạnh phúc dài lâu của đôi vợ chồng son Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

Dàn sao Việt quẩy tung đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Ai nấy đều ướt nhèm sau khi quẩy

Nam ca sĩ Quang Vinh than: "Chúng nó quăng tao xuống nước" kèm hình ảnh ướt mèm với diễn viên Diễm My 9x. Cô nàng Diệu Nhi thì trách yêu cô dâu Đông Nhi khi làm ướt bộ tóc giả: "Mình đã nói đừng xô mình xuống hồ bơi cả nhà ơi. Mình núp lắm rồi... núp gần thành công rồi thì... cô dâu cùng đồng bọn vẫn không tha cho tôi. Cô ấy nói khoan đã... mình mừng lắm, ai dè chị Hai kêu khoan đã, tháo túi xách và điện thoại ra. Thế là anh Xìn dưới nước đón mình. Mọi người ơi em muốn hòa bình lắm... nhưng cái gì cũng có lý do".